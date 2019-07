Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă la Râmnicu Vâlcea, că instituţia pe care o conduce desfăşoară în prezent o investigaţie privind suspiciuni de comportamente incorecte din partea unor firme de leasing şi bănci mamă de firme de leasing.

“Avem o investigaţie pentru a finaliza câteva luni în care avem suspiciuni de comportamente incorecte ale firmelor financiare, asta însemnând firme de leasing şi bănci mamă de firme de leasing. Deci, acolo avem deja suspiciuni de încălcare a legii. Vedem în câteva luni dacă suspiciunile noastre se confirmă sau nu, dacă vom impune amenzi sau nu”, a afirmat şeful Consiliului Concurenţei, citat de Agerpres.

El a precizat că, legat de ROBOR, Consiliul Concurenţei mai are în derulare la momentul actual şi alte acţiuni, în special de supraveghere şi monitorizare a pieţei bancare.

“Să ştiţi că nu e o singură acţiune legată de ROBOR. Avem în derulare o analiză, o investigaţie pe care o facem asupra sectorului bancar. Am făcut o serie de recomandări de îmbunătăţire a cadrului legal de funcţionare, în special transpunerea unei directive europene legate de serviciul plăţi. Suntem singura ţară din Uniunea Europeană care nu am transpus încă directiva. Deci, din 28 de state membre, suntem ultima care nu am transpus încă directiva privind serviciul de plată şi, credem noi, transpunerea acestei directive ar creşte concurenţa în piaţă şi ar duce la scăderea comisioanelor bancare. De asemenea, monitorizăm situaţia de pe piaţa bancară şi asta este parte din monitorizarea pe care o făceam legată de efectele Ordonanţei 114, ordonanţă de la sfârşitul anului trecut care a introdus o serie de schimbări în sectoare importante din economie şi voiam să ne asigurăm că aceste schimbări de taxe nu duc la creşteri nejustificate de preţuri. Şi asta ne uităm să vedem, dacă impactul Ordonanţei 114 asupra ROBOR-ului nu arată un comportament incorect al agenţilor economici. Momentan e în lucru, dar nu avem până acum indicii care să fi dus la declanşarea unei investigaţii. Supraveghem piaţa, monitorizăm, dar nu avem indicii care să ne fi dus la declanşarea unei investigaţii”, a mai spus Chiriţoiu.

Cât priveşte concluzia Comisiei economice din Senat, din primăvară, cum că ROBOR-ul ar fi fost manipulat, concluzie pentru care s-a cerut chiar demiterea lui Chiriţoiu, şeful Autorităţii de Concurenţă a precizat că aceasta nu are nicio legătură cu situaţia din prezent de pe piaţa bancară.

“De comisia parlamentară mai bine vorbiţi cu dânşii că eu, cel puţin, nu am nicio idee să vă spun ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, pentru că nu a fost o investigaţie a noastră. A fost o investigaţie pe care a dorit să o facă comisia parlamentară. Dânşii au făcut un raport. Mai departe nu aş putea să spun, dar ea a vizat strict fapte comise în 2008 sau presupus comise de către bănci în 2008 şi modul cum au fost ele analizate de către Consiliu, decizia noastră fiind finalizată în 2013. Deci, nu au nicio legătură cu vreo manipulare a ROBOR-ului în zilele noastre”, a susţinut Chiriţoiu.

Preşedintele, vicepreşedintele şi trei membri ai plenului Consiliului Concurenţei sunt prezenţi pentru două zile în Râmnicu Vâlcea pentru a participa la un seminar despre activitatea Consiliului Concurenţei şi despre legislaţia în domeniu, în cadrul căruia vor avea mai multe întâlniri cu reprezentanţii administraţiei publice locale şi cu cei ai mediului de afaceri din judeţul Vâlcea.