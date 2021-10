Banca Comercială Română continuă extinderea ecosistemului digital George către produse non-bancare și anunță un parteneriat cu Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA, prin care facilitează utilizatorilor George accesarea abonamentelor medicale individuale direct din magazinul aplicației.

Astfel, din luna octombrie, utilizatorii George pot achiziționa abonamente medicale individuale, beneficiind de un discount special. Oferta de lansare include primele trei luni de utilizare gratuită a oricărui tip de abonament încheiat pe un an, pentru copii și adulți.

„George este un ecosistem de inovare digitală, care, de la lansare și până în prezent, s-a dezvoltat continuu, adăugând peste 240 de funcționalități noi. Pe lângă produsele financiare, am deschis platforma și către produse non-bancare, iar acum ne bucurăm să avem o ofertă care să răspundă nevoii utilizatorilor de a beneficia de servicii de prevenție și tratament, ținând cont și de contextul medical. Prin parteneriatul pe care l-am încheiat cu Rețeaua de Sănătate REGINA MARIA, facilităm procesul de obținere a unui abonament medical, rapid și sigur, dar și la un preț avantajos. În plus, considerăm că abonamentele medicale sunt o investiție pe care o facem pentru noi, contribuind la o stare bună de sănătate, bazată pe prevenție și pe dezvoltarea unor alegeri sănătoase, mai inteligente financiar”, a declarat in cadrul unui comunicat de presă, Mihai Sandu, Șef Departament Vânzări Digitale și Parteneri, BCR.

Abonamentele Regina Maria oferă adulților și copiilor soluții personalizate și integrate de îngrijire medicală, printr-o rețea națională de peste 350 de clinici și mii de medici. Serviciile medicale includ consultații și controale, analize de laborator, investigații de imagistică și radiologie. În plus, abonamentele medicale REGINA MARIA includ până la 90% din investigațiile medicale recomandate anual, inclusiv cele necesare monitorizării post-Covid.

La trei ani de la lansarea în România, platforma de banking inteligent George oferă utilizatorilor săi un ecosistem complet de servicii bancare 100% online, de la deschiderea de cont curent, până la management carduri, credit, refinanțare, card de credit, cashback (bani înapoi la cumpărături la comercianți) și multe altele. De la începutul anului, George a introdus noi facilități în aplicație, de la multibanking, experiența de rambursare anticipată a ratelor de credit, posibilitatea de vizualizare a conturilor de pensie de la BCR Pensii, posibilitatea de obținere a unui card de credit sau de a activa descoperitul de cont 100% online, precum și soluții personalizate de plată a ratelor în cazul unor probleme financiare.

În magazinul aplicației, utilizatorii mai pot găsi produse de asigurare speciale, produse de securitate cibernetică de la Bitdefender la prețuri dedicate, reduceri de 50% la cursele cu trotinetele electrice Splash. Prin extinderea accesului la servicii non-bancare direct din aplicație, George face un nou pas pentru revoluționarea experienței clienților printr-o interacțiune inedită cu tehnologia bancară.

George are, în prezent, peste 1,3 milioane de utilizatori activi și este aplicația bancară cu cel mai mare rating din România, în magazinele App Store și Google Play, iar 9 din 10 clienți folosesc varianta de mobil George.