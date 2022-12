Considerate cele mai relevante premii acordate în industria bancară, Premiile Bank of the Year, 2022, au avut loc la Londra, pe 1 decembrie. Instituțiile care câștigă râvnitul trofeu The Banker sunt în fruntea industriei bancare globale, iar premiile din acest an confirmă acest lucru. În cadrul ceremoniei, prestigioasa revistă a anunțat Câștigătorul Global – BBVA – cea mai bună bancă din lume (BBVA – banca care operează în România sub numele de Garanti BBVA), urmată de Santander – Banca de Incluziune Financiară a anului și cea mai bună bancă din Comunitate – Scotia Bank.

Potrivit organizatorilor, două tendințe majore s-au evidențiat în industria bancară, în acest an, iar trendul va continua

În primul rând, transformarea digitală a accelerat în fiecare regiune și continent, toate băncile își perfecționează planurile pe baza experienței clienților dar și a angajaților.

A doua tendință este încorporarea durabilității în serviciile financiare. Băncile din întreaga lume își intensifică eforturile pentru a oferi sfaturi esențiale și finanțare pentru marea tranziție către emisii de carbon zero. Acest lucru este vital nu doar pentru industria bancară, ci și pentru planetă, arată analiza The Banker.

Câștigătorii din 2022 și-au dovedit rezistența în fața probelmelor care le-au afectat afacerile, dar și capacitatea de a fi agili, inovatori, receptivi și gata să ofere rezultate pentru clienții, angajați și acționarii.

Banca anului este BBVA, iar cea mai bună din regiune este OTP Bank. Raiffeisen Bank cea mai bună bancă din România

Raiffeisen Bank România primește premiul de țară 2022 datorită progresului său impresionant în finanțarea durabilă și a eforturilor continue de a face serviciile bancare mai accesibile, arată revista în analiza dată publicității.

În mai 2021, Raiffeisen Bank România a devenit prima bancă din țară care a emis obligațiuni verzi, în valoare de 400,5 milioane de lei (81 de milioane de euro), fondurile obținute urmând să fie canalizate către proiecte eligibile care să asigure tranziția către o economie durabilă. Obligațiunile au o scadență de cinci ani și o rată fixă a cuponului de 3,086%, cu doar 0,5 puncte procentuale peste randamentul titlurilor suverane din țară.

Emisiunea a fost urmată în iunie de o a doua obligațiune verde emisă de bancă, care, la 243 de milioane de euro, a fost și cea mai mare obligațiune corporativă emisă vreodată în România, și de o a treia, în valoare de 106 de milioane de euro, în iunie 2022. Banca a înființat și o obligațiune verde și a stabilit un cadru pentru Obligațiuni Verzi ca parte a acestuia strategie de durabilitate cu scopul de a se concentra asupra activelor cu impact pozitiv asupra mediului în pentru a sprijini tranziția necesară către un viitor durabil din punct de vedere ecologic.

Raiffeisen Bank este un semnatar oficial al Principiilor ONU pentru o activitate bancară responsabilă.

Dincolo de acestea, banca a continuat să înregistreze o creștere puternică de 15% a activelor totale în 2021, o creștere cu 1,5% a capitalului de rang 1 și un salt cu 22% a profitului net, cu o rentabilitate a capitalurilor proprii de 15%. Între timp, creditele neperformante au continuat să scadă, scăzând de la 3,8% în 2020 la 3,4%.

În domeniul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), banca a continuat să-și dezvolte și să-și adapteze modelul de afaceri, lansând două produse de creditare dedicate afacerilor IMM-urilor axate pe durabilitate, cu Platforma de durabilitate recent lansată, destinată clienților IMM-urilor și concepută ca un instrument de ghidare a IMM-urilor către soluții pentru creșterea eficienței energetice și reducerea costurilor.

În mai 2022, banca a lansat Smart Market, un ecosistem digital de loialitate care reunește clienții cu parteneri – o premieră pe piața bancară din România – deschizând un nou canal digital de vânzare și promovare a produselor, susținut de soluții de inteligență artificială.

Premii în 134 de țări

Anul acesta, băncile din 134 de țări au câștigat un râvnit trofeu Bracken, numit după editorul fondator al The Banker, Brendan Bracken.

Premiile sunt evaluate de un juriu de editori, inclusiv specialiști regionali și de sector. Deciziile sunt luate conform îmbunătățirilor realizate în ultimele 12 luni.

The Banker este o publicație lunară de afaceri financiare internaționale, deținută de The Financial Times Ltd. și editată la Londra.