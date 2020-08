La finalul semestrului întâi din acest an, activele Grupului Financiar Banca Transilvania au ajuns la 98,4 miliarde lei, creditele au crescut până la 40,7 miliarde lei, iar depozitele clienţilor au ajuns la 80,0 miliarde lei, din care 57,2 miliarde lei sunt economiile persoanelor fizice, iar 22,8 miliarde lei, ale persoanelor juridice. Eficienţa operaţională a băncii s-a păstrat la nivel confortabil şi este de 47,60%.



Profitul net consolidat al Grupului BT este de 690,06 milioane lei, din care cel al băncii este de 607,41 milioane lei. Subsidiarele şi participațiile de capital au contribuit cu peste 82 milioane lei la profitabilitatea Grupului BT.

Rata expunerilor neperformante, conform indicatorului EBA, este de 4,35% la 30 iunie 2020. Gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor neperformante conform standardelor EBA este de 107%. Dacă sunt luate în considerare şi garanţiile, rata de acoperire este de 126%. Solvabilitatea băncii fără profitul anului 2020 este de 19,67%, iar cu profitul inclus aceasta este de 20,91%.

“Solidaritate. Solidaritate şi mobilizare au fost cuvinte-cheie care definesc cel de al doilea trimestru al anului la Banca Transilvania. Toată echipă BT ne-am concentrat din prima secundă pe asigurarea măsurilor de prevenire a răspândirii virusului, pe continuitatea operaţiunilor din sediile noastre şi prin canalele digitale şi pe găsirea celor mai bune modalităţi prin care putem ajuta clienţii şi comunităţile. De la eforturile pentru menţinerea functionalităţii tuturor sistemelor BT în condiţiile stării de urgenţă, până la cel mai consistent pachet de suport financiar acordat clienţilor şi companiilor, la eforturile a peste 2.000 de colegi în programul IMM Invest şi la donaţii de peste 2 milioane de euro pentru echipamente medicale şi protecţie, Banca Transilvania şi #OameniidelaBT au dovedit că sunt parte din comunitate. Traversăm momente fără precedent şi provocatoare pentru oameni şi business, însă BT este bine pregătită să susţină partenerii săi şi să iasă împreună din această criză mai puternici. Ştim că dacă suntem alături de clienţi în aceste momente grele, salvăm nu numai prezentul, ci şi viitorul”, declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Rezultatele financiare la 30 iunie 2020

Impactul contextului actual în metodologia şi nivelul de provizioane porneşte de la abordarea prudentă pe care BT o are. Schimbările de metodologie de provizionare sunt în linie cu recomandările autorităţilor de reglementare şi cu cele mai bune practici bancare. Considerând efectele crizei de sănătate şi economice, costul riscului pe perioada primului semestru din 2020 a fost la 1,3% comparativ cu 0, în perioada similară a anului trecut. În 6 luni din 2020, soldul provizioanelor a crescut cu 16,5% până la 2,951 mil. lei, comparativ cu soldul de la finalul anului 2019 (2,533 mil. lei).

Finanţarea românilor în primele șase luni

În perioada ianuarie – iunie a.c. Banca Transilvania a acordat peste 68.000 de împrumuturi companiilor şi persoanelor fizice. Creditele acordate companiilor în perioada menționată sunt de peste 3,6 miliarde lei. Banca are aproximativ 2,9 milioane de clienţi retail, 325.000 de clienţi IMM & Micro şi peste 10.000 de clienţi corporate activi.

Implicarea BT în contextul COVID-19

• Banca Transilvania a contribuit cu peste 2 milioane de euro – bani şi echipamente medicale – pentru prevenţia şi limitarea epidemiei, dar şi pentru creşterea accesului oamenilor la testare şi tratament. Au fost susţinute astfel spitale din peste 30 de localităţi. Dincolo de valoarea donaţiei, #OameniidelaBT s-au implicat, zi şi noapte, în procurarea materialelor şi a echipamentelor într-o perioadă în care acestea erau extrem de greu de găsit oriunde în lume.

• Peste 41.000 de clienţi persoane fizice şi companii au beneficiat de amânarea ratelor la credite.

• BT este banca principală în IMM Invest, program prin care banca a aprobat până la finalul lunii iunie a.c. aproximativ 4.000 de credite IMM, susţinând companii care înseamnă peste 60.000 de locuri de muncă.

• De la începutul pandemiei şi până la finalul lunii iunie a.c. au fost lansate 12 facilităţi de banking online, printre care: cardul digital apare în aplicaţia BT Pay înainte ca un client să îl primească în format fizic; deschiderea online de cont curent (NEOcont); posibilitatea de a retrage cu BT Pay bani cu telefonul de la toate bancomantele băncii; opţiunea donaţii prin telefon; lansarea unor hub-uri de cumpărături online cu comercianţi care sunt clienţi BT, şi anume #Directlatine şi #InMişcare; posibilitatea pentru companii de a comanda Carduri de masă online, prin aplicaţia BT Tichet etc.

• Banca a ajuns la peste 1 milion de carduri unice în wallet-urile BT Pay, Apple Pay, Fitbit Pay şi Garmin Pay, iar numărul plăţilor cu telefonul a crescut de 5 ori în iunie 2020 faţă de iunie 2019.

• Din cele peste 1.700 de ATM-uri BT, circa 520 sunt bancomate multifuncționale BT Express Plus, care permit operațiuni self-banking, precum depuneri de numerar sau schimb valutar non-stop. În primele 6 luni ale acestui an, numărul depunerilor de numerar prin BT Express Plus a depăşit 4,6 milioane, ceea ce înseamnă aproape 780.000 depuneri de numerar/lună.

• Peste 100.000 de retrageri au fost generate cu BT Pay pentru a retrage cu ajutorul aplicaţiei bani cu telefonul de la bancomatele Băncii Transilvania.

• Peste 30.000 de carduri emise în România de alte bănci şi de fintech-uri au fost înrolate în BT Pay pentru transferuri de bani.

• De 7 ori mai multe interacţiuni în martie – iunie a.c. faţă de ianuarie – februarie a.c. în aplicaţia BT Visual Help. Creşterea de la o lună la alta a fost constantă, ajungând la aproape 83.000 în iunie.

• Întreb BT a fost unul dintre cele mai accesate canale de comunicare ale Băncii Transilvania de când a început pandemia şi până la finalul lunii iunie a.c., cu 900.000 de vizitatori care au făcut peste 1,2 milioane de vizite în perioada martie – iunie a.c. Vârful a fost atins în 14 aprilie a.c., când site-ul a avut aproape 23.000 de vizitatori. Comparând primul semestru al anului 2020 cu aceeaşi perioadă a anului trecut, site-ul a avut cu 73% mai mulţi vizitatori.

• Banca a păstrat acelaşi ritm al recrutărilor de noi angajaţi în primul semestrul a.c., comparativ cu prioada ianuarie – iunie 2020, cu 500 de persoane noi în echipă.

• Numărul de utilizatori BT24 Internet Banking a depăşit 1,3 milioane în primul semestru din acest an, +10% față de aceeaşi perioadă a anului trecut, iar cel de Mobile Banking este de 880.000, +28% în comparaţie primul semestru din 2019. Volumul tranzacțiilor prin Internet Banking şi Mobile Banking a crescut cu 14% faţă de prima jumătate a anului 2019.

• De la începutul pandemiei şi până la 30 iunie a.c., 27 de sedii BT au fost modernizate, dintre care 9 sunt inclusiv relocate, păstrându-se acelaşi ritm ca în aceeaşi perioadă a anului trecut. Impactul pozitiv este pentru aproximativ 227.000 de clienţi şi 330 de angajaţi BT din 21 de localităţi.

Prioritățile BT până la finalul anului: solidaritate, susţinerea economiei şi continuarea planurilor de online banking

Banca Transilvania va continua să susțină cu finanțări populaţia şi companiile şi, în acelaşi timp, va continua să se implice în gestionarea provocărilor generate de pandemie.

• În cadrul programului IMM Invest, mobilizarea băncii va fi pentru a finaliza în următoarele două luni alocarea sumelor rămase, estimarea fiind că vor fi alocate cel puţin 10.000 de împrumuturi.

• Tot în ceea ce priveşte activitatea IMM, BT va aloca resurse semnificative pentru a se implica în implementarea altor programe guvernamentale, dar nu numai de susţinere a companiilor – cum ar fi de exemplu, programul de granturi sau facilităţi de garantare.

• NEO, noua platformă de Internet Banking şi Mobile Banking, este în etapa de testare finală cu utilizatori reali. În prezent versiunea beta este testată de o parte dintre clienți.

• BT investeşte susţinut pentru a creşte şi poziţiona BT Pay ca fiind prima super-aplicaţie de plăţi din România, care integrează mai multe tipuri de facilităţi şi devine parte din viaţa de zi cu zi a clienţilor.