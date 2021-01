Banca Centrală Europeană a anunţat vineri că în 2020 au fost retrase din circulaţie 460.000 de bancnote euro contrafăcute, un nivel minim istoric în raport cu volumul bancnotelor aflate în circulaţie, se arată într-un comunicat BCE.

Aproximativ 460.000 de bancnote euro contrafăcute au fost retrase din circulaţie în 2020 (220.000 în semestrul doi din 2020), o scădere cu 17,7% faţă de 2019. Bancnotele de 20 de euro şi de 50 de euro au continuat să înregistreze cel mai mare număr de contrafaceri.

Cumulat, acestea au reprezentat circa două treimi din total. 94,5% dintre bancnotele contrafăcute au fost identificate în ţări din zona euro, în timp ce 2,8% au provenit din state membre ale UE din afara zonei euro şi 2,7% din alte regiuni ale lumii.

BCE precizează că probabilitatea de a primi o bancnotă contrafăcută este foarte redusă, întrucât numărul acestora rămâne scăzut în raport cu cele peste 25 de miliarde de bancnote euro aflate în circulaţie. În anul 2020, au fost detectate 17 bancnote contrafăcute la un milion de bancnote autentice aflate în circulaţie, un nivel minim istoric.

Reproduceri de calitate inferioară sunt retrase în mod continuu din circulaţie. Toate sunt uşor de detectat, întrucât nu conţin elemente de siguranţă sau prezintă imitaţii foarte slabe calitativ ale acestora. Încă de la introducerea primei serii de bancnote euro, Eurosistemul – Banca Centrală Europeană (BCE) şi cele 19 bănci centrale naţionale din zona euro – a încurajat cetăţenii să dea dovadă de vigilenţă în privinţa bancnotelor primite.

Cum recunoașteți bancnotele contrafăcute?

Pentru a recunoaște bancnotele contrafăcute este bine să folosiți metoda bazată pe cele trei cuvinte cheie: atingeți, priviți, mutați. Verificati intotdeauna mai multe elemente. Este nevoie de cateva secunde pentru a verifica o bancnota. Trebuie doar sa o atingeti, sa o priviti si sa o inclinati.

Atingeti

Atingeti imprimarea in relief – procedeele speciale de imprimare ofera bancnotei o senzatie unica la atingere.

Hartia bancnotei este fabricata din bumbac pur, care fosneste si are o textura ferma (nu este moale sau nu are aspect ceros).

Datorita tehnicii speciale de imprimare, la atingere cerneala este reliefata sau mai groasa in zona imaginii principale de pe avers, aspect valabil si pentru litere si numerale. Pentru a simti imprimarea in relief, treceti cu degetul peste cerneala sau zgariati-o usor cu unghia.

Caracteristicile tactile suplimentare pentru persoanele cu deficiente de vedere sunt incluse pe marginea inferioara a bancnotei de 200 EUR si pe marginea dreapta a bancnotei de 500 EUR.

Priviti

Priviti bancnota si indreptati-o spre o sursa de lumina: filigranul, firul de siguranta si elementul de suprapunere vor deveni vizibile.

Toate cele trei elemente pot fi observate atat de pe aversul, cat si de pe reversul bancnotelor autentice.

Elementul de suprapunere

Semnele imprimate in coltul superior al bancnotei, atat pe avers, cat si pe revers, se combina perfect pentru a forma numarul care corespunde cupiurii. Se poate observa numarul complet in momentul in care priviti bancnota spre o sursa de lumina.

Filigranul

Filigranul este produs prin varierea densitatii hartiei si devine vizibil in momentul in care tineti bancnota indreptata spre o sursa de lumina. Daca asezati bancnota pe o suprafata de culoare inchisa, partile luminoase se intuneca. Acest efect este foarte vizibil in cazul filigranului care indica valoarea bancnotei.

Firul de siguranta

Firul de siguranta este incorporat in hartia bancnotei. Priviti bancnota spre o sursa de lumina – firul de siguranta va deveni vizibil sub forma unei dungi de culoare inchisa. Cuvantul „EURO” si valoarea bancnotei apar scrise pe fir cu litere de dimensiuni mici.

Perforatiile

Priviti bancnota spre o sursa de lumina. In holograma rondela sau banda se pot observa perforatii care formeaza simbolul „€”. De asemenea, se pot vedea numere de dimensiuni mici care indica valoarea bancnotei.

Inclinati bancnota

Inclinati bancnota: pe avers, se poate observa o imagine schimbatoare pe holograma. Pe revers se poate vedea banda colorata auriu (pe bancnotele de 5 EUR, 10 EUR si 20 EUR) sau numarul care isi schimba culoarea (pe bancnotele de 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR si 500 EUR).

Holograma rondela (50 EUR, 100 EUR, 200 EUR, 500 EUR)

Inclinati bancnota – imaginea hologramei se va schimba, alternand intre valoarea bancnotei si imaginea unei fereastre sau a unei porti. Pe fundal, se pot vedea cercuri concentrice, colorate in culorile curcubeului, formate din litere de dimensiuni mici, care se misca de la centru spre marginile rondelei.

Numarul care isi schimba culoarea (50 EUR, 100 EUR, 200 EUR, 500 EUR)

Inclinati bancnota – pe reversul acesteia, numarul isi schimba culoarea din violet in verde oliv sau maro.