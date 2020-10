Potrivit estimărilor analiștilor CFA pentru luna septembrie, leul se va deprecia in urmatoarele 12 luni, analiștii anticipând, pentru prima oară, o valoarea medie a cursului de 5 lei, iar inflația se va situa la 2,87%, in următorul an.

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 96% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala), neexistand nicio opinie de apreciere a leului. Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9284, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este practic 5 lei pentru un euro (4,9996) (in conditiile in care anticipatiile individuale au variat intre 4,8700 si 5,2500).

Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (octobrie 2021/octombrie 2020) a inregistrat o valoare medie de 2,87%. Este de remarcat ca 64% anticipeaza majorarea primei de risc (masurata prin CD) a Romaniei in urmatoarele 12 luni.



CFA Romania estimează o scădere economică de 4,5% în 2020 și un deficit bugetar de 7,9%



Din luna aprilie a acestui an, in cadrul sondajului au fost adaugate si intrebari suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei nationale, iar rezultatele pentru luna septembrie 2020 releva:

Durata impactului economic al cornavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (52%) anticipeaza ca acesta se va resimti puternic pana in trimestrul III al anului 2021;

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 7,9%;

Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2020: valoarea medie a anticipatiilor este -4,5%;

Rata somajului la finalul anului 2020: valoarea medie a anticipatiilor este 6,0%.

Adoptarea modalitatii de munca remote are un caracter permanent (considera 56% dintre participantii la sondaj).

Impactul utilizarii extensive a muncii remote asupra inchirierii de spatiu de tip « office » va fi de lunga durata (cativa ani), considerea 52% dintre participanti sau chiar permanent (considera 40% dintre participantii la sondaj).

Utilizarea extensiva a muncii remote are un impact de crestere a cererii de proprietati rezidentiale (considera 52% dintre participantii la sondaj).



Indicatorul de Incredere Macroeconomica, a fost lansat de Asociatia CFA Romania in luna mai 2011 si reprezinta un indicator prin intermediul caruia organizatia doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an. De asemenea, sondajul in baza caruia este calculat Indicatorul include si intrebari referitoare la evaluarea conditiilor curente macroecnomice.

In luna septembrie 2020, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut fata de luna anterioara cu 1,0 puncte pana la valoarea de 34,3 puncte, (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul a scazut cu 13,2 puncte). Aceasta evolutie s-a datorat componentei de conditii curente a Indicatorului.

Astfel, Indicatorul conditiilor curente a crescut, fata de luna anterioatra cu 10,5 puncte, pana la valoarea de 33,0 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul conditiilor curente a scazut cu 32,3 puncte). Indicatorul anticipatiilor a crescut in luna august cu 3,8 puncte pana la valoarea de 35,0 puncte (fata de aceeasi luna a anului anterior, Indicatorul anticipatiilor a scazut cu 3,7 puncte).

Pe langa intrebarile necesare pentru calculul Indicatorului de Incredere Macroeconomica, sondajul evalueaza si anticipatiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflatiei, ratele de dobanda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET si conditiile macroeconomice globale.