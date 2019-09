Banca Transilvania continua sa sustina educatia la scolile de business internationale din Romania, prin oferirea, incepand cu acest an, a Bursei BT Roberto Marzanati la Executive MBA University of Hull.

Bursa este in valoare de 15.000 de euro si acopera integral taxa ambilor ani de scolarizare. Diploma de absolvire este internationala, acordata de University of Hull.

Competitia la Executive MBA University of Hull din Cluj-Napoca, program acreditat international, este deschisa celor care doresc sa faca un pas inainte in dezvoltarea profesionala si personala, indiferent de domeniul in care lucreaza, public sau privat. Candidatii trebuie sa aiba cel putin 3 ani experienta in management dupa terminarea studiilor si sa cunoasca limba engleza la nivel avansat.

In functie de specializare, Management General sau Managementul Tehnologiei, castigatorul bursei va avea ocazia sa invete despre mediul international de afaceri, consultanta, managementul proiectelor si economie, respectiv despre managementul infrastructurii, securitate cibernetica, managementul sistemelor software si inovatie. Cursurile incep in 17 octombrie a.c., in Cluj-Napoca.

Calendarul este urmatorul:

2 – 22 septembrie a.c.: Inscriere in competitia pentru bursa

23 – 29 septembrie a.c.: Evaluarea candidatilor

30 septembrie a.c.: Anuntarea castigatorului prin newsroom BT, pe siteul EMBA University of Hull (Romania), social media si prin intermediul partenerul media al competitiei din acest an, Republica.ro.

Pentru inscrierea in vederea obtinerii unei burse este nevoie de urmatoarele:

CV in limba engleza, care sa cuprinda si informatii despre: realizari obtinute in business si in afara acestuia, realizari academice si contributia adusa comunitatii sau unor comunitati.

Eseu de maxim 500 de cuvinte, in limba engleza, despre urmatoarea tema: Ce inseamna expansiunea digitalizarii la nivel global pentru managementul unei afaceri/companii?

Doua recomandari, in limba engleza, din partea unor persoane cu care persoana care aplica pentru bursa lucreaza sau a lucrat. Recomandarile trebuie sa contina datele de contact ale persoanei care recomanda si antetul companiei/instutitiei reprezentate de persoana care face recomandarea.

Trimiterea documentelor mentionate la adresa office@teecluj.ro, pana in 22 septembrie a.c.

Roberto Marzanati (1950 – 2016) a facut parte din Consiliul de Administratie BT timp de 15 ani, incepand cu 2001. A fost una dintre persoanele care au crezut cel mai mult in succesul bancii, la care a contribuit cu experienta si know-how. In semn de respect pentru toate acestea, bursele oferite de Banca Transilvania la programe de EMBA ii poarta numele.

Din 2015, cand a fost lansata, scoala de business Executive MBA University of Hull din Cluj-Napoca are 75 de absolventi, iar in prezent la aceasta studiaza peste 50 de manageri si antreprenori.

Programul este derulat in Romania prin intermediul Asociatiei Transilvania Executive Education, organizatie non-profit din care fac parte Universitatea din Hull, Universitatea Babes-Bolyai si Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca si este sustinut de Banca Transilvania, Electrogrup si Emerson.