BCR-InnovX a selectat cele 16 start-up-uri care s-au calificat în faza a doua a programului de accelerare al grupei Grinders, dedicată start-up-urilor aflate la început, cu cifră de afaceri de până la 100.000 de euro. În prima fază, cea de incubare au intrat 24 de companii, iar mai mult de jumătate dintre acestea au început faza de accelerare, ce se desfășoară timp de șase săptămâni în perioada 27 iulie – 9 septembrie 2020.

Start-up-urile câștigătoare oferă soluții inovatoare pentru domenii extrem de variate: vânzări, real estate, educație, avocatură, stomatologie, inteligență artificială sau robotică.

Cele 16 companii care au intrat în programul de accelerare sunt:



●FORMAPS – automatizează procesarea, semnarea și arhivarea documentelor oficiale

●ARchiHype SRL – permite utilizatorilor să-și personalizeze proiectele de amenajare interioară și peisageră

●IZIDOC – este cea mai mare platformă de beneficii dentare pentru angajați din România

●Budget Master – ajută oamenii să economisească bani, prin luarea de decizii mai bune

●Sales Agent Assistant – este un start-up care dezvoltă un produs de tip SaaS, ce extrage informații relevante din discuțiile telefonice

●StartGDPR – permite companiilor să rezolve problema de conformitate GDPR la costuri mai mici

●BAAM – ajută la identificarea și cumpărarea de proprietăți imobiliare în întreaga lume

●UniVRse Education – este o platformă unică de învățare, cu acces la medii 360, VR și AR

●Logistia – un spin-off din start-up-ul Taraba Virtuală, un SaaS ce ajută afacerile de tip e-commerce să-și gestioneze livrările cu propria flotă

●Custom Offers- oferă software de optimizare a prețurilor

●EMAILTREE (Luxemburg) – rezolvă solicitările clienților și reduce timpul de răspuns la emailuri

●Apio digital – oferă instrumente destinate industriilor interconectate, folosind tehnici de dezvoltare din aria jocurilor pe calculator și realitate virtuală

●Modulab – este un laborator de cercetare și dezvoltare cu experienţă în inovaţii tehnologice

●Avoteca – îmbunătățește serviciile juridice, prin susţinerea avocaţilor independenţi şi a societăţilor de avocatură mici şi mijlocii

●Rungutan by NETBEARS – oferă servicii de testare a capacității de susținere a traficului pe un website

●Indata we trust – oferă sprijin companiilor din real estate

„Când vine vorba de lansarea unui start-up, este importantă îndeplinirea a trei condiții: oferirea unei soluții pentru o problemă concretă, alegerea momentului potrivit și deținerea resurselor necesare pentru a pune lucrurile în mișcare. Ne-am bucurat să descoperim că start-up-urile alese pentru a merge mai departe respectă aceste trei condiții și prezintă, într-adevăr, modele inovatoare și utile. Iar acest lucru ne dă speranțe că ecosistemul de start-up-uri tech are un viitor promițător. Poate că lumea s-a schimbat, însă antreprenoriatul nu. El este mijlocul prin care rezolvăm probleme, căutăm oportunități și tot el ne aduce progresul tehnologic. Şi putem considera tehnologia ca fiind racheta care propulsează acest domeniu ”, spune Ionuț Stanimir, Director de Marketing BCR și co-fondator BCR-InnovX.

La finalul programului de incubare, antreprenorii au prezentat un business plan, împreună cu o analiză de impact, un plan de investiții și unul de branding pentru următorii ani, juriul selectând start-up-urile care sunt cele mai pregătite pentru a scala afacerea.

„Am mărit numărul de companii selectate în grupele de anul acesta, pentru că dorim să susținem cât mai mult ecosistemul de start-up-uri din Europa. Etapa de incubare s-a dovedit esențială, pentru că rolul ei este de a ajuta start-up-urile să-și calibreze planurile de business și ne bucurăm să vedem că antreprenorii înțeleg importanța planificării și a pregătirii unei strategii îmbunătățite. În plus, în urma participării la accelerator, a feedback-ului și a informațiilor primite, aceștia vin cu idei noi, inovatoare, pentru a crea spin-off-uri din businessurile actuale sau pentru a se reinventa”, spune Diana Dumitrescu, CEO InnovX.

Membrii comitetului de selecție pentru grupa Grinders a fost format din: Aimen Aldahash (Partner Development Manager at Microsoft), Robert Velcu (Adviser Pre-Sales Engineer UiPath), Daniel Ilie (Fost Comandant în Forțele Speciale), Mircea Moraru (M&A Senior Associate CMS), Silviu Florea (Dezvoltator Soluții Fintech), Nicu Iancu (Președinte I2DS2), Sergiu Pop (Manager Startup Program Microsoft), Vladimir Szabo (Director Balloonline), Daniel Lar (Managing Director Yonder), Bogdan Ștefan (Advisor tech și inovare), Daniel Nanu (Director Zonal Retail BCR), Ștefan Buciuc (CEO BCR Social Finance), Ana Cretu (Head of Startups Program BCR), Angela Mitu (Expert Financiar), Diana Dumitrescu (CEO InnovX) și Daniel Dumitrescu (CIO InnovX).

Programul virtual de accelerare de șase săptămâni al BCR-InnovX va fi unul intensiv, fiind structurat din trei programe educaționale paralele dedicate diferiților membri ai start-up-urilor în funcție de responsabilități:

1. CEO – Program de educație financiară și de business în vederea atragerii de finanțări de tip grant și equity;

2. CIO – Program educațional de inovare și

3. CTO – Program educațional dedicat tehnologiilor emergente.



Acceleratorul este un proiect realizat în parteneriat cu UiPath, Microsoft, Startup Grind in partnership with Google for Startups, Mindspace și European Center for Services Investments and Financing (ECSIF). BCR acoperă costurile pentru toate bursele alocate antreprenorilor din acest proiect, cursurile și costurile logistice.