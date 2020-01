Fondul European pentru Europa de Sud-Est (EFSE) a acordat companiei BT Microfinantare (BT Mic), membra a Grupului Financiar Banca Transilvania, un al doilea imprumut in lei, echivalentul a 7 milioane euro, pentru extinderea accesului la finantare pentru intreprinderile micro si mici din tara.

BT Mic este o companie care sustine prin finantari companiile mici, un segment cu mare potential in Romania si un factor cheie in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca si cresterea economica. Compania a fost infiintata in 2016 si a devenit cea mai mare institutie de microfinantare din Romania, sustinand pana acum peste 10.000 de antreprenori.

BT Mic este o institutie de creditare partenera EFSE din decembrie 2018, beneficiind pana acum atat de finantare dedicata, cat si de asistenta tehnica orientata spre cresterea capacitatilor companiei de a sustine intreprinderile micro si mici si spre sporirea notorietatii acesteia in randul antreprenorilor locali.

Christoph Tiskens, presedintele Consiliului de Administratie EFSE, declara: „Suntem mandri sa sustinem BT Mic. EFSE recunoaste rolul crucial pe care il au companiile micro si mici in dezvoltarea economiei Romaniei, iar noua facilitate de credit va permite BT Mic sa ofere finantare pentru peste 800 de companii, in moneda locala, protejandu-le astfel de riscul valutar”.

Cristina Sindile (foto), CEO BT Mic, afirma: „EFSE ni s-a alaturat in aceasta calatorie de mai bine de un an, iar acum suntem bucurosi sa anuntam extinderea colaborarii. Impartasim aceeasi viziune, avem aceleasi obiective in ceea ce priveste sectorul companiilor micro si mici si ne propunem sa contribuim si mai mult la dezvoltarea acestuia printr-o abordare de creditare sustenabila.”