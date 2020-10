Prima locuinţă cu finanţare prin Programul Noua Casă, derulat prin Banca Transilvania, a fost cumpărată în Bucureşti. Apartamentul are 3 camere şi a costat aproximativ 73.000 de euro, iar creditul este de 66.500 de euro, echivalentul în lei. Rata lunară este de aproximativ 330 de euro, echivalent în lei, şi anume 1.600 de lei, iar dobânda este de 4,17% p.a.

Clientul are 35 de ani, este economist, iar cumpărarea unui apartament a fost unul dintre planurile sale pentru acest an, dar şi motivul pentru primul său credit la BT.

BT va acorda credite de 700 de milioane de lei prin Noua Casă

Noua Casă are adresabilitate mult mai largă decât Programul Prima Casă deoarece principala noutate este posibilitatea achiziţionării unei locuinţe de valoare mai mare, care satisface nevoia de spaţiu şi oferă clienţilor un confort sporit, tendinţe remarcate şi de BT în rândul preferinţelor şi cerinţelor clienţilor, mai ales în acest an. De asemenea, suma maximă care poate fi împrumutată a crescut la 119.000 de euro. Referitor la avansul minim necesar, acesta este între 5 şi 15%, diferenţiat în funcţie de tipul locuinţei.

Prin Noua Casă pot fi achiziţionate locuinţe vechi şi noi dacă valoarea de achiziţie nu depăşeste 70.000 de euro (echivalent în lei), caz în care valoarea maximă a finanţării trebuie să fie de 66.500 euro (echivalent în lei), iar avansul minim necesar este 5%. De asemenea, pot fi cumpărate locuinţe noi dacă valoarea de achiziţie este egală sau mai mare de 70.001 euro (echivalent în lei): valoarea maximă de finanţare pentru aceste imobile trebuie să fie de 119.000 de euro (echivalent în lei), iar avansul minim necesar este 15%.

Pentru clienţii care doresc să cumpere un apartament sau o casă, Banca Transilvania a lansat un ghid online despre paşii necesari. Îl poți accesa AICI

Cum accesezi un credit Noua Casă de la BT

Ca sa-ti faci o idee despre costurile acestui imprumut, ai la dispozitie urmatoarele informatii despre dobanzi si comisioane:

*dobanda este formata din marja fixa a bancii de 2 pp + IRCC valabil la momentul semnarii contractelor de credit

*comision evaluare imobil: 450 lei pentru apartament/ 700 lei pentru casa, vila, teren si constructii

*e nevoie de un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, care cumuleaza 3 rate de dobanda

*taxa de gestiune lunara a contului tau: 0 lei

*comision de rambursare anticipata: 0 lei

*comision de gestiune: 0,40% pe an, pentru garantiile care se acorda incepand cu anul 2020, datorat catre FNGCIMM, pe care il percepem la jumatate din soldul creditului (despre asta afli mai multe din contractul de garantare si din contractul de credit pe care le inchei)

*in cazul promsiunilor de garantare se aplica un comision unic de analiza de 0,15%/an aplicat la valoarea promisiunii de garantare.

*asigurarea locuintei este obligatorie si o poti achizitiona impotriva tuturor riscurilor (Drepturile de despagubiri vor fi cesionate in favoarea Statului Roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice si a Bancii Transilvania)

*comision AEGRM: 65,7 lei x 2 (pentru contractul de depozit colateral constituit in vederea garantarea dobanzii si pentru contractul de ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la noi)

*In calculul dobanzii se ia in considerare indicele de referinta IRCC. Valoarea indicilor de referinta se actualizeaza trimestrial.

In ceea ce priveste garantiile:

*ipoteca imobiliara legala de rang 1 asupra imobilului finantat

garantia acordata de FNGCIMM, in numele si in contul statului

*ipoteca mobiliara asupra depozitului colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda, valabil pe toata durata finantarii, inregistrata la AEGRM

*ipoteca mobiliara la valoarea creditului aprobat, asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise la institutia de credit finantatoare, valabila pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar in baza contractelor de credit si de garantare, inregistrata la AEGRM