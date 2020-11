Românii au ocazia, de Ziua României, să vadă primul documentar cu şi despre Simona Halep, unul dintre cei mai mari sportivi din România, numărul 1 mondial timp de 64 de săptămâni. Documentarul este realizat la iniţiativa şi cu suportul integral al Băncii Transilvania şi vine cu un mesaj inspiraţional, Simona Halep nu este o întâmplare, este un rezultat.

Documentarul 3 mm va fi difuzat în 1 Decembrie, la PRO TV, de la ora 16.00, după care va putea fi vizionat pe Blogul BT.

Documentarul este despre muncă, performanţă, curaj, motivaţie, sacrificiu, despre cele mai grele momente din tenis şi ce înseamnă un joc bun – prin vocea Simonei Halep:

• Tenisul înseamnă viaţa mea până acum, tot ce se mişcă în jurul meu este pentru tenis.

• Când văd că greşesc o minge, îmi vine să dau câte 100, 200 de lovituri, chiar şi mai mult, până simt eu că am început să am mingea în mână.

• Trebuie să mă simt bine cu oamenii cu care lucrez. Pe Darren l-am ales pentru că mi-a plăcut foarte mult pedagogia lui, felul cum vorbeşte, faptul că m-a înţeles, că mi-a înţeles personalitatea.

• Un punct sau o lovitură poate schimba toată starea jucătorului.

• Nu e nimic magic în sport. Trebie să munceşti şi atât.

“Tot ce a făcut BT împreună cu Simona, de la lansarea parteneriatului în 2018, a fost pentru a inspira şi mobiliza România, pentru a arăta românilor şi că succesul nu este o întâmplare, ci un rezultat al acţiunilor noastre. Despre asta este şi documentarul pe care îl lansăm pe 1 Decembrie, ziua românilor.” – declară Sergiu Mircea, Director Executiv Marketing şi Comunicare, Banca Transilvania.

Regizorul documentarului a fost Radu Muntean, producătorul, Dragoş Vîlcu, iar colaboratorii, Multimedia Est, Next Advertising şi Three Creatives. Filmările au fost realizate în decembrie 2019, în timpul antrenamentelor şi pregătirilor Simonei Halep.

“Pe mine statuile şi eroii mă plictisesc, mi se par lipsiţi de orice interes. Simona Halep nu e nici una, nici alta. Munceşte până la epuizare, își ignoră limitele, poate fi fermecătoare şi insuportabilă aproape în acelaşi timp, ştie că nu e perfectă şi că uneori poate fi cel mai mare duşman al ei, dar asta nu o împiedică să încerce în permanenţă, cu încăpăţânare şi fără compromisuri, să atingă perfecţiunea. Un astflel de om mi se pare fascinant.” – afirmă Radu Muntean, regizorul documentarului.

Banca Transilvania şi Simona Halep, de doi ani în acelaşi teren

Colaborarea Băncii Transilvania cu Simona Halep a început în 2018 din dorinţa de a-i face cât mai mândri pe românii de pretutindeni că numărul 1 mondial pentru 64 de săptămâni este din România. De atunci, mesajele BT de 1 Decembrie au fost transmise prin intermediul Simonei Halep, prin campaniile: Hai să facem treabă, România!, Curaj, România! şi La mulţi ani, România!

Atât Simona Halep, cât şi regizorul Radu Muntean s-au numărat printre invitaţii din acest an ai podcast-ului BT Talks şi au vorbit despre Multă muncă, performanţă şi cum este să câştigi o finală de Grand Slam, respectiv despre Ce înseamnă să fii regizor în România.

În semn de preţuire că este unul dintre simbolurile României, Banca Transilvania i-a făcut Simonei Halep, în numele românilor, două surprize: mesajul Our hero a apărut proiectat în Times Square, New York, cu ocazia participării la US Open şi câştigării titlului de la Wimbledon, iar o urare cu ocazia aniversării a fost proiectată în principalele zone din Paris, având în vedere că a coincis în acest an cu participarea la Roland Garros.