CEC Bank recrutează Manager relatii cu clientii bancii – Serviciul Vanzari Clienti Mari si Sector Public – in cadrul Directiei Clienti Mari.

Principalele responsabilitati:

Identifica clientii tinta din segmentul clientilor PJ (inclusiv AAPL si companii de stat) si evalueaza solicitarea de finantare a acestora, in functie de strategia bancii si de nevoile de finantare ale clientilor;

Dezvolta si administreaza relatiile cu clientii PJ (inclusiv AAPL si companii de stat); propune masuri pentru mentinerea unei colaborari fructuoase cu clientii; monitorizeaza atent activitatea acestora si se asigura de satisfacerea cerintelor acestora pentru produse si servicii financiare;

Participa activ la procesul de negociere cu clientii PJ (inclusiv AAPL si companii de stat) existenti si potentiali si asista unitatile teritoriale in intocmirea ofertelor financiare in cazul tranzactiilor initiate la nivelul acestora;

Intocmeste oferte de finantare pentru tranzactiile complexe, initiate la nivelul directiei, si le sustine la nivelurile competente din Banca;

Participa la intocmirea propunerilor de facilitate de credit in cazul tranzactiilor complexe, initiate la nivelul directiei;

Propune crearea si dezvoltarea de produse adaptate pentru nevoile specifice ale clientilor din zona de competenta pentru a asigura cresterea cotei de piata si a atrage clienti noi;

Participa activ la imbunatatirea proceselor interne ale Bancii, dedicate perfectionarii procesului de vanzare si mentinerii relatiilor de afaceri cu clientii Bancii.

Cerinte minime de ocupare a postului:

Studii superioare finalizate, preferabil economice;

Experienta in domeniul bancar, de preferat intr-o functie similara; experienta relevanta in vanzarea produselor si serviciilor bancare;

Minim 3 ani experienta in activitatea de creditare; experienta in activitatea de creditare a clientilor PJ (experienta in zona autoritatilor publice locale (AAPL) si companiilor de stat reprezinta un avantaj);

Excelente abilitati de comunicare si relationare; capacitate de argumentare si negociere;

Orientare catre clienti, obtinere rezultate;

Atitudine proactiva, atentie sporita la detalii, capacitate dezvoltata de colaborare eficienta cu colegii si superiorii;

Cunostinte foarte bune de operare calculator (word, excel);

Cunostinte bune de limba engleza (scris, vorbit);

Integritate, seriozitate, responsabilitate.

Candidatii interesati pot transmite CV-ul insotit de o scrisoare de intentie pe adresa de e-mail: recrutare@cec.ro, pana la data de 9 februarie 2020.