Banometru, program gratuit de sănătate financiară realizat de către Asociaţia Educaţie pentru Viaţă Reală (AEVR), Asociația pentru Relații Comunitare (ARC) și ING Bank, a ajutat aproximativ 6.700 de persoane să fie mai sănătoase din punct de vedere financiar în 2021. Acestea au vizionat cele 14 cursuri online, au parcurs articolele cu sfaturi financiare și au utilizat diverse calculatoare, simulatoare și template-uri utile aflate pe platforma banometru.ro.

Mai mult decât atât, dintre acestea, 1.000 de persoane au beneficiat de coaching financiar unu la unu 100% gratuit. Acesta înseamnă până la patru sesiuni cu un consultat financiar independent, alături de care și-au analizat situația financiară și au găsit un plan și soluții pentru a depăși problemele cu care se confruntau.

“Ne bucurăm că am reușit și în 2021 să îi ajutăm pe români să aibă o relație mai bună cu banii. Pentru noi, e important să ne asigurăm că fiecare participant înțelege noțiunile de bază ale educației financiare și începe, cu ajutorul unui coach, să aplice cel puțin un concept în viața reală. Numai anul trecut au avut loc 1.482 de ore de coaching în cadrul cărora beneficiarii și-au stabilit un obiectiv și au lucrat la schimbarea unui comportament financiar care îi afecta în mod negativ sau la crearea unui obicei nou cu efect pozitiv în viața lor financiară,” a declarat Cornel Ionescu, Fondator Banometru și Președinte AEVR.

Anul trecut, conform unui studiu ING, peste 35% dintre români declarau că nu aveau economii. Dintre românii care se înscriu în programul Banometru, 61% nu dețin niciun fel de economii și sunt vulnerabili în cazul în care apar situații neprevăzute. Mai mult de jumătate dintre ei nu au un fond de rezervă, echivalentul a trei – șase salarii care i-ar putea proteja în cazul pierderii locului de muncă.

“Banometru reușeste de la an la an să își îmbunătățească metodele de intervenție și să crească impactul pozitiv pe care îl are asupra oamenilor care iau parte la program. A demonstrat asta și în 2021, an în care a creat noi resurse valoroase și a extins echipa de specialiști care ghidează prin consultanță personalizată participanții. E o inițiativă foarte relevantă și în contextul pe care îl traversăm în prezent, fiind disponibilă tuturor celor care caută o relație mai echilibrată cu finanțele proprii. Ne bucurăm că alături de Banometru putem contribui semnificativ pentru sănătatea financiară a românilor, acesta fiind unul dintre pilonii principali ai sustenabilității în ING Bank,” a adăugat Alexandra Maier, Manager Sustenabilitate ING Bank.

În cadrul Banometru, în urma cursurilor și a ședințelor de coaching, peste 70% dintre participanți reușesc să își creeze un fond de urgență. Alte comportamente financiare sănătoase pe care programul le urmărește sunt rambursarea datoriilor, crearea fondului de rezervă și planificarea și monitorizarea cheltuielilor lunare. Astfel, 79% dintre beneficiari reușesc să genereze venituri care sunt mai mari decât cheltuielile, iar 89% dintre ei încep să își planifice cheltuielile cu ajutorul bugetului lunar.

Printre cele mai urmărite cursuri anul trecut au fost: „Cât valorează o oră din viața ta”, „Bugetul personal”, „Cum îți poți transforma abilitățile în bani” și „Bogat sau sărac – relația dintre venituri și cheltuieli”. În ceea ce privește materialele scrise, cele mai citite au fost pe subiecte precum gestionarea finanțelor după căsătorie, costurile pentru fertilizarea in vitro, pregătirea pentru un credit ipotecar și risipa banilor. Totodată, cele mai accesate resurse gratuite au fost calculatorul de economisire, modelele de Buget personal si Buget pentru primul copil și Produsele financiare pe înțelesul tuturor.