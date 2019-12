Executivul a decis în ședința de Guvern ca Programul Prima Casă să nu dispară, însă suma alocată va reprezenta doar 10% din bugetul alocat Programului Guvernamental în 2019.

Guvernul a decis că Programul Prima Casă din 2020 va beneficia de doar 200 milioane lei. În acest an, plafonul alocat a fost de 2 miliarde lei.

Ce măsuri a mai anulat Guvernul?

Guvernul a mai decis ca programul programul “gROwth – investim în copii, investim în viitor” să dispară și nu a mai acordat bani de la buget pentru grădinițele private cu profil sportiv (program creat de PSD la ideea lui Ion Țiriac)

Prima Casă din 2020 va primi doar 10% din fondurile alocate în acest an.

Cum valoarea garantiilor se ridică la 200 milioane lei, înseamna ca băncile pot acorda credite ipotecare în valoare de 400 milioane lei, dat fiind că garantia statului reprezinta jumatate din valoarea unui credit.

Interesul pentru Program este în scădere. Potrivit datelor BNR, deși împrumuturile ipotecare standard au crescut cu 12% în ultimul an, segmentul alocat Programului Prima Casă a scăzut cu 34%.

În 2020, băncile vor putea acorda doar 2.100 de credite

Prima Casă a devenit un program social, cu reguli mai stricte, iar cu acest plafon alocat se vor putea finanța aproximativ 2.100 de credite, dacă ne raportăm la valoarea medie a garanţiei acordate anul trecut (94.000 lei, potrivit FNGCIMM).

Noul Program redenumit vine cu o ” filtrare” îndreptată direct către persoanele care au cu adevărat nevoie de acest tip de asistenţă din partea Guvernului.

Guvernul stabileste un criteriu de eligibilitate bazat pe venititurile debitorilor.

Prin noul proiect Guvernul urmărește acordarea unui credit doar persoanelor cu venituri mici, deoarece la data solicitării creditului garantat, veniturile nete lunare ale beneficiarului individual sau ale beneficiarului împreuna cu soțul sau soția, după caz, nu pot depăși valoarea de 4.500 lei.

Suma crește doar in cazul in care familia are unul sau mai mulți copii, astfel ca la data solicitării creditului garantat veniturile nete lunare ale familiei nu vor depăși valoarea de 7.000 lei.

Programul “O familie, o casă” va păstra avansul minim de 5 % din prețul de achiziție al locuinței sau din valoarea costului de construire a locuinţei.

