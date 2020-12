CEC Bank caută Administrator credite Sucursala DRUMUL TABEREI/ Serviciul /Activitatea CREDIT

Principalele responsabilitati ale postului:

Asigura utilizarea, monitorizarea si urmarirea rambursarii creditelor acordate clientilor Bancii, conform contractului incheiat si reglementarilor interne in vigoare;

Verifica contractele de credit, de garantii, politele de asigurare; monitorizeaza indeplinirea conditiilor stipulate la aprobarea facilitatilor de credit si permanenta concordanta a acestora cu clauzele contractuale;

Urmareste rambursarea ratelor de credit, plata dobanzilor aferente la scadentele stabilite si incasarea comisioanelor si a altor sume datorate bancii de catre clienti; face propuneri pentru adoptarea masurilor necesare in cazul clientilor care inregistreaza dificultati in rambursarea creditelor acordate, anterior transformarii acestora in credite neperformante.

Cerintele minime de ocupare a postului:

Studii superioare sau studii medii;

3 ani vechime in munca;

1 an experienta in domeniul specific de activitate constituie un avantaj;

Bune abilitati de comunicare si relationare;

Capacitatea de planificare si prioritizare a sarcinilor, de organizare si rezolvare de probleme;

Atentie la detalii;

Responsabilitate, integritate, confidentialitate;

Cunoasterea legislatiei bancare;

Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala si/ sau cursuri de specialitate, urmate in tara sau in strainatate, constituie avantaje;

Cunostinte de utilizare a calculatorului (Excel si Word, cel putin).

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus pot transmite un CV insotit de o scrisoare de intentie pe adresa de e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 03 decembrie 2020.