In 2018, dinamica in plan comercial a BRD a continuat sa fie foarte buna. Potrivit bancii, venitul net bancar la nivelul Grupului BRD in anul 2018 a atins 3.117 milioane RON, in crestere cu +11,9% in dinamica anuala, veniturile nete din dobanzi au crescut cu +15,7% fata de anul precedent, iar veniturile nete din comisioane au crescut cu +4,5% fata de anul precedent.

“In 2018, Grupul BRD a obtinut rezultate financiare solide, care reflecta dinamica robusta pe plan comercial si performanta operationala foarte puternica. Cresterea a fost impulsionata de avansul creditelor si depozitelor pe segmentul retail, finantari in crestere pe segmentul companiilor si numar mai mare de tranzactii. Pe viitor, insa, daca masurile fiscale introduse prin Ordonanta 114/2018 se vor confirma, consecintele pentru economia romaneasca vor fi clar negative ”, a declarat Francois Bloch, Director General al BRD Groupe Societe Generale.

Performanta comerciala robusta

Piata creditarii din Romania a ramas robusta in 2018 (+7,4%* la sfarsitul anului 2018 in termeni nominali), impulsionata de cererea din partea populatiei, in timp ce cresterea volumelor pe segmentul companiilor a accelerat la finalul anului. Aceasta evolutie reflecta situatia macroeconomica din Romania, unde cresterea economica (+4,2%** in trimestrul III 2018) a fost determinata de consumul privat, investitiile ramanand slabe. Inclinatia spre economisire a ramas semnificativa, depozitele crescand cu +8,5%* in comparatie cu sfarsitul lui decembrie 2017.

In acest context, dinamica in plan comercial a BRD a continuat sa fie foarte buna. Gradul de echipare a clientilor persoane fizice (numar mediu de produse pe client activ) a crescut la 4,23 de la 4,16 la sfarsitul lui 2017. Numarul abonatilor la serviciile de internet si mobile banking a crescut cu +15% fata de sfarsitul lui 2017, rata de adoptare a serviciului de mobile banking crescand rapid (numarul de abonati MyBRD Mobile a crescut cu +36%). De asemenea, odata cu lansarea ContAll, o functionalitate de agregare de conturi ce le permite utilizatorilor MyBRD Mobile sa aiba o imagine completa si rapida a tuturor conturilor bancare pe care le detin la BRD si la alte banci, BRD si-a pozitionat oferta comerciala in prim-planul inovatiei bancare. Clientii pot acum sa consulte, intr-un singur loc, informatii complete despre soldul contului curent, istoricul tranzactiilor, credite, carduri de credit, depozite la termen si conturi de economii.

Creditele nete, inclusiv creantele din leasing, au crescut cu +4,0%* comparativ cu sfarsitul lui 2017, impulsionate atat de portofoliul retail, cat si de cel corporate. Creditele retail au fost mai mari cu +3,7%, gratie cererii sustinute de credite pentru locuinte (+4,6%) si de consum negarantate (+7,0%*).

Activitatea pe segmentul corporate a fost dinamica, fiind inregistrate cresteri la credite bancare, factoring si leasing. Finantarea corporate, inclusiv leasing, a crescut cu +4,6%* in dinamica anuala. Valoarea operatiunilor de factoring a fost in crestere cu +9,3% fata de sfarsitul lui 2017, impulsionata atat de operatiunile de export, cat si de cele interne. Productia de leasing a crescut cu +21,8% fata de 2017, cererea venind in special din partea IMM-urilor.

In 2018, BRD a contribuit activ la dezvoltarea sustenabila a sectorului IMM-urilor din Romania, co-finantand peste 140 de proiecte de investitii cu componenta de subventie europeana, prin credite in valoare de 54 milioane EUR, din care aproximativ jumatate pentru sectorul agricol in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR). BRD a continuat, de asemenea, sa sustina fermierii romani, acordand 3.200 de credite punte in cadrul programului APIA, totalizand peste 35 milioane EUR.

Depozitele clientilor au crescut cu +2,2%* in dinamica anuala, datorita segmentului retail (+7,1%), in principal datorita cresterii conturilor curente (+21%) in contextul salariilor in crestere. Indicatorul credite nete/depozite a fost de 67,2% la sfarsitul lui 2018, +1,1 puncte procentuale in comparatie cu sfarsitul lui 2017.

Rezultate financiare anuale solide

Venitul net bancar la nivelul Grupului BRD in anul 2018 a atins 3.117 milioane RON, in crestere cu +11,9% in dinamica anuala, determinata de contributia pozitiva a tuturor categoriilor de venituri. Veniturile nete din dobanzi au crescut cu +15,7% fata de anul precedent, reflectand cresterea volumelor, atat ale creditelor cat si ale depozitelor clientilor si mediul favorabil al ratelor de dobanda. Veniturile nete din comisioane au crescut cu +4,5% fata de anul precedent, in principal datorita evolutiei dinamice a activitatii pe segmentul cardurilor si a serviciilor de depozitare si custodie, precum si cresterii volumelor de tranzactii.

Cheltuielile operationale au totalizat 1.489 milioane RON, inregistrand doar o crestere marginala fata de anul precedent (+1,1% in dinamica anuala), reducerea contributiilor cumulate la Fondurile de Garantare si de Rezolutie aproape compensand cheltuielile mai mari cu personalul (+3,9% fata de anul precedent, determinate de ajustari de salarii si alte beneficii, intr-o piata de munca tensionata) si cresterea costurilor IT, sub impactul investitiilor aferente programului de transformare.

Prin urmare, Grupul BRD a inregistrat o performanta operationala foarte solida, cu rezultatul operational brut in crestere cu +24,0% fata de anul 2017. Indicatorul cost/venit a fost in continuare imbunatatit, atingand 47,8% (-5,1 puncte procentuale), in comparatie cu 52,9% in 2017.

Profilul de risc al portofoliului de credite a continuat sa se amelioreze: rata creditelor neperformante si-a mentinut tendinta de scadere, situandu-se la 4,6% la sfarsitul anului 2018 fata de 6,8% la sfarsitul anului 2017, reflectand operatiunile de write-off si vanzarile de credite neperformante, precum si controlul bun al riscului in procesul de acordare de noi credite. Rata de acoperire a creditelor neperformante a ramas la un nivel adecvat, la 74,2% la finalul lunii decembrie 2018, neschimbata in comparatie cu sfarsitul anului 2017 (creditele neperformante, conform metodologiei ABE). Costul riscului a inregistrat reluari nete de 230 milioane RON fata de 360 milioane RON in 2017, cu o contributie a elementelor nerecurente in scadere de la 272 milioane RON in 2017 (despagubiri din asigurari si vanzari de credite neperformante) la 95 milioane RON in 2018.

In acest context, profitul net al Grupului BRD a atins 1.565 milioane RON in 2018, in crestere cu +10,6% fata de anul precedent (+23,6% excluzand elementele nerecurente), datorita dezvoltarii comerciale continue, imbunatatirii performantei operationale si costului net al riscului pozitiv. Rentabilitatea capitalurilor proprii a atins 20,8% in 2018 (19,9% excluzand elementele nerecurente legate de costul riscului).

Pozitia de capital a BRD a ramas la un nivel confortabil in 2018. Rata de solvabilitate a fost de 19,6% la finalul lunii decembrie 2018 (nivel individual, conform Basel 3, excluzand rezultatul net al anului curent) fata de 19,8% la finalul anului 2017 (incluzand rezultatul net al anului, net de dividende).

Avand in vedere rezultatele anului, cat si asteptarile privind evolutia indicatorului de adecvare a capitalului, Consiliul de Administratie a decis propunerea unui nivel al dividendului brut pe actiune similar cu anul financiar 2017 (1,64 RON/actiune), sub rezerva votului favorabil in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor din data de 18 Aprilie 2019.

Actionand pentru viitorul societatii romanesti

In 2018, BRD a continuat sa investeasca in domenii cheie precum educatie si tehnologie, cultura, jurnalism si sport, pentru dezvoltarea unei societati moderne, competitive si totodata implicate.

BRD sustine educatia prin lansarea unei noi platforme, Scoala9, unde ideile moderne despre prezentul si viitorul educatiei sunt adunate, documentate si dezbatute. De la lansare, mai mult de 200.000 de persoane, profesori, parinti, studenti au interactionat cu Scoala9, prin diverse canale.

BRD joaca de asemenea un rol important in pregatirea noii generatii de specialisti IT si antreprenori pentru provocarile societatii digitale de maine, prin proiecte inovatoare in acest domeniu – BRD First Tech Challenge, Laboratorul de Robotica si Innovation Labs, care au atras peste 50.000 de studenti si 500 de profesori din licee si universitati.

In domeniul culturii, BRD a infiintat Fundatia9, cu scopul de a sustine lideri si proiecte ale noii generatii de artisti si profesori. Fundatia9 dezvolta 2 proiecte cheie: Scena9, o platforma culturala pentru noua generatie si Rezidenta Scena9, un centru de cultura contemporana. In sport, BRD a continuat parteneriatele importante cu Federatiile de Handbal si Tenis.

In plus, BRD si-a incurajat angajatii sa se implice in cauze sociale prin proiectul ”ZiuaV”, o platforma interna de solidaritate. In 2018, BRD a sustinut 37 de actiuni de voluntariat in intreaga tara, in cadrul carora 1.400 de angajati (mai mult de 18% din personalul BRD) s-au implicat in actiuni umanitare precum: donarea de sange, construirea de locuinte la preturi accesibile pentru familiile cu venituri mici, pregatirea unor mese calde pentru cei mai defavorizati din comunitate: batrani, copii, persoane fara adapost.

Introducerea unei taxe pe active financiare, in realitate o taxa pe credite, ar avea consecinte clar negative asupra economiei romanesti

Odata cu publicarea pe 29 decembrie 2018 a Ordonantei de Urgenta a Guvernului 114/2018, a fost introdusa o noua taxa ce vizeaza in mod special sectorul bancar.

Astfel, incepand din 2019, bancilor li s-ar aplica o taxa pe active financiare daca ROBOR este peste nivelul de referinta de 2%, cuantumul taxei anuale crescand incremental in functie de intervalul in care se afla ROBOR. Luand in considerare nivelurile curente ale ROBOR, in cazul in care normele de aplicare ar defini rata de taxare ca fiind trimestriala, bancile ar fi supuse unei taxe anuale de 1,2% din activele lor financiare.

Cu alte cuvinte, inseamna ca bancile ar trebui sa plateasca o taxa de 1,2% pe toate creditele pe care le acorda.

In primul rand, consideram ca este necesar sa reamintim ca indicii ROBOR reprezinta referintele pietei monetare. Acestia au la baza ratele de dobanda interbancare ce se formeaza ca rezultat al cererii si ofertei, la fel ca pe orice alta piata. Factorii care determina nivelul de lichiditate si, prin urmare, indicii ROBOR, sunt variati, printre ei cei mai importanti fiind politica fiscala, executia bugetului public si gestiunea datoriei publice, evolutia mediului macroeconomic si, in particular, a inflatiei, si politica monetara. Toti acesti factori sunt in mod clar in afara controlului bancilor.

Ca banca universala, BRD joaca un rol cheie in finantarea tuturor actorilor din economia romaneasca:

*BRD a acordat 1,4 milioane de credite de consum si pentru locuinte in ultimii 10 ani

*Portofoliul de credite al BRD a crescut de la mai putin de 1 miliard RON la peste 30 de miliarde RON in ultimii 20 de ani, gratie, in totalitate, capitalului investit de actionarii sai si fara a utiliza fonduri publice

*BRD a finantat in mod constant investitiile si cheltuielile realizate de autoritatile publice, avand o expunere de 13 miliarde RON catre Statul Roman la final de decembrie 2018 (obligatiuni guvernamentale si municipale, credite, angajamente de finantare si scrisori de garantie catre autoritati centrale si locale).

De asemenea, BRD este un contributor major la bugetul national.

Valoarea taxelor si a cheltuielilor sociale platite de BRD in ultimii 10 ani totalizeaza 4,4 miliarde RON, ceea ce reprezinta 73% din profitul brut al bancii.

In ultimul deceniu, BRD a inregistrat, in medie, un profit reprezentand 1,2% din activele sale. Introducerea unei taxe pe active financiare, care s-ar adauga contributiei deja semnificative a BRD la bugetul public, ar afecta, prin urmare, in mod substantial capacitatea BRD de a genera profit pe parcursul unui ciclu economic.

La nivelul sistemului bancar, care a inregistrat in medie o rentabilitate a activelor de 0,4% in ultimii 10 ani, situatia ar fi si mai rea.Fara a genera profit, bancile nu pot genera capital.

In concluzie, introducerea unei astfel de taxe pe active financiare, in realitate o taxa pe credite, ar restrictiona, fara indoiala in mod drastic, capacitatea sectorului bancar de a-si exercita in continuare rolul fundamental – acela de a finanta proiectele si activitatile tuturor actorilor din economie – si ar avea consecinte clar negative pentru intreaga economie romaneasca.

BRD – Groupe Societe Generale opereaza o retea de 723 de unitati. BRD ocupa o pozitie importanta pe piata romaneasca a cardurilor, cu aproximativ 2,4 milioane de carduri si o retea de acceptare de aproximativ 28 000 POS-uri si aproape 1 600 ATM-uri. Activele totale ale bancii erau, la finalul anului 2018, de 54,1 mld RON.