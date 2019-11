bcr-black-1024×575.jpg” alt=”” class=”wp-image-48988″/>

Black Friday își face simțită prezenta și în banking. Banca Comercială Română revine cu oferte avantajose pentru un număr de pachete limitate, produsele fiind disponibile doar online.

Oferta BCR cuprinde reduceri pentru creditul George, cardul de credit si cardul George, asigurare de accidente cu discount de 50% sau 50% reducere la comisionul de subscriere pentru fondurile de investiții.

Credit George

Dobândă fixă de la 6.99%/an, față de 7.74%/an , până la 16,24%/an*

Beneficii:

– Ai pe loc până la 110.000 LEI

– Beneficiezi de rate fixe în lei

– Faci totul online, fără drumuri la bancă

– Ai zero comisioane (analiză și administrare credit)

– Dobândă fixă personalizată în funcție de sumă, perioada creditului și profilul tău

Exemplul de calcul reprezentativ cu dobândă medie

Dobânda variază între 6,99%/an și 16,24%/an (DAE de la 7,22% la 17,51%) și este personalizată în funcție de sumă, perioada creditului istoricul relației cu banca, venitul realizat, ratele în derulare și comportamentul de plată etc. La o dobândă fixă, medie, de 8,99% pe an, pentru un credit de nevoi personale de 20.000 lei, pe 5 ani, dacă vii cu salariul la noi: Rată fixă: 416 lei/lună; Zero comision de analiză și administrare credit;

Valoare totală plătibilă: 24.905 lei; DAE = 9,37%. În cazul în care nu (mai) încasați venitul în cont, pentru același credit: dobânda fixă 9,99%/an; Rată fixă:425 lei/luna; Zero comision de analiză și administrare credit; Valoare totală plătibilă: 25.491 lei; DAE = 10,46%. Cost lunar asigurare (se adaugă opțional la rată) 28 lei.

BCR – Card George

De Black Friday, cardul George vine la tine cu ZERO comision de livrare

Avantaje

Retrageri de la orice ATM din lume

Transferuri (în lei) prin aplicația George

Cont curent atașat cardului, dacă încasezi lunar în acest cont minim 600 lei

În plus, până la 31.03.2020, cu cardul George faci plăți în valută la curs BNR oriunde în lume.

BCR ofertă de Black Friday – Cardul de credit Standard

Ai următoarele beneficii:

Până la 12 rate egale, fără dobândă, oriunde în lume

Până la 55 de zile perioadă de grație

Comision ZERO la orice plată cu cardul, chiar și în străinătate

Bani înapoi prin programul de loialitate PlusÎnCont – platforma de oferte dedicate care vin cu bani înapoi direct pe cardul tău BCR;

Plătești printr-o singură atingere datorită tehnologiei contactless

Primești alerte prin SMS sau e-mail în legătura cu activitatea contului tău prin serviciul BCR Alert Plus

Extras de cont gratuit prin e-mail și/sau postă;

Poți atașa înca două carduri suplimentare pentru utilizatori autorizați

Reîncarci cartela de telefon mobil Orange, Vodafone sau Telekom și plătești facturi simplu și rapid la orice ATM BCR

Te așteaptă experiențe surprinzătoare în peste 40 de orașe din lume dacă te înregistrezi și faci rezervări în platforma MasterCard Priceless Cities

Mai mult, plățile tale sunt mereu în siguranță datorită serviciului 3D-Secure cu parolă dinamică.

Exemplu de calcul reprezentativ

Card credit standard: Dobânda Anuală Efectivă (DAE) este de 12,1% pentru un card de credit BCR cu o limită de credit de 5.367 RON, utilizată imediat și în întregime, 40% pentru retragere numerar și 60% pentru o plată în rate la comercianți cu 0% dobândă. Limita utilizată este rambursată în 12 rate lunare egale, rata incluzând rambursarea integrală a creditului și a costurilor aferente utilizării acestuia. Rata anuală a dobânzii: 28% fixă; Valoarea ratei lunare: 470 RON; Valoare totală plătibilă: 5,702 RON; Comision anual administrare card: 0 lei; Comision emitere card 0 lei, Comision utilizare ATM pentru numerar: 3% din suma utilizată.

Limita utilizată este rambursată în 12 rate lunare egale, rata incluzând rambursarea integrală a creditului și a costurilor aferente utilizării acestuia.

Rata anuală a dobânzii: 28% fixă; Valoarea ratei lunare: 465 RON; Valoare totală plătibilă: 5,640 RON; Comision anual administrare card: 0 lei; Comision emitere card 0 lei, Comision utilizare ATM pentru numerar: 3% din suma utilizată.