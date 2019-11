Consiliul Patronatelor Bancare din România – CPBR, federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci – FSAB și Federația Patronală a Serviciilor Financiare – FinBan au semnat aAcordul pentru Implementarea Proiectului de Pregătire Profesională a Angajaților, primul astfel de acord semnat între parteneri sociali din România.

Acordul se referă la colaborarea dintre CPBR si FinBan pe de o parte, și FSAB de cealaltă parte, ca parteneri de dialog social în contextul nevoilor crescânde ale angajaților din sistemul bancar privind provocările prezente și viitoare generate de digitalizare.

„Considerăm ca acest acord e o dovadă a maturității dialogului social la nivelul sectorului nostru și în relatia dintre FinBan/CPBR și FSAB, care în sine credem că reprezintă un precedent de bune practici ce poate fi preluat la nivelul oricărui sector de activitate economică,” a declarat inainte de semnare domnul Steven van Groningen, Președintele Federației FinBan.

„Acordul este o premieră în Romania la nivelul oricărui sector de activitate economică”, a declarat și domnul Sergiu Manea, Președintele CPBR. „FinBan și FSAB sunt, de fapt co-autorii a încă doua premiere ale dialogului social în România ultimilor ani: acordul de teleworking si Contractul Colectiv de Muncă inițiat la nivel sectorial și aplicabil la nivel de grup, ambele semnate la finalul anului 2018”.

La randul său, Președintele FSAB, domnul Paraschiv Constantin, a punctat faptul „discuțiile privind acest acord s-au desfășurat pe parcursul întregului an, iar acesta este nu doar urmarea firească a Contractului Colectiv de Munca inițiat la nivel sectorial și aplicabil la nivel de grup de bănci, ci și o consecință practică a acestuia”.

Acordul presupune, in practică, un program de e-Learning constând in 500 de cursuri in format electronic, din care jumătate sunt disponibile inclusiv in limba engleza. Programul de distribuție al cursurilor va fi demarat la 31 martie, 2020.

Unul dintre principalele avantaje pentru lucrătorii bancari ale semnarii acestui acord este colaborarea alături de partenerul sindical în acest demers, domeniile prioritare de pregătire profesională fiind stabilite de comun acord cu sindicatele, pe baza cunoașterii nevoilor angajaților. Astfel, partenerii de dialog social și-au manifestat optimismul cu privire la faptul că această colaborare va contribui la stimularea angajaților sa acceseze în numar cât mai mare aceste cursuri, care nu sunt obligatorii, ci sunt la alegerea acestora.

Acordul va pune accent pe trei direcții principale ale provocărilor digitale, stabilite ca fiind prioritare de comun acord între partenerii de dialog social, și anume:

i. Abilități Digitale – având drept scop îmbunătățirea abilităților de folosire a sistemelor și infrastructurii IT, astfel încât angajații să se poată adapta mai facil la astfel de instrumente, indiferent de angajator (e.g. PC Literacy and reporting skills, Analytical and Numerical skills, Digital Awareness);

ii. Colaborarea prin canale digitale – având drept scop dobândirea/îmbunătățirea abilităților de folosire a unor instrumente de lucru/colaborare la distanță cum ar fi video conferințe, mesagerie, gestiunea echipelor de proiect la distanță etc;

iii. Satisfacția și abordarea clienților în contextul digitalizării – având drept scop dobândirea de către salariați a unor abilități/competențe de folosire mai facilă a instrumentelor/operațiunilor puse la dispoziție de către angajator din perspectiva digitală.

Cursurile vor fi disponibile pentru toți angajații băncilor membre ale Consiliului Patronatelor Bancare din România, adică cel puțin 25 000 de persoane care vor avea acces la aceleași cursuri (aproape jumatate din angajații sistemului bancar din România, care însumau peste 53 000 persoane la sfârșitul primului trimestru din 2019).

Cursurile vor fi disponibile pentru angajați în mod gratuit, costurile fiind suportate de către băncile membre CPBR, care vor pune la dispozție și platformele proprii pentru accesarea acestora.

În vederea identificării celor mai potrivite cursuri atat din punct de vedere al conținutului cât și al diversității acestora, CPBR a derulat un proces de selecție al celor mai potriviți furnizori, selectând în cele din urmă „The e-Learning Company”, care reprezintă în România renumita companie de soluții de e-Learning SKILLSOFT din SUA. Skillsoft e furnizor de asemenea soluții în multe alte țări europene. În acest fel, cursurile oferă angajților din băncile membre CPBR beneficiul de a accesa aceleași suporturi de curs precum angajații din SUA sau alte țări europene cu tradiție în domeniul bancar.

Intrebari si raspunsuri:

Care e costul/investitia in acest program de e-Learning?

R: costul e la nivelul sutelor de mii de euro, inclusiv prin prisma efortului de a adapta acest program pe propriile platforme ale bancilor; nu putem pune la dispozitie alte detalii din motive de confidentialitate ale contractului;

R: costul e la nivelul sutelor de mii de euro, inclusiv prin prisma efortului de a adapta acest program pe propriile platforme ale bancilor; nu putem pune la dispozitie alte detalii din motive de confidentialitate ale contractului; Alte banci in afara de cele membre ale CPBR pot accesa acest program?

R: CPBR nu a conditionat furnizorului exclusivitatea pe cursurile puse la dispozitie, deci raspunsul este unul afirmativ, alte banci/entitati ale sectorului pot identifica solutii cu ajutorul furnizorului;

R: CPBR nu a conditionat furnizorului exclusivitatea pe cursurile puse la dispozitie, deci raspunsul este unul afirmativ, alte banci/entitati ale sectorului pot identifica solutii cu ajutorul furnizorului; Care este durata programului?

R: durata este de un an, cu posibilitate de prelungire/adaptare functie de feedback-ul angajatilor;

R: durata este de un an, cu posibilitate de prelungire/adaptare functie de feedback-ul angajatilor; De ce nu puneti la dispozitie aceste cursuri pe o platforma comuna tuturor bancilor membre?

R: fiecare banca are propriile cerinte de securitate; or, cum aceste cursuri vor fi accesate inclusiv in timpul programului de lucru, e important ca cerintele de securitate ale sistemelor informatice sa fie avute in vedere;

R: fiecare banca are propriile cerinte de securitate; or, cum aceste cursuri vor fi accesate inclusiv in timpul programului de lucru, e important ca cerintele de securitate ale sistemelor informatice sa fie avute in vedere; Daca tot ati spus ca aceste cursuri vor fi accesibile doar pe platformele proprii ale bancilor, inseamna ca angajatii le vor putea consulta doar in timpul programului de lucru?

R: fiecare banca va stabili independent in ce fel va pune la dispozitie aceste cursuri, inclusiv daca vor fi putea accesate atat in timpul sau in afara programului de lucru;

R: fiecare banca va stabili independent in ce fel va pune la dispozitie aceste cursuri, inclusiv daca vor fi putea accesate atat in timpul sau in afara programului de lucru; De ce ati ales varianta cursurilor online, ci nu varianta pregatirii in sesiuni de pregatire clasice, cu mai multi cursanti la un loc?

R: traim deja in era digitala. In plus, e mult mai usor ca o persoana sa decida singura ce doreste sa invete si cand sa faca aceasta functie de programul de lucru, decat sa aleaga intre optiuni fixe;

R: traim deja in era digitala. In plus, e mult mai usor ca o persoana sa decida singura ce doreste sa invete si cand sa faca aceasta functie de programul de lucru, decat sa aleaga intre optiuni fixe; Cum veti sti daca programul a fost unul de succes?

R: Ne asteptam ca atat angajatii nostri, cat si partenerul nostru social, FSAB, sa ne comunice nivelul de satisfactie personala si profesionala in legatura cu aceste cursuri. De asemenea, fiind intr-un fel chiar un „experiment” in Romania, ne asteptam sa observam chiar noi, ca angajatori, rezultatele pozitive, in sensul progresului

R: Ne asteptam ca atat angajatii nostri, cat si partenerul nostru social, FSAB, sa ne comunice nivelul de satisfactie personala si profesionala in legatura cu aceste cursuri. De asemenea, fiind intr-un fel chiar un „experiment” in Romania, ne asteptam sa observam chiar noi, ca angajatori, rezultatele pozitive, in sensul progresului Cand va fi demarat acest program?

R: asa cum am anuntat deja, acest program va fi demarat la finalul lunii martie a anului 2020.

CPBR este membră a Federației FinBan, parte a Confederației Patronale CONCORDIA, reprezentativă la nivel național. FSAB, la rândul său, este membră a “Cartel ALFA”, confederație sindicală reprezentativă la nivel național.

FSAB și FinBan sunt, de asemenea, singurii parteneri sociali care au semnat un Contract Colectiv de Muncă la nivel sectorial cu aplicabilitate la nivel de grup de unități la finalul anului 2018. Acesta este aplicabil și angajaților din băncile membre CPBR, ce reprezintă mai mult de o treime din totalul agajaților sistemului bancar: Banca Comercială Româna, BRD – Groupe Société Générale, ING Bank, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank.