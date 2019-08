Gigantul Bank of China, a patra banca din lume, în funcție de valoarea activelor, a început recrutările în România, după cum arată anunțurile postate pe platformele specializate.

Prin această mișcare se confirmă faptul că Bank of China se pregătește să intre pe piața din România.

Cea mai veche banca din China și una dintre primele bănci înființate în lume are disponibile pozițiile de Office Manager și Risk Manager în București.

Dupa cum se observă, românii sunt interesați de pozitiile deschise de banca chineză, peste 200 de aplicanti au optat, într-o singură săptămână, pentru postul de Risk Manager.

Banca caută bancheri cu experienta de minim 3 ani, fluenți în limba chineză și pasionati de cultura chineză, după cum arată și anunțul postat AICI

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu a fost în perioada 28 februarie – 5 martie 2019 într-o vizită oficială în Republica Populară Chineză, la invitaţia guvernatorului băncii centrale a Republicii Populare a Chinei, Gang Yi.

Delegaţia BNR a avut întâlniri şi cu conducerea băncii centrale chineze, cu conducerea Bank of China şi cu cea a Asian International Infrastructure Bank. Discuţiile au vizat promovarea cooperării financiare bilaterale, evoluţiile economice şi financiare globale, potrivit informaţiilor transmise atunci de BNR.

În luna februarie 2019, Bank of China, prin reprezentața din Marea Britanie, a notificat BNR intenția de a furniza servicii în mod direct pe teritoriul României.

Bank of China si-a aratat interesul de a pătrunde pe piața locală încă din anul 2011. Știrea conform căreia Bank of China are de gând să activeze în industria bancară din România a apărut în urma unei întâlniri pe care Mihail Vlasov, pe atunci președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), a avut-o cu reprezentanții instituției.

Bank of China și-a deschis în 2003 prima sucursală din Europa Centrala, în Ungaria.