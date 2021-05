CFA a publicat sondajul privind Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru luna aprilie 2021, ce arată o creștere comparativ cu luna anterioara, atingând maximul ultimilor 6 ani. Potrivit CFA, Indicatorul de Incredere Macroeconomica al Asociatiei CFA Romania a crescut comparativ cu luna anterioara la valoarea de 70,7 puncte (fata de aceeasi luna a anului precedent, indicatorul a crescut cu 38,3 puncte). Ambele componente ale indicatorului au inregistrat cresteri substantiale.

Adrian Codirlasu, Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania declară: “Atat indicatorul de incredere cat si cele doua componente ale sale au atins, pentru a doua luna consecutiv, valorile maxime post-criza Covid-19, ceea ce indica incredere in revenirea economiei in acest an. In contextul revenirii ratei inflatiei, sondajul prin intermediul evolutiei anticipate a ROBOR 3M, releva si posibilitatea majorarii cu 25 bps a ratei de dobanda de politica monetara in urmatoarele 12 luni.”

În următoarele 12 luni, cursul euro va trece de pragul psiholog de 5 lei

Datele Asociatiei anticipează o rată a inflatiei cu o valoare medie de 3,53%, pentru următoarele 12 luni. Este de remarcat faptul ca 71% din participantii la sondaj anticipeaza majorarea ratei inflatiei.

Față de anteriorul sondaj, analiștii CFA preconizează o crestere a cursului euro pentru umătoarele 12 luni. Peste 80% dintre participantii la sondaj anticipează o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9470, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului prognozat este 5,0062 lei pentru un euro.

Anterior, în luna martie, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9517, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului prognozat este 4,9903 lei pentru un euro.

Previziunile analistilor in ceea ce priveste cei mai importanti indicatori macroeconomici:

• Durata impactului economic al coronavirusului: cea mai mare parte a respondentilor (peste 77%) anticipeaza ca acesta se va resimti inclusiv in anul 2022, iar cea mai mare pondere (42%) chiar pana in trimestrul IV al anului 2022;

• Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este 7%;

• Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2021: valoarea medie a anticipatiilor este +5,1%;

• Datoria publica ca procent din PIB va ajunge, intr-un orizont de 12 luni, la aproximativ 52%;

• Orizontul de aderare a Romaniei la zona euro este 2030.

In prezent, Asociatia CFA Romania are aproximativ 250 de membri, detinatori ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA®). Comunitatea CFA mai cuprinde si aproximativ 250 de candidati la unul din nivelurile de examinare.

Profesionistii care sunt membri ai Asociatiei CFA Romania lucreaza pentru institutii de reglementare, institutii supranationale, institutii bancare, firme de asigurari, firme de intermediere de valori mobiliare, firme de asset management, fonduri de pensii, firme de consultanta, sectorul public, institutii de invatamant, companii care activeaza in diverse sectoare economice etc.