BCR a înregistrat un profit net de 845,8 milioane de lei (175,2 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, față de 348,8 milioane de lei (73,6 milioane de euro) în primele 9 luni din 2019 pe baza unui rezultat operațional mai mare și a unui avans semnificativ al creditelor noi, parțial compensate de costuri cu riscul mai mari, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit. Profitul net din 2019 a fost afectat de constituirea unui provizion excepțional legat de activitatea BCR Banca pentru Locuințe în trimestrul al doilea din 2019.

“2020 a fost un an al schimbărilor rapide, al adaptării la ceea ce viitorul ar fi trebuit să aducă în câțiva ani. Anul acesta nu a fost prima furtună prin care a trecut BCR și nici nu este prima dată când am alergat un maraton în timp record. A fost însă o nouă provocare și sunt recunoscător clienților noștri și echipei noastre pentru contribuția și determinarea lor să reinventeze bankingul, într-un ritm alert și împreună. Ne sprijinim clienții, ascultându-i și învățând de la ei, cu soluții personalizate, educație financiară și antreprenorială. Totodată, am transformat platforma inteligentă George într-unul dintre cele mai complete și evolutive ecosisteme digital bancare, având la bază ceea ce definește evoluția industriei – experiența clientului”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Rezultatul operațional s-a îmbunătățit cu 6,6% până la 1.403,7 milioane de lei (290,8 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, de la 1.317,4 milioane de lei (278 milioane de euro) în primele 9 luni din 2019, pe fondul unor venituri operaționale mai mari și al unor cheltuieli operaționale mai reduse. Venitul net din dobânzi a crescut cu 5,7% până la 1.778,6 milioane de lei (368,5 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, de la 1.683 milioane de lei (355,2 milioane de euro) în primele 9 luni din 2019, favorizat de volume mai mari de credite atât pe segmentul de clienți retail, cât și pe cel de corporate, parțial compensat de impactul din dobânzi mai scăzute pe piața monetară.

Venitul net din comisioane a scăzut cu 13,3% până la 501,7 milioane de lei (103,9 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, de la 578,9 milioane de lei (122,2 milioane de euro) în primele 9 luni din 2019, determinat de un volum mai redus de comisioane din retrageri de numerar și de eliminarea comisionului de retragere de la alte ATM-uri decât cele ale BCR în aprilie și mai, ca măsură de sprijin în perioada stării de urgență. Rezultatul net din tranzacționare a crescut cu 2,2% până la 256,7 milioane de lei (53,2 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, de la 251,1 milioane de lei (53,0 milioane de euro) în primele nouă luni din 2019, în principal datorită unei activități de tranzacționare mai crescute.

Venitul operațional a crescut cu 1,2% până la 2.618,5 milioane de lei (542,5 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, de la 2.587,4 milioane de lei (546,0 milioane de euro) în primele nouă luni din 2019, determinat de venitul net din dobânzi și venitul net din tranzacționare mai mari, parțial compensat de venitul net din comisioane mai mic. Cheltuielile administrative generale au înregistrat în primele 9 luni din 2020 valoarea de 1.214,8 milioane de lei (251,7 milioane de euro), în scădere cu 4,3% în comparație cu 1.270,0 milioane de lei (268,0 milioane de euro) în primele nouă luni din 2019, mai ales ca urmare a contribuției anuale mai mici la fondul de garantare a depozitelor în 2020 versus 2019 și a deprecierii mai scăzute, parțial compensate de cheltuieli cu personalul mai mari și de cheltuieli legate de noul sediu central în 2020. Astfel, raportul cost-venituri s-a îmbunătățit la 46,4% în primele 9 luni din 2020, față de 49,1% în primele nouă luni din 2019.

Rezultatul net din deprecierea instrumentelor financiare a înregistrat o alocare de 277,5 milioane de lei (57,5 milioane de euro) în primele 9 luni din 2020, comparativ cu o eliberare de provizion de 122,8 milioane de lei (25,9 milioane de euro) în primele nouă luni din 2019. Acest rezultat a fost influențat în principal de actualizarea parametrilor de risc pentru a reflecta scăderea economică anticipată, precum și de implementarea unor reguli mai stricte privind clasificarea din punct de vedere al riscului de credit conform IFRS 9, aplicabile expunerilor către clienții afectați de situația curentă.

Rata creditelor neperformante a ajuns la 4,4% în septembrie 2020, ușor mai ridicată față de 4,1% în decembrie 2019. Această evoluție reflectă efectul unui eveniment singular constând într-o expunere pe un client Corporate de valoare mare devenită neperformantă, înregistrată în trimestrul al doilea din 2020, după o lungă perioadă cu aproape nicio acumulare de noi credite neperformante și pe fondul continuării recuperărilor pe ambele segmente retail și corporate. În același timp, gradul de acoperire al creditelor neperformante cu provizioane a atins nivelul de 119,6% în septembrie 2020.

Rata de solvabilitate a BCR (doar banca) în conformitate cu reglementările privind cerințele de capital (CRR), doar banca, s-a situat la nivelul de 21,4% în august 2020, semnificativ peste cerinţele Băncii Naţionale a României. De asemenea, Rata capitalului de Rang 1+2 de 20,5% (Grup BCR) în iunie 2020 arată clar puternica adecvare a capitalului BCR şi susţinerea sa continuă de către Erste Group. În acest sens, BCR se bucură mai departe de una din cele mai solide poziții de capital și finanțare dintre băncile româneşti.

Creditele și avansurile acordate clienților au crescut cu 4,7% până la 41.935,1 milioane de lei (8.606,5 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2020 de la 40.049,0 milioane de lei (8.373,2 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2019, susținute de creșteri atât în creditarea în retail (+6,8% față de decembrie 2019) cât și în cea corporate (+2,4% față de decembrie 2019). Depozitele de la clienți au crescut cu 5,2% până la 60.796,6 milioane de lei (12.477,5 milioane de euro) la data de 30 septembrie 2020 de la 57.791,8 milioane de lei (12.082,8 milioane de euro) la data de 31 decembrie 2019, susținute de creșteri atât pe depozitele retail (+6,1% față de decembrie 2019) cât și pe cele corporate (+1,5% față de decembrie 2019).

Circa 39.000 de cereri de amânare a ratelor au fost implementate pentru persoane fizice și 500 de cereri pentru companii, majoritatea selectând opțiunea BCR. Doar 11,000 de cereri pentru persoane fizice sunt încă în derulare, având un contract activ de amânare a ratelor. Peste 3.600 de cereri de amânare de plată au fost realizate 100% online, prin platforma George. În prezent, amânările la plata creditelor reprezintă 4% din portofoliul total de credite persoane fizice, respectiv 10% din portofoliul total de credite acordate companiilor nefinanciare.

Numărul total de credite de consum acordate prin George s-a ridicat la 23.000 de la începutul anului, reprezentând 29% din creditele noi de nevoi personale. Numărul clienților care își achiziționează creditul George fără să ajungă într-o sucursală BCR a ajuns la 45%. Circa 53% din clienții ce iau credit 100% online optează și pentru asigurarea de viață, șomaj, pierdere temporară sau permanentă a capacității de muncă.

Banca a implementat un nou mod de funcționare la nivelul întregii rețele de sucursale, prin care clienții au acces exclusiv în baza unei programări telefonice. Deja peste 70% dintre clienți și-au programat de acasă vizita la bancă.

În activitatea de creditare retail, BCR a acordat credite noi în monedă locală pentru persoane fizice și microîntreprinderi de 6 miliarde de lei în primele 9 luni din 2020 în principal datorită creditelor ipotecare și de nevoi personale. Vânzările de credite de nevoi personale au scăzut cu 4,4% an pe an în primele 9 luni din 2020, însă au crescut cu 50% în trimestrul al treilea față de trimestrul al doilea, recuperând parțial scăderea provocată de închiderea economiei în trimestrul al doilea din 2020 în contextul pandemiei. Vânzările de credite ipotecare au crescut puternic cu 38% an pe an în primele 9 luni din 2020 în totalitate datorită produsului ipotecar standard, în timp ce produsul ipotecar cu garanția statului a scăzut an pe an din cauza aprobării cu întârziere a noilor condiții. Creditele noi pentru microîntreprinderi au scăzut cu 12,4% an pe an în primele 9 luni din 2020, însa au crescut cu 69% în trimestrul al treilea față de trimestrul al doilea.

În activitatea de creditare corporate, BCR (doar banca) a aprobat credite corporate noi în valoare de 5,7 miliarde de lei în primele 9 luni din 2020. Stocul de finanțări acordate sectorului IMM (inclusiv prin subsidiara BCR Leasing) a crescut cu 12,5% an pe an, atingând valoarea de 6,7 miliarde de lei (1,4 miliarde de euro) la data de 30 septembrie 2020, ca urmare a unei concentrări mai mari pe afacerile noi și pe dezvoltarea sectorului de leasing, precum și a participării BCR în programul IMM Invest. Finanțarea Sectorului Public a crescut cu 16% an pe an. Segmentul de Real Estate a crescut cu 14,5% an pe an, ca urmare a tragerilor de fonduri în cadrul proiectelor de birouri și spații comerciale finanțate în ultimul an.

Platforma inteligentă de banking George a ajuns la 1 milion de utilizatori, în creștere cu 60% față de S1 2019. Numărul de tranzacții prin George a crescut cu 112% în primele nouă luni 2020 comparativ cu aceeași perioadă din 2019. Nouă din zece utilizatori folosesc varianta mobile. Conturile în valută au crescut cu peste 200% în primele 9 luni din 2020 față de aceeași perioada a anului trecut. George Moneyback, programul de loialitate care oferă bani înapoi, ca reducere, clienților care folosesc plata cu cardul, a ajuns la 230.000 de utilizatori în doar trei luni.

Platforma online Casa Mea App, care gestionează fluxul de documente pentru creditele ipotecare standard, a fost utilizată pentru 43% din cele 8.800 de credite ipotecare nou acordate.

Programul Școala de Bani a ajuns în primul semestru la circa 21.000 de adulți și copii, fiind organizate sesiuni online de educație financiară și ateliere pentru copii. Platforma de educație antreprenorială Școala de Business a ajuns la 8.500 de utilizatori (antreprenori, manageri, liberi profesioniști, profesori și studenți). Mai mult, echipa BCR a realizat sesiuni online cu peste 1.000 de antreprenori în care echipa BCR a discutat despre indicatorii de încredere pe care o bancă îi urmărește atunci când creditează.

Acceleratorul BCR-INNOVX a selectat 10 firme de tehnologie pentru grupa Scaleups (cu cifre de afaceri sau finanțări atrase de peste 1 milion de euro), ajungând în mai puțin de doi ani la 79 de start-up-uri din toată țara care au participat în programele de incubare și accelerare.