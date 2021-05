Banca Transilvania a lansat campania „Good Vibes Only” ce se va desfășuara doar online, în perioada 10-14 mai. Potrivit băncii, Campania este dedicata persoanelor fizice și se desfasoara exclusiv pe site-ul oficial al Băncii Transilvania. Cei interesați trebuie să se înscrie în vederea participării, în perioada derulării campaniei, completand formularul online dedicat produsului sau serviciul dorit. Acesta poate fi accesat AICI

Campania desfășurată de Banca Transilvania pe site-ul său se desfășoară în perioada 10 mai 2021, ora 09:00 până în 14 mai 2021 la ora 23:59. Cei interesați au posibilitatea de a aplica pentru mai multe categorii de produse diferite, dar nu pentru mai multe produse de acelasi tip.

Ce produse poți accesa în campania promoțională „Good Vibes Only”

1. Credit de nevoi personale Practic BT in lei cu dobanda fixa cu asigurare de viata si

somaj

2. Credit Imobiliar Ipotecar in lei cu dobanda variabila

3. Descoperire de cont (Overdraft)

4. Card de credit Star Forte

5. Card de credit Star Gold

6. Pachet Practic BT in lei cu dobanda fixa cu asigurare de viata si somaj + card de credit Star Forte

Creditul pentru nevoie personale Practic BT în lei cu dobândă fixă și asigurare de somaj

Față de oferta standard a Băncii Transilvania, campania Good Vibes va aduce o dobândă fixă mai mică de 6.50%/an (față de 9,5%) și zero comision de analiză. Oferta băncii cuprinde inclusiv asigurarea de viață și șomaj. Prima de asigurare unica, platita in momentul acordarii creditului va fi de 2,80% din valoarea creditului aprobat. De menționat că dobanda de campanie este valabila si se va aplica atat clientilor care incaseaza venitul in cont de Banca Transilvania cat si celor care nu incaseaza venitul in contul BT. Conditiile sunt valabile si in cazul refinantarilor creditelor de consum de la alte banci sau institutii financiare.

Banca precizează că pentru a beneficia de aceasta oferta, participantii trebuie sa se prezinte in unitatea BT si sa depuna cererea de credit impreuna cu documentatia completa aferenta dosarului de credit pana in data de 11 iunie 2021.

Cum arata produsul Standard

Credit de nevoi personale

9.5% dacă primești veniturile într-un cont BT

10.5% dacă nu primești veniturile într-un cont BT

200 lei comision de analiză

Avantaje

poți împrumuta până la 100.000 RON la creditul de nevoi și până la 25.000 RON la cardul de credit STAR Forte

perioada creditării este de minim 1 lună și maxim 5 ani, iar la cardul de credit poate fi prelungită

acumulezi puncte STAR de câte ori plătești cu cardul (1 punct STAR = 1 leu) în peste 12.000 magazine partenere

pe cardul de credit ai până la 18 rate fără dobânda și fără comisioane în cele 17 000 de magazine partenere

ai inclusă asigurare de viață și șomaj

poți refinanța un credit de la altă bancă

dobânda valabilă dacă încasezi sau nu salariul la BT

Exemplu reprezentativ

Credit de nevoi personale cu asigurare

Valoarea creditului – 40.000 lei

Durata împrumutului – 5 ani (60 de rate egale)

Dobânda fixă – 6.50% pe an

Rata lunară – 782,65 lei

Dobânda anuală efectivă (DAE) – 7,97%

Costul total al creditului – 8.078,76 lei

Valoarea totala de plată – 48.078,76 lei

Credit ipotecar/imobiliar

Fata de oferta standard a Bancii Transilvania pentru acest produs, oferta Good Vibes Only vine cu o dobândă promoțională de 4.27% (IRCC + 2,60%) dobândă variabilă și zero comision de analiză. În cadrul băncii, produsul standard avea o dobanda de 4,62% (IRCC + 2,95%), dacă primești veniturile într-un cont BT sau 4,92% (IRCC + 3,25%), dacă nu încasezi veniturile la BT, iar comision de analiză costa 400 de lei.

Avantaje

perioada de creditare: minimum 2 luni și maxim 30 de ani

poți lua creditul împreună cu partenera/ul de viață, copiii, frații, părinții sau cumnații/cumnatele

dobânda valabilă dacă încasezi sau nu salariul la BT

poți refinanța un credit de la altă bancă

Taxe de achitat – Comision de evaluare: 500 Lei pentru apartament respective 750 Lei pentru casa

Exemplu reprezentativ

Valoarea creditului – 240.000 lei

Durata împrumutului – 30 de ani (360 rate lunare)

Dobânda variabilă – 4,27% (IRCC: 1.67% + marjă fixă 2,60%)

Rata lunară – 1.183,47 lei

Dobânda anuală efectivă (DAE) – 4,44%

Costul total al creditului* – 190.398,30 lei

Valoarea totala de plată – 430.398,30 lei

OVERDRAFT / Oferta Good Vibes Only

8% dobândă fixă

Produs Standard

17% dobândă fixă dacă nu încasezi venitul la BT

14% dacă încasezi venitul la BT

Avantaje

poți obține un credit de până la 6 venituri, maxim 50.000 lei direct pe cardul tău de debit

perioada acordării este de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire

ai acces oricând la suma de bani pe card și în BT Pay

aprobarea rapidă, în 24 h

zero comision de analiză și administrare

Credit de nevoi personale cu asigurare

Oferta Good Vibes Only cuprinde:

6.9 % dobândă fixă

ZERO comision de analiză

Asigurare de viața și șomaj

Produs Standard:

9.5% dacă primești veniturile într-un cont BT

10.5% dacă nu primești veniturile într-un cont BT

200 lei comision de analiză

Avantaje

poți împrumuta până la 100.000 lei

perioada de creditare: minimum 2 luni și maxim 5 ani

nu trebuie să ne zici cum îți cheltui banii

poți refinanța creditele de la alte bănci și poți solicita bani în plus

Card STAR

Valoarea creditului – 10.000 lei

Durata împrumutului – 5 ani

Dobânda anuală efectivă (DAE)* – 26,77% pe an

Costul total al împrumutului** – 12.045 lei

* DAE a fost calculată în ipoteza în care retragi integral linia de credit de 10.000 lei de la bancomatul Băncii Transilvania sau POS-ul aflat la ghișeul Băncii Transilvania după acordare și ulterior plătești lunar dobânda pentru întreg creditul angajat.

** Am adunat dobânda totală cu costurile de utilizare a cardului de credit, că instrument de plata. Costul asigurării, inclus în costul total al creditului, este de 1.120 lei.

Pentru a consulta oferta completă a produselor și avantajele campaniei desfășurate de Banca Transilvania intră AICI