BCR își extinde Departamentul de audit IT.

Daca esti pasionat de audit IT si ai mai mult de 3 ani experienta, daca iti place sa fii conectat la un mediu IT complex si dinamic si, nu in ultimul rand, doresti sa faci parte dintr-o echipa alaturi de care sa te dezvolti, BCR poate fi viitorul tau angajator.

Cerinte

Ne bazam pe tine sa coordonezi sau participi in misiuni de audit IT, alaturi de alti membri ai echipei.

Vei analiza critic procesele IT si controalele de securitate informatica din grupul BCR.

Vei aplica metodologia interna de audit IT, aliniata cu ISACA, atunci cand vei desfasura analize de risc sau vei participa in misiuni de audit.

Vei elabora rapoarte de audit sau analize pentru management.

Departamentele din zonele IT si securitatea informatica iti vor oferi informatii pentru a monitoriza progresul implementarii masurilor de audit.

Diverse intalniri vor aparea in agenda ta, pentru a le explica si altor colegi principii referitoare la riscurile induse de tehnologie, sau, pur si simplu, sa afli noutati.

Vei avea ocazia sa lucrezi alaturi de auditori IT foarte experimentati, dar si sa actionezi ca un coach pentru colegii mai putin experimentati.

Va fi necesar sa te informezi permanent referitor la modul de functionare a unei suite largi de tehnologii, pentru a emite recomandari relevante intr-un mediu IT foarte dinamic.

Competente si experienta:

Integritate profesionala ridicata;

Experienta de minim 3 ani in activitatea de audit IT;

Fluenta in limba engleza (scris / vorbit);

Reprezinta un plus certificarile: CISA/ CISSP/ CIA/ ISO27001:2013 Lead Auditor.

Pentru CV aplică AICI