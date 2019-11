CEC BANK angajează Ofiter bancar (call center) – Serviciul Phone Banking, în cadrul Direcției Operațiuni la Distanță.

Principalele responsabilitati:

Preluarea apelurilor telefonice primite de la clienti si tratarea lor in concordanta cu solicitarile acestora;

Identificarea clientilor apelanti, conform prevederilor specifice cuprinse in reglementarile interne;

Administrarea solicitarilor privind abonamentele TeleCEC in colaborare cu unitatile teritoriale si directiile de specialitate din cadrul Bancii;

Gestionarea prin intermediul chat-ului online a solicitarilor clientilor/potentialilor clienti privind produsele si serviciile Bancii;

Contactarea telefonica a clientilor actuali si/sau potentiali in vederea vanzarii si promovarii produselor si serviciilor CEC Bank;

Gestionarea bazelor de date cu clientii actuali si/sau potentiali ai CEC Bank;

Deservirea cu promptitudine si profesionalism a fiecarui client sau potential client CEC Bank;

Mentinerea la zi a cunostintelor profesionale: produsele si serviciile bancii, procedurile de lucru, informatiile referitoare la campaniile de promovare si promotiile curente;

Participarea la indeplinirea obiectivelor;

Monitorizarea activitatii de gestionare a apelurilor.

Cerinte minime de ocupare a postului:

Studii superioare in curs, cu obligatia salariatului de a-si definitiva studiile (obtinerea diplomei) in maxim 2 ani;

Experienta profesionala (vechime) de minim 6 luni;

Experienta profesionala in domeniul specific de activitate constituie un avantaj;

Abilitati dezvoltate de comunicare, relationare, negociere si vanzare, orientare catre client si business;

Orientare catre actiune, atitudine dinamica, proactivitate;

Bune cunostinte de limba engleza;

Cunostinte de operare PC.

Candidatii interesati de aceasta oportunitate si care satisfac cerintele de mai sus pot transmite un CV insotit de o scrisoare de intentie pe adresa de e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 9 decembrie 2019.