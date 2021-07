După ce și-au diminuat considerabil prezența pe piețele din Europa de Est și Peninsula Balcanică, forțate de condițiile memorandumurilor de asistență financiară încheiate de Grecia în timpul crizei economice, băncile elene își caută gloria pierdută în această regiune prin identificarea unor oportunități de achiziție. ”Băncile grecești se află în faza de a căuta oportunități în regiune ca o trambulină pentru a-și putea dezvolta operațiunile”, scrie publicația elenă www.MonoNews.gr.

Jurnaliștii greci au realizat o analiză, în care sunt surprinse câteva dintre planurile de dezvoltare ale băncilor locale pe piețele din Serbia, Cipru sau România. În centrul acestei tendințe de expansiune se află EFG Eurobank (fostul acționar al Bancpost, instituție de credit cumpărată de Banca Transilvania) și Alpha Bank, care a rămas singura bancă cu acționariat grecesc din bankingul românesc.

Astfel, potrivit Mono News, EFG Eurobank a început procesul de achiziții, cumpărând prima bancă străină în Balcani după zece ani de retragere continuă a investițiilor din Europa de Sud-Est. Este vorba de Direktna Bank, care urmează să fuzioneze cu Eurobank Serbia, iar la noua entitate grupul bancar grecesc va deține 70%. Totodată, grupul elen a anunțat extinderea și în Cipru, prin achiziționarea a 9,9% din Hellenic Bank Cipru. De asemenea, a anunțat încheierea unui acord de cumpărare de acțiuni cu Third Point Hellenic Recovery Fund, L.P., pentru achiziționarea unei cote suplimentare de 2,7%, cu condiția obținerii aprobărilor relevante de la autoritățile de reglementare. Astfel, după finalizarea tranzacției, cota EFG Eurobank, care este a doua ca mărime din Cipru, va fi de 12,6%.

Publicația elenă vorbește și despre intențiile de consolidare ale Alpha Bank pe piața din România, prin politica centralizată în cadrul planului de afaceri Tomorrow. Banca își propune ca 10% din profitabilitatea grupului să provină din activități internaționale. ”Sectorul bancar din România are un ritm rapid de dezvoltare și a fost întotdeauna o opțiune pentru bancă. Alpha Bank intenționează ca până în 2024 să acorde împrumuturi în valoare de 4,5 miliarde de euro în această țară, față de 2,5 miliarde cât a acordat în 2020. Banca are foarte mare încredere în această piață, pe care a început să o dezvolte înainte de criză”, menționează Mono News.

Potrivit celui mai recent Raport al Băncii Naționale a României, Alpha Bank avea la finalul anului 2020 active în valoare de aproape 18 miliarde de lei, deținând o cotă de piață în România de 3,2%. Portofoliul de credite al Alpha Bank România s-a situat la finalul anului 2020 la 2,6 miliarde euro, marcând o evoluţie constantă comparativ cu 2019 în principal ca urmare a intensificării activității de creditare pe segmentele IMM şi credite de locuință. Pe fondul unei cereri ridicate venite din partea sectorului rezidențial, Alpha Bank Romania a înregistrat vânzări record în 2020. În aceeaşi perioadă, soldul depozitelor atrase de la clienţi a marcat un avans de 2% la 2,6 miliarde euro.

Înainte de a-și reduce prezența pe piața locală, cele 4 bănci grecești din România (Alpha Bank, Bancpost – Eurobank, Piraues Bank și Banca Românească – National Bank of Greece) aveau o cotă de piață totală de 9%. ”Capitalul grecesc se menține important (9 la sută, decembrie 2017), perspectivele fiind de reducere în condițiile în care trei dintre cele patru instituții din această grupă se află în prezent în diferite stadii de preluare”, se menționa în Raportul BNR din 2017. Un an mai târziu, s-au finalizat două dintre tranzacțiile anticipate, Bancpost fiind cumpărată de Banca Transilvania, iar Piraeus Bank a fost preluată de fondul american de investiții J.C.Flowers & Co (actuala First Bank). În ianuarie 2020, EximBank a finalizat achiziția Banca Românească, oferta înaintată fiind parte a acordului încheiat în luna iunie 2019 între EximBank și National Bank of Greece (NBG) privind achiziția participației acesteia de 99,28% în acționariatul BROM.