La prima ședință de politică monetară din acest an, Consiliul de Administrație al BNR a crescut dobânda de politica monetară cu 0.25%, până la nivelul de 7%, valoare înregistrată ultima dată în februarie 2010. Chiar dacă vorbim de o majorare cu un ritm temperat la 25 puncte bază, această decizie contribuie la ancorarea așteptărilor inflaționiste pe termen mediu și lung spune Dan Suciu, directorul de comunicare al Băncii Centrale, comentând decizia de ieri a Consiliului de Administratie al BNR. Mai mult, oficialul BNR consideră că este posibil să fi atins varful inflaționist pentru ca în final de an inflația să scadă sub 10%.

Cea mai mare reușită a BNR în 2023? Inflația cu o singură cifră.

De altfel, oficialul a punctat că o inflație cu o singură cifră va fi marea reușită din acest an. “Ar fi o reușită, e cea mai dificilă bătălie pe care o avem în acestă perioadă de timp”

Suciu: Este posibil să fi atins vârful inflaționist, să fie deja în urmă, dar asta nu inseamnă că vom avea o coborâre rapidă. Abia din trimestrul al III lea se va vedea consistent

“E cea mai mică creștere din ciclul de creșteri decise de Banca Centrală. Dozajul acesta are sens. Creșterea este mai mică, de data acesta, în ideea de a contura mai clar această traiectorie a inflației în 2023. Deciziile care se iau astăzi au un impact de la 6 luni în sus. Deciziile de politică monetară au impact pe termen mediu si lung și de aceea luăm deciziile acum nu doar in functie de ce se intamplă acum, ci a avea aceste deziderate pentru o perioadă mai lungă de timp. Si acesta perioada lungă de timp presupune evolutia inflatiei care să intre pe un trend descendent din trimestrul I, incă, dar ușor. Va fi mai accentuat din trimestrul al III lea, astfel că ne așteptăm să avem la finalul anului o inflație de o singură cifră”, a spus oficialul BNR la Digi 24.

Lichiditatea excedentară, marea provocare pentru BNR

Cu o lichiditate mare în piață, Suciu explică că marea provocare abia acum vine. Este important ca BNR să adminstreze banii din economie astfel incat “să nu fie un puseu inflaționist suplimentar”, lucru remarcat ieri și de economistul șef al Raiffeisen Bank, Ionuț Dumitru. După anunțul de la BNR, Ionut Dumitru puncta că în acest moment contează mai mult managementul lichidității din piața monetară.

“Consiliul de Administratie a decis să elimine această frază pentru că există suficientă lichiditate în piață acum, vom vedea evoluțiile viitoare cum vor așeza lichiditatea aceasta în piață pentru ca ea să nu fie un puseu inflaționist suplimentar”.

Banca centrală nu dă lichidități mari băncilor comerciale și obliga in acest fel să crească dobânda la depozite. Dar, strângând banii din piață, BNR luptă și ămpotriva inflației, este unul din instrumentele cheie, a mai explicat Suciu. Acesta puncteaza ca banii sunt la bănci pentru a credita economia si a ajuta la creșterea economică.

Suciu: BNR previzionează că nu vom avea recesiune în 2023

“Deocamdată lucrurile sunt așezate pentru ca băncile să ofere creditare economiei, astfel încât să continue trendul de creștere al economiei. Am avut in 2022 o creștere semnificativă, anul acesta creșterea va fi mai redusă, dar evită o recesiune așa cum mulți previzionau. BNR previzionează că nu vom avea recesiune în 2023”, a mai explicat Dan Suciu la Digi 24, reiterând anunțul guveratorului BNR din luna noiembrie, la conferinta dedicată raportului asupra inflatiei.

}nc[ din noiembrie, Mugur Isărescu preciza că cifrele indică altceva. “Analistii vorbesc de o eventuala recesiune anul viitor, dar daca analizam cifrele, trimestru la trimestru, vedem o incetinire economica. Noi suntem echilibrati si credem ca in afara de o incetinire economica, nu vom avea recesiune tehnică”, puncta guvernatorul BNR.

Citește si

Ionuț Dumitru, Raiffeisen Bank, despre decizia BNR de astăzi: Efectele vor fi reduse, chiar minime. Ne așteptăm ca maximul dobânzilor să fie atins deja. Dacă nu apar surprize pe inflație, o să vedem o traiectorie descendentă și pe inflație și pe dobânzi