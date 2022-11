Pachetul Primul An Gratuit de la Banca Transilvania vine cu un beneficiu nou pentru antreprenori: posibilitatea de a completa online, prin SOLO, Declarația unică pentru ANAF.

Banca Transilvania anunță că PFA-urile și SRL-urile beneficiază de acest serviciu gratuit în primul an datorită parteneriatului dintre Banca Transilvania și SOLO Fintech, companie care oferă servicii 100% digitale pentru administrarea unui PFA.

Declarația unică este formularul prin care PFA-urile și acționarii SRL-urilor își declară câștigurile și, pe baza acestora, impozitul și contribuțiile sociale.

Pașii necesari pentru a beneficia de serviciul SOLO:

• Accesarea platormei www.solo.ro;

• Completarea datelor de contact;

• Completarea informațiilor despre venituri;

• Descărcarea declarației unice generate de SOLO și încărcarea acesteia în Spațiului Virtual Privat de pe site-ul ANAF.

SOLO este primul serviciu complet digital de administrare a unui PFA, de la înființare până la facturare, contabilitate și depunerea tuturor declarațiilor.

Peste 50.000 de clienți ai Băncii Transilvania au Pachetul Primul An Gratuit, care înseamnă comisioane zero la o serie de operațiuni bancare pentru clienții cu firme aflate la început de drum. După un an, Pachetul Primul An Gratuit se transformă automat în Pachetul Nelimitat, care cuprinde tranzacții nelimitate în rețeaua BT și la care clientul poate adăuga extraopțiuni, în funcție de numărul de operațiuni pe care îl face lunar în orice valută.