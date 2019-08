BCR a testat primul primul credit 100% online. Produsul este rezultatul Laboratorului Digital din BCR și va fi disponibil, în curând, în aplicația George.

Creditul 100% online va oferi posibilitatea oricărui client să aleagă între o linie clasică de finanțare pentru nevoi personale sau una pentru refinanțarea unui alt împrumut, pentru o perioadă de până la 5 ani.

Documentele se semnează electronic, iar banii vor ajunge în cont în doar câteva minute. Nu va fi nevoie de deplasarea în nicio sucursală bancară, decât dacă vrei să obții sfaturi și sprijin de la experții BCR.

Totul se poate face de acasă sau din orice loc cu conexiune la internet, în condițiile în care creditul online va veni la pachet cu deschiderea 100% online de cont.

Așadar, relația cu banca se mută cu totul în telefonul tău: deschiderea de cont, creditarea și multe altele se vor întâmpla 100% online, prin George.

Vezi AICI primele impresii despre creditul 100% online ce va fi lansat de BCR.

Aventura George în România

În octombrie 2018, BCR lansa platforma George, iar in această lună banca anunța lansarea plății cu telefonul mobil, pentru utilizatorii Android. George Pay se activează din aplicația George și face din telefoanele cu sistem de operare Android portofele electronice acceptate în toată lumea.

Prin George, Banca Comercială Română le propune românilor un nou mod de a face banking: mult mai simplu, personal și 100% online.

Asemenea unui pilot automat, George, primul banking inteligent din România, te ajută să-ți controlezi viața financiară ca un zbor lin: simplu, personal și inteligent”, promitea BCR la lansare.

„Drumul nostru în dezvoltarea lui George a pornit chiar de la așteptările publicului, care cere o schimbare a modului în care băncile vorbesc și acționează. Lumea evoluează rapid astăzi, iar viețile noastre se transformă de la o zi la alta, datorită tehnologiei. Sub presiunea ritmului zilnic, oamenii caută tot mai mult experiențe digitale pentru a-și satisface dorințele și se simt bine atunci când regăsesc doar simplitate, confort și sprijin. Mai ales în viața lor financiară, au nevoie de aici, acum și sigur. Și de un prieten bun. Noi îi spunem George, începutul unui univers financiar digital complet și, odată maturizat, pariul nostru că experiența românilor în relația cu o bancă nu va mai fi niciodată la fel. Dacă timpul înseamnă bani, George poate fi companionul tău financiar într-o lume din ce în ce mai zgomotoasă”, a declarat Sergiu Manea, CEO BCR.

Principalele atuu-uri ale platformei George

– Acces rapid, dar sigur

o În George poți intra extrem de ușor, dar sigur. Prin: PIN, pattern (tipar), amprentă sau recunoaștere facială

o Odată accesat, orice utilizator își poate personaliza și securiza userul cu un alias

– Prietenos ca în Social Media

o Abordare nouă & foarte personală a bankingului digital. Pornind chiar de la nume

o Te întâmpină prietenos și învață tot timpul despre tine

o Culori și imagini de profil pentru personalizarea contului personal sau clasificarea conturilor

o Are meniuri simple, intuitive, fără bătăi de cap, cu funcție drag&drop

o Plățile se fac simplu, ordonat și intuitiv. La fel ca pe mail. Poți da chiar reply sau redo

– Simplu și inteligent

o George își amintește fiecare tranzacție și știe să indexeze comercianții

o Poate scana contul IBAN, astfel că nu mai trebuie să memorezi conturi lungi

o Face ca plata în străinătate să fie mult mai ușoară: George știe automat unde se află destinatarul și pregătește transferul cu toate informațiile necesare

o Te ajută să-ți analizezi cheltuielile și, dacă vrei, să faci economii

o Are funcție de căutare simplă, precum motoarele de pe Internet, pentru tranzacții, nume și date. Poți căuta, practic, orice și, în plus, vorbește pe limba ta (ex. Poți căuta “luna trecută”)

o Poți căuta într-o arhivă de până la 7 ani

o Are auto-completare: recunoaște ce cauți după câteva apăsări de taste. Rezultatele sunt afișate cu logo-urile comercianților

o Se actualizează încontinuu

– Are chat & magazin

o George vine cu chat, prin care poți intra în contact direct cu experții BCR, fără timpi de așteptare. Dispui, practic, de un canal de informații securizat pentru date financiare sensibile, fără e-mailuri

o Funcție de printscreen a imaginii: dacă există o problemă, se poate salva imaginea, se pot adăuga comentarii și se trimite unui expert BCR

o Are magazin de tip e-store, pentru opțiuni și aplicații suplimentare

o Magazinul George este deschis dezvoltatorilor de aplicații (fintech-uri, start-up-uri).