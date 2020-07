BCR a înregistrat un profit net de 498,9 milioane de lei (103,6 milioane de euro) în S1 2020, față de o pierdere netă de 20,8 milioane de lei (4,4 milioane de euro) în S1 2019, ca urmare a constituirii unui provizion excepțional legat de activitatea BCR Banca pentru Locuințe în T2 din 2019.

Potrivit băncii, circa 38.000 de cereri de amânare a ratelor au fost implementate pentru persoane fizice, din care 15.500 mai sunt încă active, majoritatea selectând opțiunea BCR de 3 luni. Banca a susținut companii care creează peste 200.000 de locuri de muncă prin amânări de rate, credite noi, credite prin programul IMM Invest sau prelungiri ale liniilor de credit.

“Principala noastră prioritate, până acum, în 2020, a fost să asigurăm echipei și clienților noștri condițiile optime de siguranță și sănătate, prin toate mijloacele necesare. În prima jumătate a anului, am devenit mai puternici, mai uniți și mai hotărâți decât am fost vreodată. Echipa noastră a acționat concertat, ca un singur organism, și le mulțumesc tuturor colegilor pentru munca depusă și pentru implicare. În ultimele luni, am sfătuit sute de mii de oameni; am acționat rapid, cu soluții digitale accelerate. Majoritatea operațiunilor bancare din sucursale pot fi realizate acum 100% online.

Pentru a veni în sprijinul clienților, am făcut multă muncă de consultanță, om-la-om, continuând eforturile noastre de educație financiară și antreprenorială. Credem că avem oportunitatea de a crește, în ciuda volatilității vremurilor actuale, atât timp cât clienții sunt informați în mod corect, complet și corespunzător. Prin măsurile luate pentru susținerea creditării companiilor și prin soluțiile de amânare a plăților, am asistat și sprijinit companii care creează peste 200.000 de locuri de muncă. Rămânem deschiși pentru business, iar obiectivul nostru este să fim, în continuare, un partener financiar de încredere, pe termen lung, pentru toți clienții noștri”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Performanța financiară a BCR în Semestrul 1 2020

BCR a înregistrat un profit net de 498,9 milioane de lei (103,6 milioane de euro) în S1 2020. Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 9,3% până la 898,2 milioane de lei (186,5 milioane de euro) în S1 2020, de la 822,0 milioane de lei (173,3 milioane de euro) în S1 2019, pe fondul unor venituri operaționale mai mari și al unor cheltuieli operaționale mai reduse.

Venitul net din dobânzi a crescut cu 7,0% până la 1.187,8 milioane de lei (246,6 milioane de euro) în S1 2020, de la 1.110,2 milioane de lei (234,1 milioane de euro) în S1 2019, favorizat de volume mai mari de credite atât pe segmentul de clienți de retail, cât și pe cel corporate.

Venitul net din comisioane a scăzut cu 14,3% până la 316,2 milioane de lei (65,6 milioane de euro) în S1 2020, de la 368,9 milioane de lei (77,8 milioane de euro) în S1 2019, determinat de activitatea de business mai redusă și de măsurile implementate în vederea sprijinirii clienților în contextul pandemiei.

Rezultatul net din tranzacționare a scăzut cu 12,3% până la 142,9 milioane de lei (29,7 milioane de euro) în S1 2020, de la 162,9 milioane de lei (34,4 milioane de euro) în S1 2019, în principal datorită unei activități de tranzacționare mai reduse.

Venitul operațional a crescut ușor cu 0,8% până la 1.703,5 milioane de lei (353,6 milioane de euro) în S1 2020, de la 1.690,2 milioane de lei (356,4 milioane de euro) în S1 2019, determinat de venitul net din dobânzi mai mare, parțial compensat de venitul net din comisioane și venitul net din tranzacționare mai mici.

Cheltuielile administrative generale au înregistrat valoarea de 805,3 milioane de lei (167,2 milioane de euro) în S1 2020, în scădere cu 7,2% în comparație cu 868,2 milioane de lei (183,1 milioane de euro) în S1 2019, mai ales ca urmare a contribuției anuale mai mici la fondul de garantare a depozitelor în 2020 versus 2019 și a deprecierii mai scăzute, parțial compensate de cheltuielile cu personalul legate de pandemie din trimestrul al doilea din acest an.

Astfel, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit la 47,3% în S1 2020, față de 51,4% în S1 2019.

Costurile de risc și calitatea activelor

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o alocare de 169,9 milioane de lei (35,3 milioane de euro) în S1 2020, comparativ cu o eliberare de provizion de 88,8 milioane de lei (18,7 milioane de euro) în S1 2019. Acest rezultat a fost influențat în principal de actualizarea parametrilor de risc pentru a reflecta scăderea economică, precum și de implementarea unor reguli mai stricte privind clasificarea din punct de vedere al riscului de credit conform IFRS 9, aplicabile expunerilor către clienți afectați de situația curentă.

Rata creditelor neperformante a ajuns la 4,5% în iunie 2020, ușor mai ridicată față de 4,1% în decembrie 2019. Această evoluție reflectă efectul unui eveniment singular constand intr-o expunere de valoare mare a unui client corporate, devenita neperformanta, după o lungă perioadă cu aproape nicio acumulare de noi credite neperformante și pe fondul continuării recuperărilor. În același timp, gradul de acoperire al creditelor neperformante cu provizioane a rămas relativ stabil la 117,4% în iunie 2020.

Capitalizare și finanțare

Rata de solvabilitate a BCR în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), doar banca, se afla în mai 2020 la nivelul de 19,6%, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 17,9% (Grup BCR) în martie 2020 arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură mai departe de una din cele mai solide poziţii de capital şi finanţare dintre băncile româneşti.

Creditele și avansurile acordate clienților au crescut cu 1,2% până la 40.532,1 milioane de lei (8.374,9 milioane de euro) la data de 30 iunie 2020 de la 40.049,0 milioane de lei (8.373,2 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2019, susținute de creșterea creditării în retail (+2,7% față de decembrie 2019).

Depozitele de la clienți au crescut cu 3,1% până la 59.555,9 milioane de lei (12.305,7 milioane de euro) la data de 30 iunie 2020 de la 57.791,8 milioane de lei (12.082,8 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2019, susținute de creșterea depozitelor în retail (+5,1% față de decembrie 2019).

Impactul BCR în economie

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi în monedă locală pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 3,7 miliarde de lei în S1 2020 în principal datorită creditelor ipotecare. Vânzările de credite de nevoi personale au scăzut cu 9,3% an pe an, influențate în T2 2020 de consumul scăzut și incertitudinile crescute în contextul pandemiei. Vânzările de credite ipotecare au crescut cu 25% an pe an în H1 2020 mai ales datorită creșterii produsului ipotecar standard. Creditele noi pentru microîntreprinderi au crescut cu 24% an pe an în S1 2020.

În activitatea de creditare corporate, BCR (doar banca) a aprobat credite corporate noi în valoare de 3,2 miliarde de lei în S1 2020. Stocul de finanțări acordate sectorului IMM (incl. prin subsidiara BCR Leasing) a crescut cu 9% an pe an, atingând valoarea de 6,3 miliarde de lei (1,3 miliarde de euro) la data de 30 iunie 2020, ca urmare a unei concentrări mai mari pe afacerile noi și pe dezvoltarea sectorului de leasing. Finanțarea Sectorului Public a crescut cu 16,1% an pe an. Segmentul de Real Estate a crescut puternic cu 20,9% an pe an, ca urmare a tragerilor de fonduri în cadrul proiectelor de birouri și spații comerciale finanțate în ultimul an.

Platforma inteligentă de banking George a ajuns la 900.000 de utilizatori, în creștere cu 70% față de S1 2019. Numărul de tranzacții prin George a crescut cu 130% în S1 2020 comparativ cu aceeași perioadă din 2019. De asemenea, a fost înregistată o creștere de peste 150% la accesarea de produse bancare în mediul digital, cel mai mare apetit fiind pentru contul George 100% online, care a ajuns la o pondere de 52% din totalul conturilor curente deschise în 2020.

Platforma online Casa Mea App, care gestionează fluxul de documente pentru creditele ipotecare standard, a fost deja utilizată pentru 44% din creditele ipotecare nou acordate.

Programul Școala de Bani a ajuns în primul semestru la circa 13.000 de adulți și copii, fiind organizate sesiuni online de educație financiară și ateliere pentru copii.

Platforma de educație antreprenorială Școala de Business (www.bcrscoaladebusiness.ro) a ajuns la peste 7.500 de utilizatori și a lansat un nou modul cu sfaturi utile pentru finanțare, ce cuprinde informații despre cum pot IMM-urile și microîntreprinderile să își optimizeze capitalul de lucru și să identifice oportunitățile de investiții.

Acceleratorul BCR-INNOVX a selectat în prima jumătate a anului 44 de start-up-uri din tehnologie din Iași, Cluj și București în programele de incubare dedicate grupelor Start-ups, cu cifre de afaceri între 100.000 și un milion de euro, și Grinders, cu cifre de afaceri de până în 100.000 de euro. Dintre acestea, 30 de start-up-uri au intrat în programul de accelerare, care durează șase săptămâni.