In martie 2020, clientii persoane fizice ai Raiffeisen Bank au tranzactionat aproape de doua ori mai mult in aplicatiile de mobile si internet banking, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, atat ca numar de tranzactii (crestere cu 73%), cat si ca volume (crestere cu 83%).

“Interesul in crestere catre interactiunile digitale in aceasta perioada este demonstrat si de numarul de clienti unici ce utilizeaza serviciile digitale, numar care a crescut cu 25% in luna martie, cat si de intensificarea puternica a frecventei utilizarii aplicatiilor de catre fiecare client”, a declarat Catalin Munteanu, director executiv Aria Clienti Persoane Fizice la Raiffeisen Bank.

De asemenea, numarul de schimburi valutare lei-euro si euro-lei, efectuate de clienti la curs BNR, in Smart Hour, s-a triplat in luna martie, fata de luna septembrie 2019.

“O optiune foarte apreciata de catre clientii nostri, de la momentul lansarii ei in noile aplicatii, este Smart Hour, o ora in care clientii Raiffeisen Bank, persoane fizice, pot face schimburi valutare la cursul BNR. Tocmai de aceea, Smart Hour s-a transformat dintr-o promotie lansata in august 2019, intr-o optiune permanenta” a adaugat Catalin Munteanu.

Volumul platilor online efectuate prin cardurile de debit a crescut cu 70%, in luna martie 2020, fata de martie 2019. De asemenea, si in cazul tranzactionarii la POS se pot observa cresteri semnificative, de doua cifre, atat in ce priveste numarul de tranzactii, cat si volumul acestora. Clientii bancii opteaza tot mai mult si pentru plata facturilor prin canalele digitale, tendinta demonstrata si de cresterea cu 40% a numarului de plati electronice catre furnizori.

“Am inregistrat o crestere semnificativa a utilizarii cardurilor ca instrument de plata, atat pentru achizitiile online, cat si pentru cumparaturile in magazine, dar si pentru plata facturilor” a mai spus Catalin Munteanu.

In luna martie 2020 mai multi clienti ai bancii au optat pentru plati automate inregistrandu-se o crestere cu 17% a numarului contractelor de direct debit, fata de martie 2019. In acelasi timp, numarul de tranzactii de retragere cash ATM a scazut cu aproximativ 18%.