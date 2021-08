CFA a publicat sondajul privind Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru luna iulie 2021 care a înregistrat prima scădere după 12 luni. Indicatorul a scazut cu 1,7 puncte comparativ cu luna anterioara, la valoarea de 74,5 puncte, (fata de aceeasi luna a anului precedent, indicatorul a crescut cu 44,1 puncte), potrivit CFA.

“Pe fondul prudentei generate de intrarea in valul 4 al pandemiei, indicatorul de incredere macroeconomica a inregistrat o usoara scadere, prima din ultimele 12 luni. De asemenea, pe fondul majorarii ratei inflatiei, rata anticipata de dobanda de piata monetara, ROBOR 3M, implica cel putin doua majorari de dobanda de politica monetara in urmatoarele 12 luni”, este opinia Vicepresedintelui Asociatiei CFA, Adrian Codirlasu.

Și previziunea privind cursul euro este în creștere față de luna anterioară

Potrivit sondajului, rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni a inregistrat o valoare medie de 4,03%, peste 72% dintre participanti anticipand majorarea acesteia in urmatoarele 12 luni (la momentul realizarii sondajului, rata inflatiei inregistra valoarea de 3.94%).

In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 93% dintre participantii la sondaj prevad o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9829, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului prognozat este 5,0445 lei pentru un euro (fata de valoarea anterioara de 5,0183 lei pentru un euro).

Previziunile analistilor in ceea ce priveste cei mai importanti indicatori macroeconomici:

Este de remarcat faptul ca 91% din participantii la sondaj prevad majorarea ratelor de dobanda de piata monetara (ROBOR 3M), nefiind inregistrata nicio opinie de reducere a acestei rate, iar 85% dintre participanti anticipeaza majorarea ratelor de dobanda pentru scadentele de 5 si 10 ani. Peste 63% dintre participanti anticipeaza majorarea preturilor proprietatilor rezidentiale in urmatoarele 12 luni, cel mai mare procent de la introducerea acestei intrebari.

Din luna aprilie a anului 2020, in cadrul sondajului au fost adaugate intrebari suplimentare, referitoare la impactucrizei coronavirusului asupra economiei nationale, iar rezultatele pentru luna iulie 2021 releva:

– Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021: valoarea

medie a anticipatiilor este 6.6%;

– Evolutia, in termeni reali a PIB in anul 2021: valoarea medie a

anticipatiilor este +6,9%;

– Datoria publica ca procent din PIB va ajunge, intr-un orizont de 12 luni, la aproximativ 53%.

In contextul atentiei sporite a autoritatilor europene cu privire la protectia mediului inconjurator, atentie concretizata in reglementari cu privire la luarea in considerare a factorilor ESG (factorii de mediu, sociali si de guvernanta) de catre institutiile financiare, au fost introduse in sondaj intrebari cu privire la constientizarea de catre institutiile financiare a acestor reglementari, pregatirea institutiilor financare pentru asigurarea respectarii noilor reglementari, precum si suportul oferit clientilor pentru asigurarea respectarii lor.

Astfel, peste 87% cunosc pe deplin sau stiu de existenta reglementarior europene privind factorii ESG, 50% ofera suport activ clientilor in vederea respectarii criteriilor ESG iar peste 55% cunosc recomandarile Autoritatii Bancare Europene catre banci si firmele de investitii, cu privire la introducerea factorilor ESG in activitatea de creditare si investii, si deja au planuri de implementare a acestor recomandari.