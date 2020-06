Raiffeisen Bank intelege importanta unei case si a unui camin pentru clientii sai si vine cu o oferta competitiva pentru creditele imobiliare. Astfel, la imprumuturile imobiliare, in perioada 23 iunie – 23 august 2020, banca ofera o dobanda variabila de 5,19% pe an (2,75% marja de dobanda + 2,44% IRCC, valabil pana la 30.06) sau o dobanda fixa pentru 7 ani, de 6% pe an.

“Perioada crizei sanitare a insemnat pentru multi dintre noi lucru de acasa si petrecerea timpului in casa, alaturi de familie. Am descoperit ca spatiul nostru de locuit nu este doar „acasa”, ci este si biroul nostru sau locul de joaca pentru copii. Spatiul casei a capatat astfel o importanta mult mai mare si a devenit o preocupare pentru multi dintre oameni, din punct de vedere siguranta si confort. Tocmai de aceea venim in intampinarea celor care doresc sa-si cumpere sau sa-si schimbe locuinta, in urmatoarele doua luni si oferim credite imobiliare cu dobanzi reduse, fixe sau variabile” a declarat Catalin Munteanu, director executiv aria persoane fizice la Raiffeisen Bank.

In continuare, Raiffeisen Bank pune accent si sustine creditul „Casa Ta Verde”, mentinandu-si oferta avantajoasa pentru clientii care se orienteaza spre case eficiente din punct de vedere energetic, fie ca este vorba de un apartament sau de o casa cu curte.

Creditul imobiliar are urmatoarele caracteristici:

Dobanda: variabila de 5,19% pe an si fixa de 6% (in primii 7 ani), apoi variabila;

Valoare: intre 5.000 si 300.000 EUR (echivalentul in lei);

Perioada: intre 3 si 30 de ani;

Garantie: ipoteca de rang 1 instituita asupra imobilului achizitionat sau asupra unor bunuri imobile aflate in proprietatea solicitantului sau a unor terti;

Avans:15%-35% din valoarea imobilului, in functie de zona si localitate;

Asigurare: obligatorie pentru imobilul adus în garantie, cesionata in favoarea bancii;

In agentiile Raiffeisen Bank clientii pot obtine rapid preaprobarea financiara pentru aceste credite imobiliare cu actul de identitate, fara documente de venit, valabila 90 de zile, timp in care pot cauta casa pe care si-o doresc.

Exemplu de calcul: pentru un credit de achizitie locuinta de 200.000 Lei, pe o perioada de 25 de ani cu o rata a dobanzii variabile de 5,19% (IRCC+2,75%), valabila pentru clientii care isi incaseaza salariul in cont la Raiffeisen Bank, rata lunara este 1.196,79 lei, DAE 5,82%.

Au fost luate in calculul DAE toate taxele si comisioanele, inclusiv costurile asigurarii imobilului (cea obligatorie PAD si cea facultativa), in situatia in care ar fi incheiate cu societatea de asigurari a bancii si taxa de evaluare imobil, pe baza unui raport intocmit de catre un evaluator cu care banca are conventie.

Raiffeisen Bank deserveste 2,1 milioane de clienti persoane fizice, aproximativ 93.000 de IMM-uri si 5.700 de corporatii. La sfarsitul primului semestru din 2020, banca avea peste 4.800 de angajati, 350 de agentii in toata tara, aproximativ 770 de ATM-uri, 22.300 de EPOS-uri si 334 de masini multifunctionale (MFM-uri).