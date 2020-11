Stai la pândă de Black Friday? Da știm, românii sunt mari amatori de reduceri și de 10 ani așteaptă vinerea cu cele mai mari discount-uri, iar instituțiile de credit vin cu oferte și în acest an. Băncile autohtone oferă de #BlackFriday reduceri online pentru o gamă de produse bancare, destinate atât clienților persoane fizice cât și companiilor.

Cele mai multe promoții vizează cumpărăturile cu ajutorul cardurilor. Pentru clienții care vor să-și facă cumpărături în diverse magazine online, cu reduceri importante, băncile pun la dispozitia lor carduri de cumpărături sau credit, așa cum o să vezi în ofertele celor de la Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, BRD sau Garanti BBVA. Dacă ai vise mărețe și buget pe măsură, unele bănci pun la bătaie și produse mai costisitoare, precum creditele de nevoi sau cele imobiliare.

Banca Transilvania, Raiffesien Bank și UniCredit Bank vin cu produse destinate amatorilor de shopping consistent – creditele de consum destinate achizițiilor importante. În acest an, doar două bănci – BT și UniCredit – oferă produse imobiliare pentru clienții interesați de achiziția locuințelor cu reduceri avantajoase.

Black Friday este subiectul săptămânii pentru retaileri dar și pentru clienții băncilor. Încă din luna octombrie, BankingNews a primit întrebări de la cititorii săi despre ofertele instituțiilor de credit. Așa că, pentru voi, vă prezentăm ofertele băncilor de #BlackFriday. Spor la oferte!

Banca Transilvnaia are “cea mai bună ofertă BT din acest an”

După ce în 2014 a lansat în premieră conceptul Bank Friday în banking, prima bancă din sistem, Banca Transilvania, a pregătit și în acest an un nou festival de shopping bancar, însă pe o perioadă extinsă. BANK Friday la BT se desfășoara deja din 6 noiembrie până în 15 noiembrie 2020. Banca vine cu cele mai bune oferte din acest an la câteva dintre cele mai căutate produse şi servicii: credite pentru locuinţă, împrumuturi de nevoi personale, carduri de cumpărături, carduri business, overdraft, leasing auto, BT Pay şi asigurări. Banca are o ofertă online inclusiv pentru medici, creditul de nevoi profesionale.

Spre exemplu, BT oferă o dobânda variabilă la creditele imobiliare/ ipotecare în lei de 4,56%, zero comision de analiză şi poliţa PAD oferită de Groupama, gratuită timp de un an. Oferta pentru creditul de nevoi personale vine cu dobânda este fixă, de 6,99%, iar comisionul de analiză este zero. Dacă împrumutul de nevoi personale e accesat împreună cu cardul de cumpărături STAR, dobânda este fixă, de 6,49%, iar cardul va beneficia de 250 de puncte STAR pentru o linie de credit de minim 2.000 de lei şi cumpărături de cel puţin 500 de lei până în 31 decembrie 2020.

“Am lansat Black Friday acum 6 ani, în 2014 şi am fost prima bancă din România care a venit cu evenimente de shopping pentru clienţi. Facem asta pentru că vedem cât sunt de apreciate şi vrem să fim în continuare alături de visurile şi ambiţiile clienţilor. Bank Friday, lansat azi, este cea mai bună ofertă BT din acest an”, declară Sergiu Mircea, Director Executiv Marketing şi Comunicare, Banca Transilvania.

“Black Friday începe cu oferta de la Raiffeisen”

Și la Raiffeisen Bank ofertele cu discount-uri au debutat mai devreme și se extind până la finalul lunii. Spre exemplu, creditul Flexicredit vine la pachet cu premii, dacă aplici până pe 27 noiembrie, dar și cu o dobândă mai mică cu 1,25%, lună de lună. Potrivit băncii, poți câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 10 vouhere eMAG de 1.000 lei. Dacă ești deja client Raiffeisen Bank și aplici online, poti obține creditul 100% online, în mai putin de 10 minute, iar oferta băncii cuprinde o asigurare de viață și somaj în condiții avantajoase.

O altă ofertă disponibilă în această perioadă este destinată cardurilor de cumpărături sau cele de credit. În perioada 19.10.2020 – 30.11.2020, banca anunță că plătești la comercianți și primești taxa anuală de administrare înapoi pentru cardurile de cumpărături Standard și Gold. Dacă aplici până pe 15 noiembrie pentru un card de cumpărături Standard sau Gold primești 200 de lei bonus, când îl folosești la plăți cumulate de 500 de lei până pe 15 decembrie. În plus, ai și taxa anuală inapoi, în primul an + ZERO taxa de emitere pentru ca tu să stai fără griji! Vezi oferta 👉 AICI

O altă campanie marca Raiffeisen Bank este “Hai și tu la Raiffeisen între 1-30 noiembrie și primești cashback 5%, până la 50 lei, să-ți iei ce vrei!”.

Ce prevede campania? Dacă nu eștii client Raiffeisen îți poti deschide un cont curent ZERO Simplu cu ZERO costuri la încasarea venitului. Taxa de administrare lunară va fi ZERO lei dacă faci doar o plată lunară cu cardul sau cu telefonul. Daca ai intre 18-24 ani, pachetul este gratuit și nu trebuie să îndeplinești nicio altă condiție. Altfel, ai aceleași beneficii cu 10 lei taxa lunară. În plus, dacă îți deschizi un cont până pe 30 noiembrie 2020, ai garantat cashback 5%, până la 50 lei, pentru toate plățile făcute cu cardul în magazine sau online până pe 31 decembrie 2020.

Unicredit. “Zero costuri pe viață la contul curent”

Și UniCredit Bank sărbătorește Black Friday oferind campanii speciale clienților persoane fizice și, în plus, primilor 3.000 de clienți conturi curente și servicii atașate cu zero costuri pe viață.

UniCredit România derulează o campanie de Black Friday cu o ofertă de cont curent şi servicii ataşate cu zero costuri pe întreaga perioadă contractuală pentru anumite operațiuni, pentru primii 3.000 de clienți noi care accesează campania. Banca vine cu campanii speciale pentru Creditul de Realizări Personale, cardurile de credit UniCreditCard Principal și Premium de la UniCredit Consumer Financing, precum și pentru Creditul Verde de la UniCredit Bank pentru achiziția unei locuințe.

Campania va fi disponibilă exclusiv online, pe www.unicredit.ro, doar în data de 13 noiembrie 2020, între orele 09:00 – 17:00, şi va avea un număr limitat de oferte.

Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Retail UniCredit Bank România: „După succesul înregistrat în ultimii ani, am decis ca de Black Friday, anul acesta, să oferim clienților posibilitatea de a beneficia de servicii financiare de la UniCredit în condiţii avantajoase. Astfel, pe 13 noiembrie, cei care aplică online pentru campaniile de Black Friday pot beneficia de conturi curente cu zero costuri pe întreaga perioadă contractuală pentru anumite servicii, precum și de alte campanii speciale pentru împrumuturi și carduri de credit”.

În cadrul campaniei UniCredit Bank, creditul VERDE pentru locuințe vine cu o dobândă micșorată de la 5,07% la 4,5%. Împrumutul este destinat pentru achiziția unei locuinț incadrată în clasa de eficiență energetică A sau B+, se acordă în lei și are un avans de minimum 15%.

CEC Bank, BRD și Garanti Bank propun clienților oferte promoționale pentru cardurile de cumpărături



CEC Bank mizeaza pe carduri cand vine vorba de reduceri. #CECFriday, sa te bucuri de Black Friday! 24 de rate fara dobanda, la orice comerciant din lume

Cardul de credit Visa Affinity sau Mastercard de la CEC Bank intră în oferta din acest an. Printre avantajele enumerate de banca regăsim refinanțarea cardurilor și creditelor de consum deținute la bănci și la instituții financiare nebancare (IFN-uri), sau 60% reducere a comisioanelor față de tariful standard la transferurile interbancare efectuate prin Internet Banking CEConline și CEC Bank Mobile Banking.

Si BRD oferă celor interesați o promoție pentru cumpărături prin cardul de credit. Campania “40 RATE ORIUNDE IN LUME”, ce se va desfasura in perioada 11.11.2020, ora 10.00, ora Romaniei – 16.11.2020, 23:59 pe site-ul bancii, vine cu “o multime de beneficii dar si extra-beneficii” pentru cardul de credit. Spre exemplu, poți seta cumpărăturile în rate printr-un simplu SMS. Sau printr-un singur apel la MyBRD Contact, poți cumula mai multe cheltuieli de minimum 200 de lei într-un singur plan de rate cu dobândă redusă la 16,9% pe an.

Potrivit băncii, clienții BRD pot să-și seteze un număr de maximum 40 rate cu dobândă zero (comparativ cu numarul standard de 6 rate) pentru tranzactiile efectuate in magazinele oricarui comerciant, inclusiv magazinele online. Mai exact, banca va permite esalonarea ratelor pentru clientii care detin un Card de Credit Standard cu rate la cumparaturi sau un Card de Credit Gold cu rate la cumparaturi si care efectueaza tranzactii de minimum 200 de lei.

Garanti BBVA oferă și în acest an reduceri clienților care folosesc Bonus Card în promoțiile existe la numeroși comercianti precum Emag (18 rate fără dobândă/ 13-18 noiembrie), Flanco (20 de rate fara dobanda pana pe 16 noiembrie), Dedeman (20 de rate fara dobanda), Vivre (12 de rate fara dobanda) sau Jysk (12 de rate fara dobanda).

Evenimentul de shopping al anului, #BlackFriday, are loc în România într-un an 2020 încercat de efectele devastatoare pe care pandemia de coronavirus le-a avut şi încă le are asupra economiilor mondiale. Estimările din piaţă arată că peste jumătate dintre români (54%) vor cumpăra câte ceva de Black Friday 2020, în creştere cu 8% faţă de ceea ce s-a consemnat cu un an în urmă.