Banca Transilvania (BVB:TLV), cea mai mare banca din Romania si una dintre cele mai lichide actiuni tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti, beneficiaza de astazi, 7 septembrie, de serviciile de Market Maker al Emitentului (MME) din partea Raiffeisen Centrobank. Banca Transilvania este de asemenea pe prima pozitie in termeni de capitalizare bursiera, in randul companiilor antreprenoriale romanesti listate la bursa (17,2 mld. lei, respectiv 3,5 mld. euro), potrivit BVB.

„Ne bucuram ca Banca Transilvania alege sa initieze o colaborare cu Raiffeisen Centrobank pentru servicii de Market Maker al Emitentului. Banca Transilvania demonstreaza inca o data importanta pe care o aloca pietei de capital si performantei actiunilor sale la bursa. Accesarea programului de Market Maker al Emitentului de catre cea mai tranzactionata companie la bursa, inclusa deja in indicii FTSE Russell de Emerging Market, va arata cu atat mai mult utilitatea acestui program pentru imbunatatirea lichiditatii unui emitent”, spune Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti.

„Banca Transilvania, inclusiv ca emitent, a avut un rol decisiv la promovarea pietei de capital romanesti in categoria de piata emergenta. Participarea activa la dezvoltarea bursei din Bucuresti a fost si ramane focusul nostru, ca prima institutie financiara care si-a inscris actiunile la tranzactionare in Romania”, a declarat Mihaela Nadasan, Director General Adjunct, Institutii si Piete Financiare, Banca Transilvania.

Activitatea de Market Maker al Emitentului va fi prestata de Raiffeisen Centrobank in baza unui contract semnat cu Banca Transilvania. Actiunea TLV este a treia pentru care Raiffeisen Centrobank ofera servicii de Market Maker al Emitentului, dupa Evergent Investment si Purcari Wineries.

„Suntem bucurosi sa includem Banca Transilvania, compania cu cea mai mare pondere in indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti, in portofoliul nostru de clienti si sa ii sustinem astfel povestea de succes. Ne propunem sa crestem lichiditatea pietei, precum si pe cea a actiunilor TLV”, spune Günther Kornfellner, Equities & Derivatives Trader for EMEA, Raiffeisen Centrobank.

Banca Transilvania s-a listat la bursa in octombrie 1997. Actiunile TLV sunt incluse in sapte indici bursieri, respectiv BET, BET-TR, BET-XT-TR, BET-BK, BET-XT, BETPlus, ROTX. Banca Transilvania este de asemenea una dintre cele cinci companii prezente in indicii furnizorului global FTSE Russell, alaturi de Nuclearelectrica, OMV Petrom, TeraPlast si Bittnet.

Numarul total al instrumentelor financiare listate la BVB care beneficiaza de serviciile de Market Maker al Emitentului ajunge astfel la 17, dintre care 16 actiuni si o emisiune de obligatiuni. Parametrii specifici aplicabili activitatii de Market Makerul Emitentului (MME) efectuata de Raiffeisen Centrobank pentru actiunile Banca Transilvania sunt disponibili AICI.

Market Makerul Emitentului este participantul la sistemul de tranzactionare al BVB care si-a asumat rolul de a sustine lichiditatea unui instrument financiar. Mai multe informatii cu privire la cadrul general aplicabil programului de MME sunt disponibile AICI.