CEC Bank a finantat, in ultimele sase luni, peste 550 de IMM-uri din Romania in cadrul programului COSME – Facilitatea de Garantare a Creditelor. Valoarea finantarilor a fost de 120 milioane lei, Banca epuizand astfel plafonul contractat.

In baza Acordului incheiat in cursul acestui an intre CEC Bank si Fondul European de Investitii, companiile romanesti au beneficiat de finantari in conditii favorabile de garantare, fara comisioane asociate, fiind astfel in masura sa isi puna in aplicare proiectele de afaceri in domenii precum industrie, servicii, constructii, turism s.a.

“CEC Bank se reafirma drept un partener de incredere pentru intreprinderile mici si mijlocii din Romania, venind in sprijinul acestora cu produse si servicii care raspund nevoilor de dezvoltare pe termen mediu si lung. Banca noastra va continua sa se implice in implementarea de noi instrumente de finantare si garantare, facilitand accesul companiilor romanesti la solutii financiare flexibile si moderne”, a declarant domnul Bogdan Constantin Neacsu, Director general – Presedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank.

Finantarile au fost acordate cu garantia oferita prin programul Uniunii Europene pentru Competitivitatea Intreprinderilor Mici si Mijlocii (COSME, 2014-2020) si Fondului European pentru Investitii Strategice (EFSI), infiintat in cadrul Planului de investitii pentru Europa. Scopul EFSI este de a sprijini finantarea si implementarea investitiilor productive in Uniunea Europeana si de a asigura accesul sporit la finantare.