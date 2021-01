Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut fata de luna anterioara cu 5,9 puncte pana la valoarea de 50,4 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 11,1 puncte), evolutia datorandu-se ambelor componente ale acestuia.

Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (ianuarie 2022/ianuarie 2021) a inregistrat o valoare medie de 2,64%. In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 85% dintre participantii la sondaj anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9283, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 4,9825 lei pentru un euro.

În următoarele 12 luni, analiștii CFA estimează cresterea indicelui ROBOR la 3 luni până la 2,18%.



“Semnificatia evolutiei divergente a indicatorului conditiilor curente si a indicatorului anticipatiilor arata faptul ca suntem inca in valul al doilea al crizei coronavirusului, cu toate implicatiile economice care decurg din aceasta situatie. In acelasi timp, se vede iesirea din aceasta criza, probabil undeva in a doua parte a anului 2021, odata cu distribuirea la scara larga a vaccinului impotriva acestui coronavirus”, declară Adrian Codirlasu, Vicepresedinte Asociatia CFA România.

Previziunile analistilor pentru cei mai importanti indicatori macroeconomici

Analiștii CFA preconizau in analiza dedicata lunii decembrie ca impactul economic se va resimti puternic pana in trimestrul III din acest an. Insa, actuala analiza arată că impactul economic se extinde pana spre final de an. Din luna aprilie a anului 2020, in cadrul sondajului au fost adaugate intrebari suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei nationale, iar rezultatele pentru luna decembrie 2020 releva:

•Durata impactului economic al coronavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (peste 51%) anticipeaza ca acesta se va resimti puternic pana in trimestrul IV al anului 2021; ↗️

•Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este 6,9%; ↘️

•Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este +3,3%

Este de remarcat faptul ca 56% din participantii la sondaj considera pretul proprietatilor imobiliare din marile orase ca fiind supraevaluat.

