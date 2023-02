Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a prezentat joi, într-o conferinţă de presă, Raportul trimestrial asupra inflaţiei din luna februarie 2023 , în care se arată că la finalul anului 2022 rata anuală a inflației a ajuns pe un platou, coborând la 15,1% în luna ianuarie 2023.

Potrivit Băncii Naționale, inflația la final de an va fi 7%, iar în 2024 va atinge 4,2%

“Rata anuala a inflației este semnificativ revizuită în jos până în T3 – august 2023”, anunță Mugur Isărescu. “În noiembrie, pe baza datelor de atunci, am creionat acesta nouă traiectorie. Rămânem și în 2024 în afara țintei cu o inflație de 4,2%”, a spus Guvernatorul BNR.

BNR estima în noiembrie 2022 o inflaţie de 11,2% pentru finalul anului 2023.

Conform BNR, rata anuală a inflaţiei IPC este proiectată să urmeze o traiectorie continuu descendentă, menţinându-se însă la valori superioare intervalului ţintei centrale. Pentru anul curent, noua proiecţie a inflaţiei IPC este similară traiectoriei alternative, pe baza noii scheme de plafonare, prezentate la conferinţa din noiembrie 2022.

Mugur Isărescu despre factorul principal al inflației mari: “Ca sa ma exprim mai simplu, factorul principal al cresterilor de preturi din 2022 e cel energetic. Astazi avem o temperare a preturilor la combustibili”, a punctat Guvernatorul.

Cererea agregată a fost susținută de investiții, a spus Mugur Isărescu

Despre creditare, Guvernatorul a ținut să puncteze că “băncile au acordat tot mai puține credite de consum, dar investițiile au crescut, ceea ce ajută România. Consumul a scăzut, în special creditele de consum, dar și salariul net a crescut.

În schimb, investitiile au mers în sus, ele au contribuit la imbunătațirea ofertei. Acesta este direcția în care trebuie să meargă România.

S-a reușit și o temperare a activitatii de creditare. În România era nevoie, nu e sustenabilă o creștere prea mare. Avem multe companii mari care se împrumută din exterior”, a mai spus Mugur Isărescu.

Despre cursul de schimb, Mugur Isarescu sustine că “avem cel mai stabil curs fără să pierdem rezerve valutare”

“Dacă cursul de schimb ar fi luat-o razna, singurul impact ar fi fost o inflație și mai mare. Nu ar fi fost momentul să facem o corecție prin cursul de schimb. Uitați-vă în Ungaria, acolo lucrurile au scăpat de sub control și au inflație mult mai mare de 26%.

Eu cred ca am făcut bine că nu am lăsat cursul să se deterioreze, am avut și intrări mari de capital. Cred ca BNR a făcut un lucru bun. Avem cel mai stabil curs, nu a fot obținut prin pierdere de rezerve”, a explicat oficialul BNR.

Isarescu: Nu am vrut să sărim calul și apoi să se aprecize cursul

În final, revenind la vechea zicală consacrată, Mugur Isărescu a punctat: “Dacă noi am sări calul și ne-am duce cu dobânzile mai sus, am duce și cursul mai sus. Asta ne trebuie acum? Deci nu am vrut să sărim calul și apoi să se aprecize cursul”.

Intrebat despre cum vor evolua dobânzile, Mugur Isarescu a dat de înțeles ca dobânda actuala ar putea rămane la acest nivel mai mult timp, până in final de an.

Ce se intampla cu dobânzile

“Nu stim ce va fi cu dobanzile, depinde ce se va intampla, nu stim daca vom mai misca rata de politica monetara de la 7%. Vom vedea in final de an”, a dat de inteles Guvernatorul care a vorbit despre o posibila scadere, in functie de factorii exogeni precum razboiul din Ucraina, cererea, pretul titeiului, etc.

De ce scade ROBOR

“Avem excedent de lichiditate, il absorbim cu facilitatea nostră de depozit, nu prin operatiuni repo. Deocamdată”, a fost reacția Guvernatorului.

Guvernatorul a menţionat că toate ţările din Est, dar şi ţările din zona euro au inflaţie semnificativ superioară ţintei de inflaţie.

“La decelerare vor contribui toate componentele coşului IPC, dar cu magnitudini şi persistenţe diferite şi grosul rămâne în Core2 ajustat, adică exact inflaţia pe care o influenţăm noi şi bineînţeles că apare întrebarea ‘E cazul ca aici să strângem mai tare cererea?’. Avem o inflaţie de costuri acolo. Nu ştiu în ce măsură, strângând cererea, rezultă altceva. E o discuţie aici. Eu vă spun şi punctul meu de vedere. Dacă strângi cererea nu ştiu în ce măsură îţi afectează inflaţia când ai asemenea creşteri de costuri. Ce faci dacă le reduci cererea? Îi bagi pe producători, ăştia au costurile ridicate, le reduci cererea îi mai bagi şi în recesiune. Deci, atenţie mare, spun eu. Discutăm şi noi în Consiliul de Administraţie această temă. Este o temă recurentă.

Ce poate să facă bine politica monetară restrângând cererea? Să o aducem, cum aţi văzut mai înainte, să o aducem spre zero, adică atât cât este în prezent. Un excedent de cerere este bine, dar cât poţi să o bagi în teritoriu negativ? Şi trebuie să fim atenţi în acelaşi timp, că ea vine în jos treptat, partea de costuri, să nu explodeze celelalte componente: preţurile administrate, preţurile volatile la legume şi fructe. Altminteri, la anul, o inflaţie de 4,2%, spun eu, e în afara ţintei, în afara intervalului ţintit, dar este rezonabilă dacă ne uităm la contextul geopolitic în care trăim. Avem multe componente pe care nu le stăpânim”, a declarat Mugur Isărescu, citat de Agerpres.ro.

El a declarat că România nu le stăpâneşte, menţionând că nu se ştie cum va evolua războiul in Ucraina şi în ce măsură se vor reduce costurile la produse energetice.

“Ca să mă exprim uşor figurativ, eu cred că trebuie să ne vedem şi lungul nasului. Adică să vedem ce putem noi să facem? Adică să facem bine, nu rău. Că putem să strângem cu politica monetară se face mai mult rău şi până la urmă să nu iasă mai nimic. O să iasă o recesiune de proporţii care oricum îţi dă peste cap alte echilibre. Aici sunt adeptul unui fine tuning”, a afirmat Mugur Isărescu.

Concluzia? Ce v-am prezentat astazi este o prognoza extrem de temperată

Guvernatorul a precizat că in luna mai ne putem astepta ca inflatia “sa fie pe la 11-10%, daca nu apar surprize”. “Datele nu sunt nerealiste. Au un grad de risc, nu stim ce va fi cu razboiul. Ce v-am prezentat astazi este o prognoza extrem de temperată”, a mai spus Muugur Isarescu in cadrul raportului asupra inflatie din februarie 2023.