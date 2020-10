Juriul BCR-InnovX, prin programul de accelerare a afacerilor din tehnologie, a selectat cele 10 companii ce vor participa la Bootcamp-ul grupei Scaleups. Este vorba de grupa a treia de anul acesta din cadrul Acceleratorului, adresată business-urilor cu cifră de afaceri sau finanțare atrasă între 1 și 5 milioane de euro, care dezvoltă soluții și produse inovatoare din tehnologie. Anul acesta, programul de incubare se derulează virtual în perioada 26 octombrie – 4 decembrie.

Cele 10 firme care au intrat în program sunt:

•Adservio din Iași – este o soluție de management educațional care ajută școlile și grădinițele să fie mai agile, printr-o organizare eficientă bazată pe date și printr-o comunicare securizată între directori, profesori, părinți, elevi și autorități locale.

•Gemini CAD Systems din Iași – furnizează tehnologie pentru industria de fashion, de la proiectarea produselor de fashion, până la manufacturarea și vânzarea pe platformele de e-commerce, precum și o linie de soluții pentru designerii independenți și micile ateliere de creație și producție vestimentară.

•Jobful din București – este o soluție de recrutare inovatoare, bazată pe gamification, prin care sunt atrași, angajați și monitorizați candidații. Aceștia sunt apoi corelați cu oportunitățile oferite de companii, platforma îmbunătățind rata de retenție a acestora.

•Leichmann Weifert Invest din București – scopul platformei este de a crea un sistem de software de tranzacționare independent și complet automat, care să permită persoanelor fără experiență pe piața criptografică să participe la ea.

•Mecanex din Botoșani – oferă soluţii în ceea ce priveşte repararea pompelor, consultanţa, service-ul, montajul și punerea în funcţiune a sistemelor de alimentare cu apă, precum și mentenanţa sistemelor de alimentare cu apă pentru persoane fizice, societăţi şi asociaţii de proprietari.

•Prietenii Tăi din Gorj – oferă o soluție prin care sunt interconectate învățământul formal cu cel non-formal, venind în întâmpinarea nevoilor educaționale ale copiilor și asistarea cadrelor didactice în procesul instructiv-educativ, prin intermediul taberelor, excursiilor și atelierelor de creație.

•SmartHuts din București – este o soluție SaaS care permite distribuirea și monitorizarea sarcinilor atribuite angajaților sau contractorilor. De asemenea, optimizează resursele și procesele implicate, printr-o documentare atentă și prin evidențierea acestora în fluxurile de lucru.

•Termoline din Oradea- oferă soluții în domeniul eficienței energetice și energiei regenerabile, printr-o serie de produse inovatoare pentru recuperarea căldurii din energia risipită. Acestea au fost implementate cu succes pe piață în mai multe proiecte în ultimii 5 ani.

•Vetro Solutions din Iași – activează în domeniul distribuției de medicamente veterinare și oferă soluții ce includ medicamente și echipamente medicale, instrumente digitale de administrare a cabinetelor veterinare, pregătire continuă și acces la comunitatea de specialiști.

•WATTO din București – lucrează la dezvoltarea primei rețele regionale de stații de încărcare destinată mașinilor electrice personale și comerciale, în cadrul unor ecosisteme ce vor integra energie solară, baterii pentru stocarea acesteia, cafenele, spații pentru vehicule comerciale și cea mai inovativă tehnologie existentă.

„Am lansat programul BCR-InnovX cu încrederea că vom susține ecosistemul de start-up-uri din tehnologie să-și atingă potențialul enorm pe care credem că îl poate avea. Acum, după un an și jumătate, am ajuns la 79 de start-up-uri și firme de tehnologie înscrise în programele de incubare și accelerare, majoritatea având rezultate notabile după program. Au atras finanțări, au semnat parteneriate noi, au aplicat pentru fonduri europene sau și-au regândit modelul de business. Acesta este impactul unui accelerator. Ajută antreprenorii să crească în direcția în care își doresc sau descoperă noi oportunități.”, spune Ionuț Stanimir, Director de Marketing BCR.

„Grupa Scaleups este dedicată antreprenorilor care au deja un business case solid, finanțări atrase și parteneriate care îi vor ajuta să se dezvolte în viitor. Însă pentru a putea scala un business este nevoie de acces la mai multe resurse, la feedback constructiv de la mentori cu experiență, la interacțiunea cu specialiști C-level din companii multinaționale precum BCR, Microsoft sau UiPath și la o curriculă axată pe dezvoltare continuă.”, declară Daniel Dumitrescu, CIO InnovX.

Membrii juriului pentru grupa Scaleups a fost format din: Aimen Aldahash (Partner Development Manager la Microsoft), Daniel Ilie (Fost Comandant în Forțele Speciale), Mădălina Hagima Hristescu (Managing Partner la HM & Partners), Silviu Florea (Dezvoltator Soluții Fintech), Nicu Iancu (Președinte I2DS2), Sergiu Pop (Manager Startup Program Microsoft), Roxana Guiman (Partner PrivacyOn), Ciprian Păltineanu (Principal Investor Innova Human Capital), Anca Gherasim (Director Executiv Achiziții BCR), Bogdan Speteanu (Director Executiv Produse Corporate BCR), Ștefan Buciuc (CEO BCR Social Finance), Laura Mihăilă (Manager Marketing BCR), Diana Dumitrescu (CEO InnovX) și Daniel Dumitrescu (CIO InnovX).

Acceleratorul este un proiect realizat în parteneriat cu UiPath, Microsoft, Startup Grind in partnership with Google for Startups, Mindspace și European Center for Services Investments and Financing (ECSIF). BCR acoperă costurile pentru toate bursele alocate antreprenorilor din acest proiect, cursurile și costurile logistice.

Mai multe detalii despre Acceleratorul BCR-InnovX AICI