CEC Bank si Transfer Rapid anunta extinderea la nivel national a serviciului de transfer de bani utilizat cu succes de peste 1,2 milioane de romani din strainatate.

Noul serviciu de transfer national de bani, disponibil in peste 1.000 de unitati CEC Bank din intreaga tara, se adreseaza atat clientilor, cat si non-clientilor bancii. Se pot transfera instant sume de bani in lei si in euro, prin depunere de numerar la oricare unitate CEC Bank. Sumele de bani trimise pot fi ridicate de catre beneficiari in oricare unitate CEC Bank sau prin intermediul retelei de bancomate a bancii, disponibila 24/7.

„Prin lansarea serviciului de transfer national de bani ne dorim sa extindem portofoliul de produse si servicii CEC Bank, oferind tuturor romanilor, din tara sau de peste hotare, o solutie de transfer rapida, sigura si accesibila“, a declarat domnul Laurentiu Mitrache, Director general – Presedinte al Comitetului de Directie al CEC Bank.

Serviciul Transfer Rapid (www.transferrapid.com), sigur si avantajos, foloseste o tehnologie financiara unica, usor de utilizat, ce asigura transferul de bani atat pe teritoriul Romaniei, cat si dinspre orice tara europeana catre Romania. Serviciul a fost premiat de catre Comisia Europeana prin Certificat de Excelenta, pentru retragerea remitentelor de la ATM.