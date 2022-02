Forța brandului Banca Transilvania (Brand Strength Index) a înregistrat o creștere de 19% față de 2021, intrând în teritoriul AAA+ și clasând BT în top 10 global (banking) la acest indicator, arată cel mai recent raport Brand Finance Banking 500 2022. Brand Finance calculează forța unui brand printr-un index BSI (Brand Strength Index), ținând cont de trei piloni: Brand Investment (investiția în brand, mixul de marketing), Brand Equity (indicatori de brand în rândul consumatorilor și altor stakeholderi) și Brand Performance (performanța financiară a brandului), la final rezultând un punctaj de maxim 100, transformat într-un sistem de rating (de exemplu, un brand cu scor BSI 90-100 primește rating AAA+).

Totodată, Banca Transilvania și-a menținut poziția în topul celor mai valoroase 500 de branduri bancare din lume, ocupând locul 302, conform Brand Finance Banking 500 2022. Valoarea brandului Banca Transilvania a crescut la 460 milioane USD (de la 441 milioane USD, în 2021).

Brandul Banca Transilvania a intrat în acest clasament în 2018 (poziția 486), cu o valoare de 174 milioane USD. Evoluția este următoarea: urcare cu aproape 50 de poziții (2019), +100 de poziții (2020), iar în 2021 a ajuns pe locul 302 de pe 339.

Alături de BT, in TOP este prezentă si BRD pe locul 495, coborând 25 de poziții, cu o valoare a brandului de 178 milioane de dolari. Valoarea brandului BRD a scăzut cu 7,7%, după un declin de 17% în 2021.

Creșterea globală a valorii mărcilor din acest an – un semn pozitiv pentru industrie

După trei ani de scăderi, valorea brandurilor celor mai mari 500 de banci din lume a crescut cu 9% și atinge un maxim istoric de 1,38 trilioane de dolari, potrivit celui mai rececent raport de Brand Finance publicat astăzi în revista The Banker. Valoarea totala a clasamentului era de1.330 miliarde USD in 2020 și 1.270 miliarde USD in 2021. Potrivit analiștimor The Banker, în Europa băncile resimt încă efectele COVID-19, la care se alătură ineficiența costurilor și de investițiile insuficiente în tehnologia digitală.

Băncile chineze domină clasamentul

Băncile chineze se mențin în clasamentul Brand Finance Banking 500 2022, reprezentând o treime din valoarea totală a mărcii și o valoare cumulată de 454,4 miliarde USD. În timp alte bănci globale au înregistrat scăderi ale valorii mărcii în ultimii doi ani, băncile chineze au rămas în mare parte rezistente la aceste probleme datorită investiției în dezvoltarea digitală, permițând băncilor chineze să continue să interacționeze cu clienții lor cu o întrerupere relativ mică. În ultimul an, economia Chinei a continuat să se redreseze în mod constant, în ciuda unui mediu intern și internațional complex și în continuă schimbare. Doar în prima jumătate a anului 2021, PIB-ul a crescut cu 13% de la an la an.

Cea mai mare bancă din lume după activele totale, ICBC, a inregistrat o valorea a brandului in creștere cu 3%, până la 75,1 miliarde USD, făcând-o din nou cea mai valoroasă marcă bancară din lume, precum și al 8-lea cel mai valoros brand din toate industriile în clasamentul Brand Finance Global 500 2022.

China Construction Bank (crestere de 10% până la 65,5 miliarde USD) și Agricultural Bank of China (creștere de 17% până la 62,0 miliarde USD) ocupă locul 2, respectiv 3 in TOP.

Urmează și alte banci care si-au păstrat locurile în TOP. Bank of China ( creștere de 2% până la 49,6 miliarde de dolari) și China Merchants Bank (creștere de 16% până la 24,4 miliarde de dolari) și-au păstrat, de asemenea, locurile în top 10 cele mai valoroase mărci bancare, clasate pe locurile 4 și 10.