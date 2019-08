CEC Bank si Grupul Aaylex, proprietarul brandului Coco Rico, au semnat un contract de finantare in valoare de 25 mil. euro, avand ca scop refinantarea unei emisiuni de obligatiuni. Professional Capital Finance a acordat consultanta financiara specializata Aaylex Grup in structurarea si implementarea tranzactiei.

“In linie cu misiunea asumata, CEC Bank sustine cu precadere proiectele romanesti care contribuie la dezvoltarea economica, la crearea si mentinerea locurilor de munca. Grupul Aaylex este un exemplu in acest sens. Partenerul nostru detine in Buzau unul dintre cele mai moderne abatoare din sud-estul Europei, retehnologizat conform normelor Uniunii Europene. Credem cu tarie in capacitatea de productie autohtona si suntem siguri ca acest proiect va continua sa reprezinte o poveste de succes la nivel regional”, a declarat domnul Bogdan Constantin Neacsu, Director – Prim-Vicepresedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank.

Cu o experienta de peste 25 ani in industrie, Grupul Aaylex se regaseste in Top 3 producatori/distribuitori de carne din Romania, fiind cel mai mare exportator autohton de carne cu capital privat romanesc. Afacerea este integrata vertical in cadrul grupului, de la materia prima pana la produsul finit.