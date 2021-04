Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut comparativ cu luna anterioara la valoarea de 60,7 puncte, (fata de aceeasi luna a anului precedent, indicatorul a crescut cu 39,9 puncte). Ambele componente ale indicatorului au inregistrat cresteri, ceea ce indică o revenire economică, potrivit Asociației.

Rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni (aprilie 2022/aprilie 2021) a inregistrat o valoare medie de 3,44%. In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 93% dintre participantii la sondaj prevad o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9517, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului prognozat este 4,9903 lei pentru un euro.

Adrian Codirlasu, Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania declara: “Atat indicatorul de incredere cat si cele doua componente ale sale au atins valorile maxime post criza Covid, ceea ce indica incredere in revenirea economiei in acest an. De asemenea, sondajul releva revenirea, in linie atat cu evolutiile globale cat si cu prognoza de crestere economica, a anticipatiilor de majorare a ratei inflatiei si a ratelor de dobanda.”

Din luna aprilie a anului 2020, in cadrul sondajului au fost adaugate intrebari suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei nationale, iar rezultatele pentru luna martie 2021 releva:

Durata impactului economic al coronavirusului: cea mai mare parte a repondentilor (peste 70%) anticipeaza ca acesta se va resimti inclusiv in anul 2022, iar cea mai mare pondere (23.3%) chiar pana in trimestrul IV al anului 2022;

Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este 7,2%;

Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este +4,3%;

Datoria publica ca procent din PIB va ajunge, intr-un orizont de 12 luni, la peste 52%.

Este de remarcat faptul ca 76% din participantii la sondaj anticipeaza majorarea ratei inflatiei, peste 72% se asteapta la cresterea ratelor de dobanda de piata monetara si peste 83% prognozeaza majorarea ratelor de dobanda pentru scadentele pe termen mediu.