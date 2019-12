Cu ocazia aniversarii a 155 de ani, clienții CEC Bank se pot bucura de depozitele la termen, în lei, cu maturitate de 6, 12 sau 24 luni cu dobânzi de până la 4% pe an și zero comision de administrare cont curent pe întreaga perioadă de constituire a depozitului, potrivit băncii.

Promoția este valabilă pentru clienții persoane fizice care își deschid depozite în lei pe termene de 6, 12 sau 24 luni în perioada 18.12.2019 – 31.03.2020.

“Cu o tradiție de 155 de ani, CEC Bank își propune să joace un rol activ în încurajarea unui comportament financiar responsabil, iar economisirea este un element esențial. De aceea, susținem activitatea de economisire prin produse atractive, cu dobânzi competitive.

CEC Bank este în top 5 bănci în ceea ce privește dobânzile la depozitele la termen, în lei, pentru populaţie. În plus, pe lângă atragerea de resurse, CEC Bank va continua să finanțeze economia românească prin credite pentru investiții personale sau pentru antreprenori”, a declarat Bogdan Neacșu, Director General – Președinte CEC Bank.

Pentru depozitele la termen, în lei, CEC Bank plătește o dobândă de 2.5% pe an pentru plasamentele la termen de șase luni, 3.5% pe an pentru plasamentele la termen de 12 luni și 4% pe an pentru plasamentele la termen de 24 de luni. În plus, clienții care optează să-și constituie un depozit prin Internet și Mobile Banking, sau prin telefon (Tele CEC), beneficiază de un bonus de dobândă de 0,10 pp pentru depozitele constituite prin aceste canale.

Depozitele se pot constitui atât la ghișeele băncii, prin intermediul celor peste 1.000 de unități teritoriale, din care aproximativ 500 sunt amplasate în mediul rural, cât și prin soluțiile digitale ale Băncii – CEC Bank Mobile Banking, Internet Banking (CEConline) sau Phone Banking (TeleCEC).

CEC Bank nu percepe comision pentru retragerea banilor de la ghișeele băncii, la expirarea termenului depozitului.