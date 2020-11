BRD a realizat un profit net de 738 milioane lei, in primele noua luni din 2020 (fata de 1.226 milioane lei din 2019), influentat de cheltuiala neta cu provizioane (in comparatie cu o eliberare neta de provizioane in perioada similara a anului trecut), ce reflecta perspectiva inrautatita asupra mediului macroeconomic, se arată intr-un comunicat de presă al băncii.

“Criza sanitara fara precedent in care Romania si intreaga lume au intrat in primul trimestru al anului a continuat sa afecteze toate sectoarele economice, necesitand o adaptare continua.

Privind in perspectiva, revenirea economica se va baza in special pe executia politicilor de relansare adoptate de autoritati si efectele acestora asupra ritmului de progres al productiei, asupra lanturilor de schimburi comerciale si asupra comportamentului consumatorilor. Bineinteles, sistemul bancar romanesc este, de asemenea, un actor cheie pentru rezilienta si redresarea economica.

In special, BRD a actionat dinamic si a aplicat toate masurile necesare pentru a-si proteja clientii si angajatii, pentru a asigura continuitatea afacerii, pentru a oferi asistenta adecvata clientilor si acces la finantare.

Daca trimestrul al doilea a fost marcat de o scadere accentuata a productiei de credite ale persoanelor fizice in contextul masurilor restrictive, activitatea a revenit in trimestrul al treilea, cu creditele de consum nou acordate depasind nivelurile de dinaintea crizei. BRD are, de asemenea, o participare activa la programul IMM Invest, cu aproape 700 de milioane de lei in credite pentru IMM-uri si intreprinderile foarte mici, aprobate la sfarsitul lunii septembrie.

In timp ce a asigurat un raspuns rapid la efectele crizei, BRD s-a concentrat pe materializarea oportunitatilor, incurajand adoptarea digitalizarii si accelerand proiectele de automatizare a fluxurilor. In ciuda mediului economic semnificativ deteriorat, BRD a obtinut o performanta financiara care dovedeste rezilienta modelului nostru de afaceri si adecvarea actiunilor intreprinse ca raspuns la criza”, a declarat Francois Bloch, Directorul General al BRD Groupe Societe Generale.

Model de afaceri rezilient in context de criza

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creantele din leasing, au inregistrat o usoara crestere (+0,2% fata de finalul lunii septembrie 2019). Cresterea creditelor retail de baza (core retail loans), de +0,9% in dinamica anuala, desi afectata de masurile restrictive din primavara, reflecta revenirea creditelor de consum nou acordate incepand cu jumatatea lunii mai, pana la un nivel superior performantei lunare din anul precedent, in luna septembrie 2020.

Finantarea IMM-urilor a crescut (+7,3% in dinamica anuala) prin participarea activa la programul IMM Invest, cu credite aprobate de 700 milioane RON si avansul puternic al portofoliului de leasing de +17,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Depozitele clientilor au inregistrat o continua consolidare a unei baze deja extinsa. Depozitele retail au avut un ritm de crestere accelerat (+9,1%), determinat de intrari mai mari de la clientii persoane fizice (+8,3% in dinamica anuala). Depozitele companiilor au inregistrat o crestere de doua cifre, determinata de un avans puternic al resurselor IMM-urilor (+23,8% in termeni anuali). Indicatorul credite nete/depozite a fost de 65,0% la finalul lunii septembrie 2020, in scadere cu 6 puncte procentuale fata de finalul lunii septembrie 2019.

In contextul crizei, BRD s-a concentrat pe promovarea adoptarii digitalizarii (o treime din clientii nostri au utilizat in mod activ canale la distanta la sfarsitul lunii septembrie) si pe accelerarea proiectelor de automatizare a fluxurilor. BRD a continuat sa lanseze noi functionalitati care acopera intr-un mod inovator nevoile clientilor sai (Apple Pay a fost lansat in iulie). Penetrarea digitala pe segmentul companiilor a atins noi maxime, 99% din tranzactiile clientilor companii mari si 95% din tranzactiile IMM-urilor au fost efectuate prin intermediul canalelor digitale. Experienta digitala a clientilor corporate pe platformele de e-banking a continuat sa fie imbunatatita. De exemplu, versiunea actualizata a platformei de gestionare a numerarului a fost adoptata masiv de companiile mari.

In primele noua luni, venitul net bancar al Grupului BRD a fost de de 2.308 milioane RON, mai mic cu 5,7% fata de perioada similara a anului trecut, scadere determinata in principal de contractia veniturilor nete din comisioane si a altor categorii de venituri, in timp ce veniturile nete din dobanzi au fost destul de reziliente. Veniturile nete din dobanzi au scazut usor, cu 2,3% in dinamica anuala, influentate in cea mai mare parte de ratele de dobanda mai mici (media ratei de dobanda ROBOR la 3 luni a fost de 2,49% in primele 9 luni din 2020 fata de 3,16% in primele 9 luni din 2019). Scaderea veniturilor nete din comisioane, de -12% an pe an, in primele noua luni din 2020, a fost determinata in principal de veniturile mai mici din tranzactiile de daily banking ca urmare a intrarii in vigoare a reglementarilor SEPA si volumului redus de tranzactii in perioada restrictiilor. Evolutia altor venituri bancare a fost influentata de castiguri semnificative din reevaluare inregistrate in 2019.

Per total, pe primele 9 luni, cheltuielile operationale au fost mentinute la acelasi nivel cu anul trecut.

Banca anunță economii semnificative de costuri, insa fara a afecta investitiile strategice. Cheltuielile de personal s-au redus cu 2,2% in trimestrul III din 2020 fata de trimestrul III din 2019, in timp ce cresterea costurilor care nu sunt legate de personal a fost in intregime determinata de cheltuielile IT mai mari ce reflecta accelerarea planului de digitalizare si de costurile exceptionale legate de gestionarea crizei sanitare. Excluzand costurile sanitare si pe cele IT, cheltuielile care nu sunt legate de personal s-au redus cu 7,5% in dinamica anuala, in trimestrul III din 2020.

Avand in vedere toate cele de mai sus, indicatorul cost / venit la nivelul Grupului BRD a fost mentinut sub control la 50,6%, excluzand costurile sanitare exceptionale (fata de 48,5% in perioada similara a anului trecut). Profitul operational brut la nivelul Grupului BRD a fost de 1.120 milioane RON in primele noua luni din 2020, fata de 1.260 milioane RON in primele noua luni din 2019.

Indicatorii privind calitatea activelor bancii au ramas solizi, dupa cum o reflecta rata NPL (creditele neperformante, conform definitiei ABE), care a atins 3,4% la finalul lunii septembrie 2020 (fata de 4,0% la finalul lunii septembrie 2019), precum si nivelul ridicat de acoperire cu provizioane a expunerilor neperformante (grad de acoperire de 76,4% la finalul lunii septembrie 2020 fata de 74,1% la finalul lunii septembrie 2019). Costul riscului a inregistrat o cheltuiala neta cu provizioanele de 253 milioane RON in comparatie cu o eliberare de provizion de 207 milioane RON in primele 9 luni din 2019, determinata in principal de impactul inrautatirii scenariilor macroeconomice asupra pierderilor estimate din activitatea de creditare.

Profitul Grupului BRD a fost de 738 milioane RON in primele 9 luni din 2020, fata de 1.226 milioane RON in primele 9 luni din 2019.

BRD ramane bine pozitionata pentru a face fata provocarilor actualei crize, mentinand o rata de adecvare a capitalului robusta, de 28% la finalul lunii septembrie 2020 (fata de 21% la finalul lunii septembrie 2019). Cresterea fata de anul precedent este determinata in cea mai mare parte de integrarea in totalitate a profitului aferent anului 2019 si de relaxarea temporara a cerintelor de capital aferente expunerilor suverane denominate in EUR, introduse prin regulament UE ca raspuns la pandemia de COVID-19.

Adaptare continua la actuala criza

BRD a actionat dinamic prin adaptarea rapida si cu succes a organizatiei, pentru a asigura continuitatea activitatii in circumstantele exceptionale cauzate de pandemie. Munca de acasa a fost mentinuta pe scara larga, iar in toate unitatile si birourile noastre sunt aplicate cu strictete masuri de preventie, pentru a ne proteja atat angajatii, cat si clientii.

BRD ramane aproape de clientii sai, oferindu-le suport, raspunzand solicitarilor in timp util si cu solutii relevante. Prin promovarea utilizarii aplicatiilor de mobile si internet banking, prin oferirea facilitatii de amanare in rambursarea imprumuturilor sau prin furnizarea de solutii de finantare in sprijinul clientilor, precum programul IMM INVEST, BRD s-a dovedit un partener de incredere.

