Astăzi, BNR ar putea incepe sa majoreze rata dobanzii cheie, sunt de părere cei mai multi economisti ai băncilor comerciale. Analiștii se așteptă ca majorarea prețurilor din piața energiei și a gazelor naturale să continue și să se manifeste, din nou, în perioada octombrie-ianuarie 2022, chiar dacă există incertitudini privind traiectoria acestor preturi. Astăzi, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) se întrunește pentru a șasea ședință de politică monetară din 2021, iar economiștii, cât și ministrul Finanţelor, Dan Vîlceanu, se așteaptă la o majorare de dobândă, încă din 5 octombrie 2021. Aceștia consideră că o inflatie scăpată de sub control va fi principalul atu pentru majoarea dobânzii cheie. O prognoză a Raiffeisen Bank vorbește despre o inflație de 7% la final de an.

Context

Informațiile INS privind inflația au relevat o creștere a prețurilor la electricitate cu 23,2% , în primele 8 luni ale anului și, respectiv, o creștere cu 20,5% a prețurilor la gazele naturale. Cu toate acestea, ofertele actuale ale furnizorilor către consumatori ( pentru reînnoirea contractelor pe piața concurențială) sugerează că aceste creșteri sunt substanțial mai mari – cu 50% sau chiar mai mult.

Având în vedere structura complexă a prețurilor din contracte care stabilesc prețurile la electricitate și gaze naturale plătite de consumatori, va fi foarte dificil să se valueze modificările prețurilor la electricitate și gaze naturale care vor fi luate în considerare de INS la calcularea ratei inflației în perioada următoare. De asemenea, incertitudinea cu privire la impactul ratei inflației va crește odată cu introducerea ajutorului pentru încălzire oferit consumatorilor vulnerabili sau prin introducerea unor subvenții la prețuri oferite unei părți considerabile a consumatorilor.

Si, cu toate aceste probleme, Guvernul consideră că rezolvarea e la BNR (chiar dacă BNR nu poate interveni pe componenta prețurilor administrate)

Fenomenul creşterii inflaţiei este unul pe care-l vedem în toată lumea, iar Banca Centrală are nişte instrumente de stopare a acestei majorări şi este posibil să vedem o creştere a dobânzii de referinţă, a declarat, luni seara, ministrul Finanţelor, Dan Vîlceanu, la finelul şedinţei de Guvern. “Sunt convins că, atunci când situaţia o cere, BNR va interveni şi va lua măsuri”, a mai spus Vîlceanu.

BNR ar putea incepe sa majoreze deja rata cheie inca din 5 octombrie, este opinia specialistilor din Raiffeisen Bank. “Credem că rata anuală a inflației ar putea urca peste 7% până la sfârșitul anului și ar putea ajunge la 4,5% în 2022. Din cauza ratei foarte ridicate a inflației, ne așteptăm ca BNR să înceapă creșterea ratei de politică monetară încă din ședința de politică monetară din 5 octombrie, prin creșterea cu 25 puncte de baza -de la 1,25% la 1,50%, este parerea economistilor Nicolae Covrig, CFA, PhD si Andreea-Elena Draghia de la Raiffeisen Bank Romania.

“Luând în considerare scenariul nostru de bază revizuit, care implică o rată a inflației foarte ridicată atât în ​​2021, cât și în 2022, credem că banca centrală (BNR) va trebui să inițieze majorarea ratei dobânzii foarte repede. Astfel, ne așteptăm ca BNR să crească rata dobânzii de politică monetară de la 1,25% la 1,50% la ședința de politică monetară care va avea loc pe 5 octombrie. Credem că majorarea ar putea avea o amplitudine fata de ceea ce am anticipat pana acum, adică rata politicii monetare ar putea fi ridicată la un nivel care depășește pragul de 2,0% pe care îl previzionam până in prezent. Astfel, credem că BNR ar putea continua să crească rata dobânzii politicii monetare de mai multe ori între noiembrie 2021 și iunie 2022. O creștere cu 50 de puncte de bază a ratei cheie la o singura reuniune de politică monetară nu ar trebui exclusă complet. Pe de altă parte, intensificarea pandemiei rămâne o constrângere pentru BNR atunci când va decide să creasca rata politicii monetare”, se arata in analiza economistilor de la Raiffisen Bank.

De la intensificarea crizei sanitare pleaca si analiza economistului Andrei Rădulescu, Director Analiză Macroeconomică la Banca Transilvania, care atrage atentia ca avem, in prezent, “forte contradictorii”, insa considera ca miscarea cea mai probabila de la BNR va consta in cresterea dobanzii cheie.

“Atragem atenția cu privire la forțele contradictorii: intensificarea crizei sanitare, perspectivele de decelerare din economia reală și semnalele de politică monetară din SUA, Zona Euro și Polonia, pe de o parte, iar pe de alta parte avem accelerarea inflației și deficitele gemene în context de tensiuni politice. Prin urmare, considerăm că este ridicată probabilitatea ca BNR să inițieze ciclul monetar post-pandemie prin majorarea ratei de dobândă de referință și lărgirea coridorului până la final de an. Subliniem însă faptul că la ședința din noiembrie BNR va publica ultima ediție din 2021 a raportului trimestrial asupra inflației, care va include previziunile actualizate pentru inflație și deviația PIB-ului”, a mai spus Andrei Rădulescu in analiza zilei.