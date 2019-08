Clienții Băncii Transilvania au la dispoziție 10 opțiuni de self-banking pentru principalele operațiuni bancare. Gestionarea banilor se poate face prin aplicații, internet banking, mobile banking, chatboți şi bancomate multifuncționale.

Toate acestea simplifică relația cu banca atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru companii. Clienții BT preferă tot mai mult telefonul pentru self-banking.

“Într-o lume tot mai digitală, clienții interacționează diferit cu banca, având la dispoziție posibilități pe care nu ni le imaginam acum câțiva ani. Toate acestea înseamnă opțiuni şi experiențe noi tocmai pentru că toate produsele şi serviciile de bază BT sunt transformate în soluții digitale. In-house sunt implicate echipe din domeniul digital, retail, IMM, IT, precum şi colegi din sucursale şi agenții” – declară Mariana Chindriş, Director Executiv Transformare Digitală, Banca Transilvania.

Cele 10 opțiuni de self-banking oferite de BT sunt: walletul BT Pay, Apple Pay, tastatura/extensia BT Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay; BT24 Internet Banking şi Mobile Banking, aplicația BT Visual Help; chatboții Livia şi Raul, respectiv bancomatele multifuncționale.

De asemenea, prin siteul BT se poate aplica pentru creditul online de nevoi personale şi deschidere de cont online, iar antreprenorii, pentru servicii precum CIP online şi cecuri/bilete la ordin online.

Preferința pentru self-banking BT este în creştere:

• Walletul BT Pay: peste 300.000 de utilizatori, dublu față de decembrie 2018. +170% este creşterea numărului de transferuri din BT Pay către utilizatorii BT Pay pe baza numărului de telefon din lista de contacte, respectiv prin IBAN către clienții altor bănci (iunie a.c. vs decembrie 2018). Numărul plăților cu BT Pay s-a dublat în prima jumătate a anului.

• Apple Pay: peste 50.000 de carduri BT în Apple Pay, din iunie a.c.

• BT Visual Help: peste 20.000 de acțiuni privind cardurile BT, începând cu luna martie a.c. Cea mai utilizată opțiune de self-banking prin aceasta aplicație este modificarea limitelor de tranzacționare cu cardul.

• Aproape 10 milioane de tranzacții au fost făcute prin BT24 Internet Banking (+18%), respectiv 2,6 milioane (+83%) prin BT24 Mobile Banking, în primele şase luni ale anului.

• Volumul tranzacțiilor în lei prin Internet Banking este +28%, iar prin Mobile Banking +62% în iunie 2019 față de aceeaşi perioadă a anului trecut.

• Peste 1,2 milioane de persoane folosesc BT24 Internet Banking, +20% (iunie 2019 vs iunie 2018); BT24 Mobile Banking are 750.000 de utilizatori, +60% (iunie 2019 vs iunie 2018).

• Bancomate multifuncționale: +35% numărul de tranzacţii efectuate în iunie a.c. față de decembrie 2018.

• Aproape 2 milioane de mesaje (răspunsuri) s-au trimis în prima jumătate a anului prin chatbotul Livia clienților persoane fizice şi aproape 70.000 prin chatbotul Raul clienților companii.

Cele mai multe operațiuni bancare realizate de clienții Băncii Transilvania prin self-banking sunt următoarele: transfer de bani, plata facturilor, schimb valutar, verificarea soldului, modificarea limitelor de tranzacționare pe carduri, blocarea sau reemiterea cardului, verificarea tranzacțiilor şi personalizarea PIN-ului.

Banca Transilvania oferă clienților asistență pentru self-banking inclusiv prin intermediul echipei Contact Center & Customer Care, 24h/24, prin telefon (0264.30.80.28), email (contact@btrl.ro) şi, în curând, prin chat video şi scris.