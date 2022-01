Mai mult de jumătate dintre întreprinderile de economie socială din România folosesc fonduri proprii pentru a se dezvolta, arată cel mai recent raport de cercetare privind ecosistemul finanțărilor sociale din țara noastră. România are nevoie de finanțatori privați specializați, care să vizeze în mod activ aceste întreprinderi. Anul acesta, în luna aprilie, se va înființa prima instituție nebancară de finanțare alternativă cu capital românesc dedicată exclusiv economiei sociale – AFIN IFN SA.

Întreprinderile din sfera economiei sociale din România au nevoie urgentă de instrumente de finanțare flexibile, adaptate specificului lor, arată „Barometrul accesului la finanțare al întreprinderilor de economie socială”, lansat recent în cadrul unui eveniment online. Documentul cuprinde o radiografie a ecosistemului finanțărilor sociale din România și identifică soluțiile la problemele actuale de acces la finanțare.

Potrivit raportului, în România, cele peste 17.000 de întreprinderi din acest sector au dificultăți în accesarea unor finanțări – disponibile altor tipuri de întreprinderi în funcție de nivelul lor de dezvoltare (dezvoltarea de proiecte pilot, scalare și creștere) . Mai mult de jumătate dintre acestea, indiferent de forma de organizare, se finanțează preponderent din surse proprii. Numai două dintr-o sută de întreprinderi respondente spun că au accesat în ultimii 3 ani un credit pentru investiții și doar una dintr-o sută de întreprinderi analizate a obținut un credit pe termen scurt.

„Accesul problematic al întreprinderilor sociale la finanțare are multiple cauze. Întreprinderile sociale au în principal o misiune socială și, prin urmare, dau adesea impresia creditorilor sau potențialilor investitori că prezintă riscuri mai mari și sunt mai puțin profitabile decât alte întreprinderi. De asemenea, aceste entități tind să fie mici, fără capacitate internă de a pregăti un plan de afaceri și a elabora proiecții financiare solide, cerute de instituțiile financiare. În plus, cunoștințele încă reduse ale instituțiilor financiare privind particularitățile acestor întreprinderi – distribuirea limitată sau nedistribuirea profitului, procesul decizional participativ sau guvernanța democratică, măsurarea și raportarea impactului social îngreunează accesul lor la finanțarea tradițională și la instrumentele prin care se sprijină IMM-urile în general ”, explică Ancuța Vameșu, președinte RISE și expert ADV România, coordonatorul Barometrului.

Raportul include și prima evaluare a ecosistemului întreprinderilor sociale din România pe dimensiunea acces la finanțare, realizată cu instrumentul OECD „Better policy for social entrepreneurship”. Concluziile sunt clare: în România este nevoie să se dezvolte urgent un ecosistem financiar adecvat, capabil să ofere un sprijin eficace organizațiilor din economia socială.

„Acel punctaj care indică nivelul de dezvoltare privind accesul la finanțare este destul de jos. Până acum câțiva ani acest domeniu a fost mai puțin vizibil, fiind urgențe în alte sectoare precum sectorul IMM-urilor sau al microfinanțărilor. Sunt sigură însă că acest proiect este unul pe termen lung, de viitor, pentru că piața este la început de drum, ceea ce face ca această instituție să fie și o oportunitate pentru cei care doresc să investească”, a declarat Raluca Ștefania Andreica, director general Patria Credit IFN, unul dintre co-autorii studiului, în cadrul evenimentului de lansare a Barometrului.

Cercetarea realizată este parte din planul de afaceri de dezvoltare a AFIN IFN SA – prima instituție nebancară de finanțare alternativă cu capital românesc dedicată exclusiv economiei sociale. AFIN va fi un instrument de creditare dedicat în întregime întreprinderilor sociale și ONG-urilor care dezvoltă proiecte incluzive, verzi și echitabile.

„AFIN s-a născut dintr-o nevoie din piață. În calitate de antreprenor social, m-am lovit adesea de lipsa soluțiilor de finanțare pentru cele 3 întreprinderi sociale din grupul ADV și, din experiența proprie, știu cât de importante sunt aceste fonduri pentru dezvoltare și pentru atingerea misiunii sociale. Noi la rândul nostru am apelat la un credit la o instituție din Polonia, care oferea împrumuturi unităților din economia socială și când am văzut cât de ușor a mers totul, am spus că o astfel de instituție trebuie să existe și la noi. Antreprenorii cu ADN social înțeleg foarte bine provocările acestui sector, iar acum este momentul să investim împreună și să vedem cum banii noștri pot multiplica binele în comunitate”, declară Angela Achiței, președintele Fundației „Alături de Voi” România.

Modelul operațional al AFIN IFN SA se va baza pe doi piloni principali. Pilonul financiar al AFIN va fi completat de SFA (Social Finance Association – Asociația pentru Finanțare Socială), care va oferi asistență specializată și know-how în domeniul finanțării sociale.

„Având în vedere modelele de bună practică din Europa, dar și experiența noastră, am pornit de la ideea că cea mai bună soluție este crearea unei instituții financiare nebancare, care va oferi credite de valoare medie și mică operatorilor economici cu impact social. Modelul operațional presupune ca AFIN să beneficieze și de scheme de garantare, care să fie translatate către targetul nostru de clienți, astfel încât să oferim produse cu garanții minime sau chiar fără garanții. Integrat, AFIN va lucra și cu un ONG – Social Finance Association, care va contribui la dezvoltarea abilităților antreprenoriale și va oferi asistență specializată în domeniul finanțărilor sociale”, explică Bogdan Merfea, social banking promotor și unul dintre inițiatorii AFIN.

AFIN IFN SA este în curs de constituire și se intenționează a se finaliza în aprilie 2022. Participarea la înființarea AFIN IFN SA se face în acest moment prin transmiterea unei scrisori de angajament. Tichetul minim pentru a deveni acționar în cadrul AFIN IFN SA este de 1.500 lei. Etapa depunerii de capital social se va încheia în luna martie 2022. Până în prezent, peste 85 de persoane au decis să investească în proiectul AFIN. Barometrul accesului la finanțare al întreprinderilor de economie socială poate fi consultat integral AICI.