În a şasea şedinţă de politică monetară din 2022, BNR a decis majorarea dobânzii cheie de la 4,75% la 5,50%.

În ședința de astăzi, pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, precum și în condițiile incertitudinilor foarte ridicate, Consiliul de administrație al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,50 la sută pe an, de la 4,75 la sută pe an, începând cu data de 8 august 2022, se precizează într-un comunicat de presă.

Totodată, BNR a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50 la sută pe an, de la 5,75 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 4,50 la sută pe an, de la 3,75 la sută, precum și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară. De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Potrivit băncii centrale, deciziile urmăresc ancorarea anticipațiilor inflaționiste pe termen mediu, precum și stimularea economisirii prin creșterea ratelor dobânzilor bancare, în vederea readucerii durabile a ratei anuale a inflației în linie cu ținta staționară de 2,5 la sută ±1 punct procentual, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile.

Măsura era așteptată și necesară, inflația este pe un trend ascendent

Potrivit BNR, pe ansamblul trimestrului II 2022, rata anuală a inflației s-a mărit mai mult decât în trimestrele precedente (de la 10,15 la sută în martie) și peste așteptări.

Astfel, era de așteptat ca banca centrală să continue ciclului de înăsprire a politicii monetare, iar majoritatea economiștilor se așteptau la o creștere a dobânzii-cheie cuprinsă între între 75 pb și 100 puncte de bază .

“În România, ne așteptăm ca BNR să majoreze dobânda cheie cu 75 pb până la 5,50%, cu o probabilitate deloc neglijabilă a unei majorări de 100 pb. Rata facilitatii de credit, instrumentul relevant de politica operationala in cadrul unei politici stricte de gestionare a lichiditatii, ar trebui sa ajunga la 6,50%, susținea Ciprian Dascălu, economist șef al BCR.

„Estimăm o creștere de 100 de puncte de bază la 5,75%, care va fi în continuare cea mai mică rată cheie din regiunea Europa Centrală și de Est. Cu toate acestea, cu ratele pieței deja mult mai ridicate, ar putea fi ultima creștere semnificativă din acest ciclu”, arată analiza semnată de economistul șef al ING Bank, Valentin Tătaru.

În luna iulie, BNR majora dobânda de referință cu 1%, de la 3,75% până la 4,75%, iar rata anuală a inflaţiei se situa la 15,05%, dar potrivit analiștilor și Guvernatorului BNR – “nu am atins vârful”.

Vârful inflației va fi atins în luna august. BNR întrevede fluctuații mici în T3 și scăderi din T4

În ședința de astăzi, Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat Raportul asupra inflației, ediția august 2022, document ce încorporează cele mai recente date și informații. Prognoza actualizată evidențiază perspectiva plafonării ratei anuale a inflației în trimestrul III al anului curent și a descreșterii ei ulterioare în mod gradual.

Potrivit BNR, “rata anuală a inflației este așteptată să cunoască fluctuații minore în trimestrul III, iar apoi să intre pe o traiectorie descrescătoare, graduală timp de trei trimestre, dar relativ alertă ulterior, coborând la finele orizontului prognozei ușor sub punctul central al țintei”.

În încercarea de a domoli inflația, BNR va continua să majoreze dobânda de referință până la final de an, urmărind frânarea consumului și încurajând economisirea.

La întâlnirea precedentă, Guveratorul Mugur Isărescu nu a vrut să comenteze evoluţia dobânzii de politică monetară şi a menţionat că BNR nu face “forward guidance” şi nu anunţă la ce nivel vrea să ajungă, dar preciza că atunci când va constata că am trecut de vârful inflaţiei, BNR va reduce pasul de creştere a dobânzii de politică monetară.

Până atunci, cu inflația în creștere și alte două ședințe de politică monetară, analiștii ING Bank întrevăd alte majorări ale dobânzii de 50 de puncte de bază, respectiv 25 de puncte de bază, deci la final de an rata cheie va ajunge până la 6,50%.

Analiza BCR vorbește de alte două majorări de 0,5, respectiv 0,25 puncte procentuale în ședințele din lunile octombrie și noiembrie, astfel că rata cheie ar urma să ajungă la 6,25%, în final de an.