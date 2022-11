Pentru al cincilea an consecutiv, UniCredit marchează BlackFriday cu oferte speciale pentru clienții persoane fizice și persoane juridice cu cifra de afaceri anuală de maximum 1 milion de euro, oferte care vor putea fi accesate exclusiv pe data de 11 noiembrie 2022 între orele 09:00 – 17:00. Campania are un număr limitat de oferte, disponibile exclusiv online pe site-ul www.unicredit.ro/blackfriday și în condițiile Campaniei Black Friday.

Concret, clienții noi persoane fizice își pot deschide la UniCredit Bank conturi curente în lei, euro și dolari SUA, cu zero costuri pentru administrare și pentru tipurile de operațiuni incluse în ofertă, pe întreaga perioadă a contractului sau pot accesa de la UniCredit Consumer Financing Creditul de Realizări Personale cu dobândă fixă de 6,99% pe an. În plus față de ofertele menționate mai sus, în perioada 4-11 noiembrie 2022 clienții persoane fizice se pot bucura și de oferta specială pentru cardurile de credit UniCreditCard Principal și UniCreditCard Premium oferită de UniCredit Consumer Financing.

Pentru clienții noi persoane juridice cu cifra de afaceri anuală de maximum 1 milion euro, pe data de 11 noiembrie și exclusiv pe site-ul www.unicredit.ro/blackfriday, UniCredit Bank oferă pachete GeniusIMM cu zero comisioane de administrare a pachetului, a extraopțiunilor aferente și conturilor adiționale atașate timp de un an de la data contractării pachetului GeniusIMM.

Antoaneta Curteanu, Vicepreședinte Retail UniCredit Bank România: „Sărbătorim Black Friday pentru al cincilea an consecutiv și propunem, cu această ocazie, celor care doresc să devină clienți UniCredit, oferte tranzacționale cu ZERO costuri. Odată în plus, persoanele fizice care aplică în acestă campanie se pot bucura de conturi curente cu zero costuri pe viață de la UniCredit Bank sau de credit cu dobândă competitivă și extra-puncte cadou pentru cardurile de credit de la UniCredit Consumer Financing. După succesul de care s-a bucurat campania anul trecut în rândul clienților noștri persoane juridice, avem și de această dată o ofertă specială pentru ei: Pachete GeniusIMM cu toate extraopțiunile incluse cu zero costuri pentru un an, în condițiile Regulamentului. Îi invităm pe toți cei care doresc să beneficieze de aceste oferte să urmărească pe 11 noiembrie site-ul www.unicredit.ro/blackfriday ”.

Campania „Black Friday 2022 – Contul cu zero costuri pe viață” oferită de UniCredit Bank va fi disponibilă pentru primele 1.000 de înscrieri online, clienții noi persoane fizice având posibilitatea să își deschidă un cont curent în lei, euro și dolari SUA cu un card de debit Visa Classic fizic atașat la unul dintre cele trei conturi curente din oferte. Aceștia vor beneficia de comision zero pentru întreaga perioadă a contractului semnat în baza campaniei Black Friday 2022, pentru toate tipurile de operațiuni incluse în ofertă, conform prevederilor Regulamentului aferent, disponibil pe www.unicredit.ro/blackfriday

Totodată, primii 200 de clienți persoane fizice care aplică online pe data de 11 noiembrie pentru un Credit de Realizări Personale în lei oferit de UniCredit Consumer Financing vor putea beneficia de o ofertă specială: dobândă fixă de 6,99%/an, pentru sume împrumutate de la 1.500 până la 150.000 de lei. Oferta de dobândă presupune deținerea sau deschiderea unui cont curent în lei la UniCredit Bank și atașarea unei asigurări de viață, în condițiile Regulamentului campaniei.

În plus, primii 900 de clienți care aplică pe site pentru un card de credit UniCreditCard Premium și primii 2.000 de clienți care aplică pe site pentru un card de credit UniCreditCard Principal oferit de UniCredit Consumer Financing, în perioada 04-11 noiembrie 2022, pot primi 250 de puncte UniCredit cadou pe cardurile de credit, în cazul acordării produsului financiar (1 punct UniCredit = 1 leu), în maximum 30 de zile calendaristice de la acordarea cardului de credit.

Nu în ultimul rând, prin campania Black Friday 2022, UniCredit Bank vine cu un număr de 200 de pachete de cont curent GeniusIMM cu posibilitatea atașării tuturor extraopțiunilor aferente și conturi curente adiționale, oferite clienților noi persoane juridice cu cifra de afaceri anuală de maximum 1 milion de euro, precum și liber profesioniști, persoane fizice autorizate și persoanele juridice non-profit, care nu au cont curent deschis la UniCredit. Oferta include comisioane zero pentru administrarea pachetului, a extraopțiunilor aferente și conturilor adiționale atașate, pentru o perioadă de 12 luni de la data semnării contractului de deschidere a pachetului GeniusIMM.