Publicatia online www.bankingnews.ro a preluat în ultima vreme tot mai multe întrebări din partea cititorilor privind soluțiile de care pot beneficia în cazul în care nu se mai pot califica la condițiile noului moratoriu promovat de Guvernul României, care prevede faptul că debitorii care și-au amânat deja plata ratelor pe o perioadă de 9 luni nu mai pot apela o asemenea facilitate. Guvernul a decis, prin ordonanță de urgență, noi condiții pentru suspendarea rambursării creditelor (CITEȘTE AICI), urmând ca în zilele următoare să apară și normele de aplicare.

BankingNews a solicitat tuturor băncilor detalii referitoare la situația clienților care au beneficiat deja de amânarea la plată pentru intervalul maxim, însă nu pot relua din ianuarie 2021 rambursarea efectivă a împrumuturilor. Practic, am urmărit să aflăm dacă instituțiile financiare au în vedere promovarea unor noi programe proprii de susținere adresate acestor debitori sau se mizează pe ideea de abordare a fiecărui caz în parte, prin identificarea unor soluții personalizate.

Raportat la portofoliul de credite, până la sfârșitul anului 2020, CEC Bank a implementat soluții de amânare a ratelor – atât soluții proprii, cât și în baza moratoriului public inițial, pentru 10% din credite – o pondere mai redusă decât media la nivelul sistemului bancar, care este de aproape 15%.

„CEC Bank a fost printre primele bănci care au lansat soluții proprii de amânare a ratelor, încă din primăvara anului trecut, înainte de adoptarea moratoriului public. Ca bancă, am realizat destul de repede că vor urma schimbări majore în comportamentul clienților și în fluxurile economice și de aceea am venit cu propriile soluții de amânare a ratelor. În lunile care au urmat, am continuat să rămânem aproape de clienți. Am văzut multe afaceri dezvoltate de la zero și care se bucurau de succes înainte de pandemie, dar care sunt afectate de restricții, independent de voința și acțiunile celor care le conduc. Și am fost martori la eforturile imense depuse de cei din sectorul privat pentru a supraviețui și pentru a-și salva afacerile și de a-și continua proiectele. La CEC Bank, am continuat să finanțăm economia, inclusiv domeniile afectate de criză. Credem că trebuie susținute business-urile viabile, care își pot relua activitatea după pandemie și pot avea chiar o revenire în V”, au precizat, pentru BankingNews, reprezentanții CEC Bank.

Potrivit instituției de credit, în peste jumătate din cazuri, clienții au beneficiat deja de amânări pe o perioadă care se apropie de 9 luni – limita prevăzută în Ordonanța de Urgență adoptată la sfârșitul anului trecut. ”Prin urmare, acești clienți nu mai sunt eligibili pentru moratoriul public, dar le vor fi propuse soluțiile proprii ale băncii. Printre acestea se numără acordarea unei perioade de grație, schimbarea frecvenței ratelor (în cazul clienților persoane juridice) sau prelungirea duratei de rambursare, fluxuri simplificate pentru preluarea și analiza cererilor”, au explicat oficialii CEC Bank.